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Ünlü Ekonomist Hakan Kara'nın Big Mac Endeksi Hesabı TL'nin Değerini Sorgulattı

Ünlü Ekonomist Hakan Kara'nın Big Mac Endeksi Hesabı TL'nin Değerini Sorgulattı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
13.05.2024 - 14:20

Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Big Mac endeksinin grafiğini paylaştı. Grafik tartışma yaratırken, Türkiye'deki fiyatların dünya ortalamasını aştığı görüldü.

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Big Mac Endeksi dünya çapında zincir bir restoran zincirinin ana ürününün ülkeler düzeyindeki farklılığını görmek için oluşturulmuştur.

Big Mac Endeksi dünya çapında zincir bir restoran zincirinin ana ürününün ülkeler düzeyindeki farklılığını görmek için oluşturulmuştur.

Gıda fiyatları, para birimi değeri gibi bazı örnek göstergelere ithaf edilir.

Prof. Dr. Ali Hakan Kara da Big Mac Endeksi'nde son durumun grafiğini paylaşırken, "Aradaki fark tarihin en yüksek düzeyinde" dedi.

Prof. Dr. Ali Hakan Kara da Big Mac Endeksi'nde son durumun grafiğini paylaşırken, "Aradaki fark tarihin en yüksek düzeyinde" dedi.

Enflasyondaki değişimlere yönelik ekonomist yorumlarının yoğun olduğu paylaşıma,

Enflasyondaki değişimlere yönelik ekonomist yorumlarının yoğun olduğu paylaşıma,
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TL'deki aşırı değerlenme yorumları da yapıldı.

TL'deki aşırı değerlenme yorumları da yapıldı.
twitter.com

Türkiye'de görülen hayat pahalılığına yönelik yorumlar yağarken,

Türkiye'de görülen hayat pahalılığına yönelik yorumlar yağarken,
twitter.com
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Faiz indirim sürecinde TL'nin değerlenmesindeki durum da merak edilenler arasına girdi.

Faiz indirim sürecinde TL'nin değerlenmesindeki durum da merak edilenler arasına girdi.
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İşte Big Mac Endeksi'ne yönelik yorumlardan bazıları.

İşte Big Mac Endeksi'ne yönelik yorumlardan bazıları.
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Kara, sonrasında TL'nin aşırı değerli olmasına yönelik yorumlara da cevap verdi.

Kara, sonrasında TL'nin aşırı değerli olmasına yönelik yorumlara da cevap verdi.
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