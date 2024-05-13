Ünlü Ekonomist Hakan Kara'nın Big Mac Endeksi Hesabı TL'nin Değerini Sorgulattı
Ünlü Ekonomist Hakan Kara'nın Big Mac Endeksi Hesabı TL'nin Değerini Sorgulattı
Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Big Mac endeksinin grafiğini paylaştı. Grafik tartışma yaratırken, Türkiye'deki fiyatların dünya ortalamasını aştığı görüldü.
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Big Mac Endeksi dünya çapında zincir bir restoran zincirinin ana ürününün ülkeler düzeyindeki farklılığını görmek için oluşturulmuştur.
Prof. Dr. Ali Hakan Kara da Big Mac Endeksi'nde son durumun grafiğini paylaşırken, "Aradaki fark tarihin en yüksek düzeyinde" dedi.
Enflasyondaki değişimlere yönelik ekonomist yorumlarının yoğun olduğu paylaşıma,
TL'deki aşırı değerlenme yorumları da yapıldı.
Türkiye'de görülen hayat pahalılığına yönelik yorumlar yağarken,
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Faiz indirim sürecinde TL'nin değerlenmesindeki durum da merak edilenler arasına girdi.
İşte Big Mac Endeksi'ne yönelik yorumlardan bazıları.
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Kara, sonrasında TL'nin aşırı değerli olmasına yönelik yorumlara da cevap verdi.
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