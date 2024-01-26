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Üniversite Sınavına Girmek, Memur Olmak: Sınavların Masrafı Giderek Artıyor

Üniversite Sınavına Girmek, Memur Olmak: Sınavların Masrafı Giderek Artıyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.01.2024 - 14:28

Türkiye'de merkezi sınav sisteminin sahibi olan ÖSYM, 6 ayda sınavlardan 1 milyar 257 milyon TL kazanırken, sınav ücretlerine de yüzde 165 oranında zam yaptı. 2024'te sınav gelirlerinin 2 milyar TL’yi geçmesi beklenirken, maliyetlerden artan gelir Hazine'ye aktarılıyor.

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Üniversite sınavları başta olmak üzere kamu, memur, yabancı dil, mesleki birçok merkezi sınav sistemini kuran ve uygulayan Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yılda 52 sınav yapıyor. Bu sınavlardan aldığı ücretlerden de para kazanıyor.

Üniversite sınavları başta olmak üzere kamu, memur, yabancı dil, mesleki birçok merkezi sınav sistemini kuran ve uygulayan Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yılda 52 sınav yapıyor. Bu sınavlardan aldığı ücretlerden de para kazanıyor.

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, ÖSYM, 2022 yılında sınavlardan 1 milyar 31 milyon 649 bin lira para kazanırken, 2023 yüzde 21,8 oranında sınav kazancını artırarak kazancını 1 milyar 257 milyon liraya çıkardı.

ÖSYM'nin gelirinin yüzde 89,9’u milyonlarca öğrencinin girdiği üniversite sınavı YKS ve yine milyonlarca kişinin girdiği memur olmak için gerekli KPSS sınavlardan geliyor.

ÖSYM'nin gelirinin yüzde 89,9’u milyonlarca öğrencinin girdiği üniversite sınavı YKS ve yine milyonlarca kişinin girdiği memur olmak için gerekli KPSS sınavlardan geliyor.

ÖSYM 2023 yılında 52 sınav yaparken, 11 milyon 202 bin 784 aday bu sınavlara girdi. Adayların 1 milyon 614 bin 280’i ücretsiz sınav uygulamasından yararlanırken, kalan 9 milyon 588 bin 504 aday sınavlara girmek için çeşitli ücretler ödedi. 

2023 yılında ÖSYM'nin bütçe giderleri önceki yıla göre yüzde 93,8 oranında arttı. 2022 yılı ilk 6 ayında ÖSYM sınavlara 445 milyon 928 bin TL, 2023'te aynı dönemde de 864 milyon 610 bin TL harcadı.

2024 yılında ise sınav ücretlerine yapılan zam dudak uçuklattı.

2024 yılında ise sınav ücretlerine yapılan zam dudak uçuklattı.

Sınavlardan kazandığı paranın fazla kısmı ise Hazine’ye aktarıldı.

ÖSYM'nin yaptığı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav ücreti 2023’te 130 TL olurken, 2024'te bu ücret yüzde 126,92 oranında artışla 295 TL’ye çıktı. 

2024'te yapılan ilk ÖSYM sınavı YÖKDİL-1 sınav ücreti 2023 yılında 185 TL olurken, 2024'te yüzde 165 zamla 490 TL oldu.

2024'te yaklaşık 4 milyon öğrencinin girmesi beklenen üniversite sınavı YKS'nin ücretleri henüz açıklanmadı. 2023 yılında YKS'de her oturum için 115 TL toplamda 345 TL sınav ücreti alınmıştı. 2024’te ücretin 800 TL'nin üzerinde olması bekleniyor.

2024'te yaklaşık 4 milyon öğrencinin girmesi beklenen üniversite sınavı YKS'nin ücretleri henüz açıklanmadı. 2023 yılında YKS'de her oturum için 115 TL toplamda 345 TL sınav ücreti alınmıştı. 2024’te ücretin 800 TL'nin üzerinde olması bekleniyor.

ÖSYM, kar etmediğini belirtse de 2023'ün ikinci yarısı hariç son 9 yılda sınavlardan 6 milyar 747 milyon TL gelir elde etti.

2015 yılında KPSS'de sadece sınav ücreti 50 TL olurken, üniversite sınavında tüm oturumlar için de 200 TL ödendi. ÖSYM'nin 2015 geliri 330 milyon 516 bin TL oldu.

2015 yılında KPSS'de sadece sınav ücreti 50 TL olurken, üniversite sınavında tüm oturumlar için de 200 TL ödendi. ÖSYM'nin 2015 geliri 330 milyon 516 bin TL oldu.
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2016 yılında KPSS'de sadece sınav ücreti 55 TL olurken, üniversite sınavında tüm oturumlar için de 230 TL ödendi. ÖSYM'nin 2016 geliri 448 milyon 518 bin TL oldu.

2016 yılında KPSS'de sadece sınav ücreti 55 TL olurken, üniversite sınavında tüm oturumlar için de 230 TL ödendi. ÖSYM'nin 2016 geliri 448 milyon 518 bin TL oldu.

2017 yılında KPSS'de sadece sınav ücreti 60 TL olurken, üniversite sınavında tüm oturumlar için de 260 TL ödendi. ÖSYM'nin 2017 geliri 525 milyon 768 bin TL oldu.

2017 yılında KPSS'de sadece sınav ücreti 60 TL olurken, üniversite sınavında tüm oturumlar için de 260 TL ödendi. ÖSYM'nin 2017 geliri 525 milyon 768 bin TL oldu.

2018 yılında KPSS'de sadece sınav ücreti 60 TL olurken, üniversite sınavında tüm oturumlar için de 150 TL ödendi. ÖSYM'nin 2018 geliri 622 milyon 25 bin TL oldu.

2018 yılında KPSS'de sadece sınav ücreti 60 TL olurken, üniversite sınavında tüm oturumlar için de 150 TL ödendi. ÖSYM'nin 2018 geliri 622 milyon 25 bin TL oldu.

2019 yılında KPSS'de sadece sınav ücreti 75 TL olurken, üniversite sınavında tüm oturumlar için de 150 TL ödendi. ÖSYM'nin 2019 geliri 546 milyon 25 bin TL oldu.

2019 yılında KPSS'de sadece sınav ücreti 75 TL olurken, üniversite sınavında tüm oturumlar için de 150 TL ödendi. ÖSYM'nin 2019 geliri 546 milyon 25 bin TL oldu.

2020 yılında KPSS'de sadece sınav ücreti 80 TL olurken, üniversite sınavında tüm oturumlar için de 210 TL ödendi. ÖSYM'nin 2020 geliri 850 milyon 512 bin TL oldu.

2020 yılında KPSS'de sadece sınav ücreti 80 TL olurken, üniversite sınavında tüm oturumlar için de 210 TL ödendi. ÖSYM'nin 2020 geliri 850 milyon 512 bin TL oldu.
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2021 yılında KPSS'de sadece sınav ücreti 90 TL olurken, üniversite sınavında tüm oturumlar için de 270 TL ödendi. ÖSYM'nin 2021 geliri 767 milyon 630 bin TL oldu.

2021 yılında KPSS'de sadece sınav ücreti 90 TL olurken, üniversite sınavında tüm oturumlar için de 270 TL ödendi. ÖSYM'nin 2021 geliri 767 milyon 630 bin TL oldu.

2022 yılında KPSS'de sadece sınav ücreti 115 TL olurken, üniversite sınavında tüm oturumlar için de 345 TL ödendi. ÖSYM'nin 2022 geliri 1 milyar 490 milyon 314 bin TL oldu.

2022 yılında KPSS'de sadece sınav ücreti 115 TL olurken, üniversite sınavında tüm oturumlar için de 345 TL ödendi. ÖSYM'nin 2022 geliri 1 milyar 490 milyon 314 bin TL oldu.

2023 yılında KPSS'de sadece sınav ücreti 150 TL olurken, üniversite sınavında tüm oturumlar için de 345 TL ödendi. ÖSYM'nin 2023 (ilk 6 ay) geliri 1 milyar 257 milyon TL oldu.

2023 yılında KPSS'de sadece sınav ücreti 150 TL olurken, üniversite sınavında tüm oturumlar için de 345 TL ödendi. ÖSYM'nin 2023 (ilk 6 ay) geliri 1 milyar 257 milyon TL oldu.
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