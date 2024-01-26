Üniversite Sınavına Girmek, Memur Olmak: Sınavların Masrafı Giderek Artıyor
Üniversite Sınavına Girmek, Memur Olmak: Sınavların Masrafı Giderek Artıyor
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Üniversite sınavları başta olmak üzere kamu, memur, yabancı dil, mesleki birçok merkezi sınav sistemini kuran ve uygulayan Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yılda 52 sınav yapıyor. Bu sınavlardan aldığı ücretlerden de para kazanıyor.
ÖSYM'nin gelirinin yüzde 89,9’u milyonlarca öğrencinin girdiği üniversite sınavı YKS ve yine milyonlarca kişinin girdiği memur olmak için gerekli KPSS sınavlardan geliyor.
2024 yılında ise sınav ücretlerine yapılan zam dudak uçuklattı.
2024'te yaklaşık 4 milyon öğrencinin girmesi beklenen üniversite sınavı YKS'nin ücretleri henüz açıklanmadı. 2023 yılında YKS'de her oturum için 115 TL toplamda 345 TL sınav ücreti alınmıştı. 2024’te ücretin 800 TL'nin üzerinde olması bekleniyor.
2015 yılında KPSS'de sadece sınav ücreti 50 TL olurken, üniversite sınavında tüm oturumlar için de 200 TL ödendi. ÖSYM'nin 2015 geliri 330 milyon 516 bin TL oldu.
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2016 yılında KPSS'de sadece sınav ücreti 55 TL olurken, üniversite sınavında tüm oturumlar için de 230 TL ödendi. ÖSYM'nin 2016 geliri 448 milyon 518 bin TL oldu.
2017 yılında KPSS'de sadece sınav ücreti 60 TL olurken, üniversite sınavında tüm oturumlar için de 260 TL ödendi. ÖSYM'nin 2017 geliri 525 milyon 768 bin TL oldu.
2018 yılında KPSS'de sadece sınav ücreti 60 TL olurken, üniversite sınavında tüm oturumlar için de 150 TL ödendi. ÖSYM'nin 2018 geliri 622 milyon 25 bin TL oldu.
2019 yılında KPSS'de sadece sınav ücreti 75 TL olurken, üniversite sınavında tüm oturumlar için de 150 TL ödendi. ÖSYM'nin 2019 geliri 546 milyon 25 bin TL oldu.
2020 yılında KPSS'de sadece sınav ücreti 80 TL olurken, üniversite sınavında tüm oturumlar için de 210 TL ödendi. ÖSYM'nin 2020 geliri 850 milyon 512 bin TL oldu.
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2021 yılında KPSS'de sadece sınav ücreti 90 TL olurken, üniversite sınavında tüm oturumlar için de 270 TL ödendi. ÖSYM'nin 2021 geliri 767 milyon 630 bin TL oldu.
2022 yılında KPSS'de sadece sınav ücreti 115 TL olurken, üniversite sınavında tüm oturumlar için de 345 TL ödendi. ÖSYM'nin 2022 geliri 1 milyar 490 milyon 314 bin TL oldu.
2023 yılında KPSS'de sadece sınav ücreti 150 TL olurken, üniversite sınavında tüm oturumlar için de 345 TL ödendi. ÖSYM'nin 2023 (ilk 6 ay) geliri 1 milyar 257 milyon TL oldu.
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