Üniversite Sınavına Girmek, Memur Olmak: Sınavların Masrafı Giderek Artıyor

ÖSYM 2023 yılında 52 sınav yaparken, 11 milyon 202 bin 784 aday bu sınavlara girdi. Adayların 1 milyon 614 bin 280’i ücretsiz sınav uygulamasından yararlanırken, kalan 9 milyon 588 bin 504 aday sınavlara girmek için çeşitli ücretler ödedi.

2023 yılında ÖSYM'nin bütçe giderleri önceki yıla göre yüzde 93,8 oranında arttı. 2022 yılı ilk 6 ayında ÖSYM sınavlara 445 milyon 928 bin TL, 2023'te aynı dönemde de 864 milyon 610 bin TL harcadı.