Ummadığınız Taş Baş Yarmasın: Aldatmaya En Çok Meyilli Burçlar!

Biz onları duygusallıklarıyla ve romantiklikleriyle tanıdık. Ancak kötü ve şehvetli bir tarafları da var. Gezegen yöneticileri Neptün, yatakta ki rüya dünyalarının, kafalarındaki kadar hayalperest ve keşif dolu olmasını talep eder, bu yüzden belki de başka yönlere bakmalarının nedeni, ya görülmediklerini, tanınmadıklarını ya da yargılandıklarını hissetmeleridir. Eğer bir Balık ile ilişkideyseniz ve gevşemeye işaret eden belirtiler gösterirseniz, sadakat konusunda en güvenilir burç olduklarını söyleyemeyiz.