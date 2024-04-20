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Ummadığınız Taş Baş Yarmasın: Aldatmaya En Çok Meyilli Burçlar!

Ummadığınız Taş Baş Yarmasın: Aldatmaya En Çok Meyilli Burçlar!

burç
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
20.04.2024 - 09:01

Sadakat hepimiz için hem en problemli hem de en güvensiz olduğumuz konulardan biri. Eğer sizin için de durum böyleyse biz de sizin için aldatmaya meyilli olan burçları araştırdık. Siz yine de burçlara göre karar vermeyin, ama kulağınıza da küpe edin. 

İşte aldatmaya en çok meyilli burçlar 👇

Kaynak: https://www.vogue.in/content/the-zodi...
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1. Akrep cinsel dürtülerini en çok kontrol edemeyen burç olarak listemizde birinci sırada yer alıyor.

Akrepler tutkuya karşı duramazlar. Ama akrep burcu bir sevgiliniz varsa bu sizi korkutmasın, içlerinde aslında sevilmeyi bekleyen bir ponçik yatıyor. Ancak siz hem ilişkinizde gözünüzü açık tutun hem de tutkuyu eksik etmeyin.

2. Özgürlüğüne en çok düşkün olmasıyla bilinen Yay burcuysa listenin ikinci sırasına yerleşiyor.

Yaylar eğlenceyi sevseler ve değişkenlerdir. Bu onların ilişkideki tavrı için de geçerli. İlişkinin içerisinde de oyun oynamayı severler. Ancak yay burcu bir sevgiliniz varsa size önerebileceğimiz şey gözünüzü açık tutmanız ve ilişkinizde eğlencenin hep olduğuna emin olmanız.

3. Değişken ve güvenilmez kişilikleriyle İkizler burçları da listede 3.sırada.

İkizler burcunun o değişken yapısını bilmeyen kalmadı. E bu yapıları demek ki duygusal ilişkilerine de yansıyor. İkizler burcu gizemi de sever, bu yüzden partneriniz ikizler burcuysa ilişkinizde gizemi hep korumanızı öneririz.

4. Doğruculuklarıyla bilinen Koç burçları duygusal ilişkilerinde o kadar da doğrucu olmayabilirler.

Zodyak çarkının adrenalini sevenleri, Koç burcunun tavırları genellikle küstah ve düşüncesiz olarak algılanabilir ve bu genellikle ilişkinin dışına bakmalarının veya bağlı olmamayı tercih etmelerinin nedenidir. Koç'u, kelebekleri kovalarken tüm oyuncaklarını döşemeyi seven meraklı bir çocuk gibi düşünün.

5. Boğa burcu ise beşinci sırada yerini alırken biz de ummadığın taş baş yarar diyoruz.

Boğalar sakinken dünyanın en tatlı burçları olabilirler ancak güçlü ateş ögelerine sahip bir burç olarak boğalar kontrolü en kolay kaybedebilecek burçlardan biridir. Yani partneriniz boğa burcuysa gözünüz üzerinde olsa iyi olur.

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6. Bize sürekli duygusal taraflarını gösteren Balıkların ise görmediğimiz ve aldatmaya yatkın bir tarafı var.

Biz onları duygusallıklarıyla ve romantiklikleriyle tanıdık. Ancak kötü ve şehvetli bir tarafları da var.  Gezegen yöneticileri Neptün, yatakta ki rüya dünyalarının, kafalarındaki kadar hayalperest ve keşif dolu olmasını talep eder, bu yüzden belki de başka yönlere bakmalarının nedeni, ya görülmediklerini, tanınmadıklarını ya da yargılandıklarını hissetmeleridir. Eğer bir Balık ile ilişkideyseniz ve gevşemeye işaret eden belirtiler gösterirseniz, sadakat konusunda en güvenilir burç olduklarını söyleyemeyiz.

7. Özgürlüğüne en düşkün burçlardan biri olarak bilinen Kovalarsa listemizde 7. ve son sırada.

Onlar doğuştan özgür ruhlular, yani kovalar 'sorun sende değil bende' insanları desek yanlış olmaz.  İçlerindeki tutku ateşine ise hiç girmiyoruz. Bir şanssızlık yaşamışsanız ve partneriniz kova burcuysa aranızdaki o ateşin sönmemesi için gayret edin ve hep tetikte olun demek de üzerimize vazife.

Tabii ki bu 7 burcun kesinlikle aldatacağını söylemiyoruz, ancak ilerde başınızı taşlara da vurmamanız için biz sizi uyarmış olalım.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara👇

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