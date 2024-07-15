Ülkü Ocakları 'Gurur' Diye Paylaştı, Tartışma Başladı: 27 Yaşındaki Ülkücü Başhekim Gündem Oldu!
Ülkü Ocakları 'Gurur' Diye Paylaştı, Tartışma Başladı: 27 Yaşındaki Ülkücü Başhekim Gündem Oldu!
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Kamudaki atamaların liyakat nedeniyle tartışılmaya devam ettiği şu günlerde Ülkü Ocakları tarafından yapılan bir paylaşım sosyal medyayı hareketlendirmiş gözüküyor.
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Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ülkü Ocakları üyesi olan Miraç Küllü’nün ‘mesleğinin en erken diliminde gösterdiği üstün başarı’ sonucu Tunceli Mazgirt Devlet Hastanesi Başhekimliğine atandığını duyurdu.
Paylaşımda ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım bugün Türkgün Gazetesinde yayımlanan röpörtajında ‘Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin liderliğinde yetişen gençlik, bugün 27 yaşında; vatanına, milletine ve devletine hizmet eden şuurlu yeni nesil Ülkücü gençliktir.’ diye belirtmiştir. "
Burak Kılıç'ın paylaşımı ve gelen bazı tepkiler 👇
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