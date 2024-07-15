Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Ülkü Ocakları 'Gurur' Diye Paylaştı, Tartışma Başladı: 27 Yaşındaki Ülkücü Başhekim Gündem Oldu!

Ülkü Ocakları 'Gurur' Diye Paylaştı, Tartışma Başladı: 27 Yaşındaki Ülkücü Başhekim Gündem Oldu!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.07.2024 - 12:45

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, 27 yaşındaki Ülkü Ocakları üyesi olan Miraç Küllü’nün Tunceli Mazgirt Devlet Hastanesi Başhekimliğine atandığını duyurdu. Paylaşım tartışmaları da beraberinde getirdi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kamudaki atamaların liyakat nedeniyle tartışılmaya devam ettiği şu günlerde Ülkü Ocakları tarafından yapılan bir paylaşım sosyal medyayı hareketlendirmiş gözüküyor.

Kamudaki atamaların liyakat nedeniyle tartışılmaya devam ettiği şu günlerde Ülkü Ocakları tarafından yapılan bir paylaşım sosyal medyayı hareketlendirmiş gözüküyor.

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ülkü Ocakları üyesi olan Miraç Küllü’nün ‘mesleğinin en erken diliminde gösterdiği üstün başarı’ sonucu Tunceli Mazgirt Devlet Hastanesi Başhekimliğine atandığını duyurdu.

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ülkü Ocakları üyesi olan Miraç Küllü’nün ‘mesleğinin en erken diliminde gösterdiği üstün başarı’ sonucu Tunceli Mazgirt Devlet Hastanesi Başhekimliğine atandığını duyurdu.

Paylaşımda ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım bugün Türkgün Gazetesinde yayımlanan röpörtajında ‘Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin liderliğinde yetişen gençlik, bugün 27 yaşında; vatanına, milletine ve devletine hizmet eden şuurlu yeni nesil Ülkücü gençliktir.’ diye belirtmiştir. "

Paylaşımda ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım bugün Türkgün Gazetesinde yayımlanan röpörtajında ‘Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin liderliğinde yetişen gençlik, bugün 27 yaşında; vatanına, milletine ve devletine hizmet eden şuurlu yeni nesil Ülkücü gençliktir.’ diye belirtmiştir. "

Burak Kılıç'ın paylaşımı ve gelen bazı tepkiler 👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
45
27
10
9
2
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın