Ülkelerin Milli Gelirini Bulabilecek misin?
Ülkelerin Milli Gelirini Bulabilecek misin?
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre ekonomileri de doğal olarak değişiyor. Her ülkenin farklı bir milli geliri var ve bu testimizde ülkelerin milli gelirlerini doğru bulmanı isteyeceğiz.
Teste başlamak için seni şöyle alalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Başlayalım! İrlanda'nın milli geliri ne kadar olabilir?
2. Peki Lüksemburg'un milli gelirini doğru tahmin edebilir misin?
3. Şimdi de Singapur'u bilmeni istiyoruz!
4. Katar'ın milli gelirini doğru bilecek misin?
5. Makao'nun milli geliri bunlardan hangisi olabilir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorum Yazın