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Ülkelerin Milli Gelirini Bulabilecek misin?

etiket Ülkelerin Milli Gelirini Bulabilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
11.06.2024 - 17:01

Ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre ekonomileri de doğal olarak değişiyor. Her ülkenin farklı bir milli geliri var ve bu testimizde ülkelerin milli gelirlerini doğru bulmanı isteyeceğiz.

Teste başlamak için seni şöyle alalım. 👇

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1. Başlayalım! İrlanda'nın milli geliri ne kadar olabilir?

1. Başlayalım! İrlanda'nın milli geliri ne kadar olabilir?

2. Peki Lüksemburg'un milli gelirini doğru tahmin edebilir misin?

2. Peki Lüksemburg'un milli gelirini doğru tahmin edebilir misin?

3. Şimdi de Singapur'u bilmeni istiyoruz!

3. Şimdi de Singapur'u bilmeni istiyoruz!

4. Katar'ın milli gelirini doğru bilecek misin?

4. Katar'ın milli gelirini doğru bilecek misin?

5. Makao'nun milli geliri bunlardan hangisi olabilir?

5. Makao'nun milli geliri bunlardan hangisi olabilir?
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6. Birleşik Arap Emirlikleri'nin milli geliri bunlardan hangisi diye sorsak?

6. Birleşik Arap Emirlikleri'nin milli geliri bunlardan hangisi diye sorsak?

7. İsviçre'nin milli geliri ne kadar olabilir?

7. İsviçre'nin milli geliri ne kadar olabilir?

8. Son olarak Norveç hakkında doğru bilgiye sahip misin peki?

8. Son olarak Norveç hakkında doğru bilgiye sahip misin peki?
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