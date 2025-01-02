Ücretsiz Olması Gereken ama Olmayan Şeyleri Listeleyen Kullanıcılara Hak Vereceksiniz
Ücretsiz Olması Gereken ama Olmayan Şeyleri Listeleyen Kullanıcılara Hak Vereceksiniz
Para, para, para...Varlığı bir dert, yokluğu yara! Son zamanlarda neredeyse attığımız her adım para. Hele ki yılbaşından sonra zamlanan ürünlerle beraber kemerlerimizi iyice sıkmak zorunda kaldık. Birçok kişi daha zamlı maaşlarını alamadan eksiye düşmeye başladı bile. Dışarıda yemek yemek lüks oldu, market alışverişlerinde kısıtlamalar başladı.
Peki sizce de bütün dünyada bedava olması gereken şeyler var mı? 👇🏻
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Bir kullanıcı, "Ücretsiz olması gereken ama olmayan şey nedir?" sorusunu yöneltti.
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"iPhone'un varsa Apple Music"
"Hijyenik pedler"
"Başlangıç olarak içme suyu ve umumi tuvaletler"
"Eğitim, elektrik, sağlık, internet erişimi ve su"
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"Halka açık otoparklar"
"Gözlükler. Gözlük ihtiyacı olmayan diğer insanlar ücretsiz görebiliyorken, neden ben görmek için para ödemeliyim?"
"Benzin istasyonundaki hava. Elektrikli süpürgenin paralı olmasını anlıyorum ama bu HAVA sonuçta!"
"Zaten vergilerimizin ödediği otoyollarda araç kullanmak."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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"Yaşamak " desek 😁