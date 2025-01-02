Ücretsiz Olması Gereken ama Olmayan Şeyleri Listeleyen Kullanıcılara Hak Vereceksiniz

Para, para, para...Varlığı bir dert, yokluğu yara! Son zamanlarda neredeyse attığımız her adım para. Hele ki yılbaşından sonra zamlanan ürünlerle beraber kemerlerimizi iyice sıkmak zorunda kaldık. Birçok kişi daha zamlı maaşlarını alamadan eksiye düşmeye başladı bile. Dışarıda yemek yemek lüks oldu, market alışverişlerinde kısıtlamalar başladı.

Peki sizce de bütün dünyada bedava olması gereken şeyler var mı? 👇🏻