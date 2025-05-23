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Ücretsiz Bir Şekilde Yapay Zeka Videosu Oluşturabileceğiniz Siteler

Ücretsiz Bir Şekilde Yapay Zeka Videosu Oluşturabileceğiniz Siteler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.05.2025 - 12:16

Artık bir videoyu sıfırdan yapmak için saatlerce uğraşmanıza gerek yok. Çünkü yapay zeka destekli araçlarla sadece birkaç tıkla etkileyici videolar hazırlayabiliyorsunuz. Üstelik bazı platformlar bunu ücretsiz sunuyor. Ancak hemen sevinmeyin; genelde süre, kalite ya da kullanım hakkı konusunda bazı sınırlar oluyor. Yine de hepsi iş görebilecek seviyede, gelin bakalım!

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Synthesia

Synthesia

Synthesia, metni yapay zeka avatarlarıyla videoya dönüştürüyor. Denemek isteyenler için ücretsiz bir demo sunuyor ama sadece tek bir video oluşturabiliyorsunuz. O da kısıtlı özelliklerle. Kredi, süre ya da avatar seçimi gibi alanlarda sınırlamalar var. Daha fazlası için ödeme yapmanız gerekiyor ama en azından denemelik kullanmak isteyenler için güzel bir başlangıç.

Canva (Magic Media)

Canva (Magic Media)

Canva’nın “Magic Media” özelliğiyle yazdığınız metni videoya dönüştürebiliyorsunuz. Ücretsiz versiyonla da kullanılabiliyor ama belirli bir sınırı var. Bazen işlem hakkınız bitiyor, bazen de bazı efektler ve müzikler “pro” etiketiyle kilitli geliyor. Kısa sosyal medya videoları için çok iş görür ama yoğun kullanacaksanız bir noktada sizi durduruyor.

Kapwing

Kapwing

Kapwing hem videoyu sıfırdan yapmanıza hem de üstüne düzenleme yapmanıza olanak tanıyor. Ücretsiz hesapla 5 dakikaya kadar videolar oluşturabiliyorsunuz ama üzerine filigran ekleniyor. Export sayısı ve çözünürlük de sınırlı. Yine de basit projeler için epey iş görüyor.

Steve.AI

Steve.AI

Steve.AI, metinleri animasyon veya gerçek görüntülerle video haline getiriyor. Blog yazısını bile alıp otomatik videoya çevirebiliyor. Ücretsiz planı var ama videolar kısa oluyor, üstelik filigran da çıkıyor. Kısıtlı olsa da fikir üretmek ya da sunum hazırlamak isteyenler için iyi bir araç.

InVideo AI

InVideo AI

InVideo AI, metin tabanlı komutlarla videolar oluşturmanıza olanak tanır. Kullanıcılar, metinlerini girerek otomatik olarak senaryo, görseller, seslendirme ve müzik eklenmiş videolar elde edebilirler. Ücretsiz planı, temel özellikleri denemenize izin verirken, daha gelişmiş özellikler için ücretli planlara geçiş yapmanız gerekebilir.

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Fliki

Fliki

Fliki, yazılan metinden dakikalar içinde video hazırlıyor. İçine otomatik seslendirme, altyazı, görüntü ve geçiş efektlerini de ekliyor. Ücretsiz planla kısa videolar yapabiliyor ama bazı sesler ve daha uzun süreli içerikler için ücretli versiyona geçmeniz gerekiyor. Yani demo içerikler üretmek için gayet yeterli ama işin profesyonel kısmına geçince sınırlar hissediliyor.

DeepAI

DeepAI

DeepAI biraz daha sade çalışan bir araç. Karmaşık ara yüzlerle uğraşmadan metni yazıyorsunuz ve video sunuyor. Ücretsiz erişim var ama özellikler oldukça temel seviyede. Görsel olarak büyük beklentileriniz yoksa denemeye değer.

Renderforest

Renderforest

Renderforest, zaten yıllardır intro ve animasyon tarafında popüler. Şimdi yapay zeka destekli video oluşturma özelliğiyle karşımıza çıkıyor. Ücretsiz planla birkaç dakikalık deneme videoları çıkarabiliyorsunuz ama videolarda filigran oluyor. Tasarım şablonları güçlü ama tam verim almak için ücretli plana geçmek gerekebiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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