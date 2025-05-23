Ücretsiz Bir Şekilde Yapay Zeka Videosu Oluşturabileceğiniz Siteler

Synthesia, metni yapay zeka avatarlarıyla videoya dönüştürüyor. Denemek isteyenler için ücretsiz bir demo sunuyor ama sadece tek bir video oluşturabiliyorsunuz. O da kısıtlı özelliklerle. Kredi, süre ya da avatar seçimi gibi alanlarda sınırlamalar var. Daha fazlası için ödeme yapmanız gerekiyor ama en azından denemelik kullanmak isteyenler için güzel bir başlangıç.