Ücretsiz Bir Şekilde Yapay Zeka Videosu Oluşturabileceğiniz Siteler
Artık bir videoyu sıfırdan yapmak için saatlerce uğraşmanıza gerek yok. Çünkü yapay zeka destekli araçlarla sadece birkaç tıkla etkileyici videolar hazırlayabiliyorsunuz. Üstelik bazı platformlar bunu ücretsiz sunuyor. Ancak hemen sevinmeyin; genelde süre, kalite ya da kullanım hakkı konusunda bazı sınırlar oluyor. Yine de hepsi iş görebilecek seviyede, gelin bakalım!
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Synthesia
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Canva (Magic Media)
Kapwing
Steve.AI
InVideo AI
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Fliki
DeepAI
Renderforest
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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