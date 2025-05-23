Ücretsiz Bir Şekilde Görsel Oluşturabileceğiniz Yapay Zeka Siteleri
Artık sadece birkaç kelimeyle hayalinizdeki görselleri oluşturmak mümkün. Yapay zeka destekli görsel oluşturma araçları sayesinde, tasarım bilgisi olmadan da etkileyici görseller elde edebilirsiniz. Üstelik birçok platform, ücretsiz planlarıyla bu hizmeti sunuyor. Ancak bu ücretsiz planlar genellikle bazı sınırlamalar içeriyor. Sizin için ücretsiz olarak kullanabileceğiniz en popüler yapay zeka görsel oluşturma sitelerini derledik.
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DALL·E 2
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Midjourney
Canva (Text to Image)
Craiyon (Eski adıyla DALL·E Mini)
DeepAI
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Freepik AI Image Generator
Ideogram
Pixlr
Fotor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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