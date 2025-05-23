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Ücretsiz Bir Şekilde Görsel Oluşturabileceğiniz Yapay Zeka Siteleri

Ücretsiz Bir Şekilde Görsel Oluşturabileceğiniz Yapay Zeka Siteleri

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.05.2025 - 13:18

Artık sadece birkaç kelimeyle hayalinizdeki görselleri oluşturmak mümkün. Yapay zeka destekli görsel oluşturma araçları sayesinde, tasarım bilgisi olmadan da etkileyici görseller elde edebilirsiniz. Üstelik birçok platform, ücretsiz planlarıyla bu hizmeti sunuyor. Ancak bu ücretsiz planlar genellikle bazı sınırlamalar içeriyor. Sizin için ücretsiz olarak kullanabileceğiniz en popüler yapay zeka görsel oluşturma sitelerini derledik.

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DALL·E 2

DALL·E 2

OpenAI tarafından geliştirilen DALL·E 2, yapay zekâ tabanlı görsel üretim araçları arasında en çok bilinenlerden biri. Yazdığınız metni birkaç saniyede sanatsal ya da gerçekçi bir görsele dönüştürebiliyor. Ücretsiz kullanımda sınırlı sayıda oluşturma hakkınız oluyor; genelde ayda birkaç kredi ile sınırlı. Özellikle detaylı prompt’larla denemeler yapmak isteyenler için güzel bir başlangıç sunuyor. Ancak yüksek çözünürlük ve tam lisanslı kullanım gibi özellikler için belirli bir kredi miktarını aşınca ücretli plana geçmeniz gerekiyor.

Midjourney

Midjourney

Midjourney, biraz daha sanatsal işler peşindeyseniz sizin için biçilmiş kaftan. Özellikle konsept tasarımlar, illüstrasyonlar ve fantastik temalı görsellerde çok başarılı sonuçlar veriyor. Discord üzerinden çalıştığı için biraz alışmanız gerekebilir ama komutlara alışınca ortaya çıkan işler gerçekten büyüleyici. Ücretsiz olarak birkaç deneme hakkı sunuyor, sonrasında ise ücretli abonelik gerekiyor. Sunduğu kalitenin yanında görsellerin kendine has bir estetik havası olması, birçok tasarımcıyı cezbediyor.

Canva (Text to Image)

Canva (Text to Image)

Canva'nın Text to Image özelliği, zaten popüler olan tasarım platformunun içerisine entegre edilmiş oldukça pratik bir araç. Özellikle sunum, sosyal medya paylaşımı ya da poster gibi içeriklerde kullanılabilecek görselleri hızlıca oluşturmak için birebir. Ücretsiz planda da bu özelliğe erişebiliyorsunuz, ama bazı stiller, çözünürlük seçenekleri ve filtreler yalnızca Pro kullanıcılar için açık. Görsel oluşturduktan sonra aynı arayüzde düzenleme yapabilmek ise ciddi bir zaman kazancı sağlıyor.

Craiyon (Eski adıyla DALL·E Mini)

Craiyon (Eski adıyla DALL·E Mini)

Craiyon, tamamen ücretsiz olmasıyla dikkat çeken, basit ama eğlenceli bir yapay zeka aracı. Arayüzü çok temel; metni yazıyorsunuz ve birkaç saniye içinde 9 farklı görsel versiyonu karşınıza geliyor. Profesyonel işler için çözünürlük ya da stil açısından yetersiz kalabilir ama fikir üretme, eğlence amaçlı kullanma ya da hızlıca görsel denemeler yapmak için oldukça ideal. Üstelik sınırsız kullanıma açık.

DeepAI

DeepAI

DeepAI, sade ama işlevsel yapısıyla metinden görsel üretmek isteyenler için bir başka ücretsiz seçenek. Arayüzü oldukça basit: Sadece metni giriyorsunuz ve size uygun görseli birkaç saniye içinde oluşturuyor. Ücretsiz plan herhangi bir kayıt zorunluluğu olmadan kullanılabiliyor. Ancak oluşturulan görsellerin çözünürlüğü ve sanatsal değeri sınırlı. Daha kaliteli çıktılar için genellikle başka platformlara yönlendirme yapıyor ama hızlı bir alternatif arayanlar için yeterli olabilir.

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Freepik AI Image Generator

Freepik AI Image Generator

Freepik zaten stok görsel konusunda yıllardır bilinen bir kaynak. Şimdi AI destekli görsel oluşturma özelliğiyle, kullanıcıların kendi içeriklerini de yaratmasına izin veriyor. Girilen metne göre illüstrasyon tarzında, vektörel ya da gerçekçi görseller üretilebiliyor. Ücretsiz hesapla da kullanılabiliyor ama günlük oluşturma hakkı sınırlı. Ayrıca bazı stiller ve yüksek çözünürlükler sadece premium hesaplara açık. Yine de stok içeriklerle birleştirildiğinde ortaya etkileyici sonuçlar çıkabiliyor.

Ideogram

Ideogram

Metin içeren afişler, logolar ya da yazı tabanlı tasarımlar için Ideogram birebir. Yazıyı görselleştiren yapay zeka gibi düşünebilirsiniz. Girilen cümleleri afiş gibi renklendirip, fontlarla şekillendirerek sunuyor. Ücretsiz planla birçok farklı görsel üretebiliyorsunuz ama bazı tasarım varyasyonları ve özel fontlar sadece kayıtlı kullanıcılara açık. Sosyal medya postları ya da afiş ihtiyacı olanlar için kullanışlı ve hızlı bir çözüm.

Pixlr

Pixlr
pixlr.com

Pixlr, aslında bir fotoğraf düzenleme aracı ama son zamanlarda metinle görsel üretme özelliğini de devreye aldı. Canva’ya alternatif olarak düşünebilirsiniz. Hazır şablonlar ve efektlerle görseli doğrudan sosyal medya paylaşımına hazır hale getirebiliyorsunuz. Ücretsiz planda birçok araca erişim mümkün ama bazı efektler, yazı tipleri ve dışa aktarma kalitesi sadece Pro’da bulunuyor. Yine de temel işler için fazlasıyla yeterli.

Fotor

Fotor

Fotor da Pixlr gibi hem düzenleme hem üretim aracı olarak hizmet veriyor. Metinle görsel oluşturma kısmı oldukça pratik çalışıyor ve özellikle ürün tanıtımı, sosyal medya gönderisi ya da basit görsel işler için ideal. Ücretsiz hesapla kullanabilirsiniz ama bazı filtreler, arka plan silme gibi gelişmiş düzenleme araçları kilitli. Yapay zekayla hem üretip hem düzenleyebildiğiniz nadir araçlardan biri olması ise onu öne çıkarıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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