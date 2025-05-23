Ücretsiz Bir Şekilde Görsel Oluşturabileceğiniz Yapay Zeka Siteleri

OpenAI tarafından geliştirilen DALL·E 2, yapay zekâ tabanlı görsel üretim araçları arasında en çok bilinenlerden biri. Yazdığınız metni birkaç saniyede sanatsal ya da gerçekçi bir görsele dönüştürebiliyor. Ücretsiz kullanımda sınırlı sayıda oluşturma hakkınız oluyor; genelde ayda birkaç kredi ile sınırlı. Özellikle detaylı prompt’larla denemeler yapmak isteyenler için güzel bir başlangıç sunuyor. Ancak yüksek çözünürlük ve tam lisanslı kullanım gibi özellikler için belirli bir kredi miktarını aşınca ücretli plana geçmeniz gerekiyor.