Twitter (X) DM Neden Çalışmıyor? 23 Mayıs Twitter DM Özelliği Ne Zaman Düzelecek?
Twitter (X) kullanıcıları, 23 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinden itibaren mesajlarını açmakta sorun yaşadıklarını bildiriyor. Kullanıcılar, DM ekranında 'Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene' uyarısıyla karşılaşıyor. Yaşanan bu teknik sorun, kullanıcıların 'X çöktü mü?' sorusunu gündeme getirmesine sebep oldu.
Peki Twitter (X) DM neden çöktü? DM özelliği ne zaman düzelecek? Twitter (X) DM özelliğini kaldırıyor mu? İşte detaylar...
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Twitter (X) Çöktü mü?
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Twitter (X) DM Özelliği Ne Zaman Düzelecek?
Twitter (X) DM Özelliği Kaldırılıyor mu?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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X’de sürekli ama sürekli sorun çıkması hiç normal değil, dalga mı geçiliyor? Uygulama dün akşamdan beri çökük.