Twitter (X) DM Neden Çalışmıyor? 23 Mayıs Twitter DM Özelliği Ne Zaman Düzelecek?

DM özelliğinin tamamen kaldırılacağı ve yerine XChat adında yeni bir mesajlaşma aracının getirileceği iddiaları bir süredir gündemdeydi. Bu yeni araç ile birlikte kullanıcılar şifreli mesajlaşma, dosya gönderimi, kaybolan mesajlar ve ekran görüntüsü alınamayan mesajlar gibi yeniliklerle tanışabilir. Ortaya çıkan teknik sorun sonrası iddialar yeniden konuşulmaya başlandı.

DM'lerin tamamen kaldırılacağı söylentileri şimdilik resmi bir doğruluk taşımıyor. Platformun mesajlaşma deneyiminin yenileneceği ve kullanıcılarına daha gelişmiş bir servis sunacağı belirtiliyor. Resmi bir açıklama yapılana kadar DM özelliğinin durumu merak konusu olmaya devam edecek.