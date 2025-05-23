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Twitter (X) DM Neden Çalışmıyor? 23 Mayıs Twitter DM Özelliği Ne Zaman Düzelecek?

Twitter (X) DM Neden Çalışmıyor? 23 Mayıs Twitter DM Özelliği Ne Zaman Düzelecek?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.05.2025 - 16:33

Twitter (X) kullanıcıları, 23 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinden itibaren mesajlarını açmakta sorun yaşadıklarını bildiriyor. Kullanıcılar, DM ekranında 'Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene' uyarısıyla karşılaşıyor. Yaşanan bu teknik sorun, kullanıcıların 'X çöktü mü?' sorusunu gündeme getirmesine sebep oldu. 

Peki Twitter (X) DM neden çöktü? DM özelliği ne zaman düzelecek? Twitter (X) DM özelliğini kaldırıyor mu? İşte detaylar...

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Twitter (X) Çöktü mü?

Twitter (X) Çöktü mü?

23 Mayıs sabahı itibarıyla dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından Twitter'da teknik sorunlar baş gösterdi. Kullanıcılar özellikle direkt mesaj (DM) bölümüne giriş yapamadıklarını belirtiyor. Çok sayıda kişi, 'Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene' uyarısıyla karşı karşıya kaldığını dile getiriyor. 22 Mayıs'tan beri sorunun devam ettiğini biliniyor.

Twitter (X) DM Özelliği Ne Zaman Düzelecek?

Twitter (X) DM Özelliği Ne Zaman Düzelecek?

Yaşanan aksaklıkla ilgili açıklama yapan yapay zeka Grook, sorunun global çapta bir veri merkezi arızasından kaynaklandığını belirtti. Grook açıklamasında, X mühendislerinin sorunu gidermek için yoğun çaba gösterdiğini ancak henüz problemin tam olarak çözülmediğini söyledi.

Twitter (X) DM Özelliği Kaldırılıyor mu?

Twitter (X) DM Özelliği Kaldırılıyor mu?

DM özelliğinin tamamen kaldırılacağı ve yerine XChat adında yeni bir mesajlaşma aracının getirileceği iddiaları bir süredir gündemdeydi. Bu yeni araç ile birlikte kullanıcılar şifreli mesajlaşma, dosya gönderimi, kaybolan mesajlar ve ekran görüntüsü alınamayan mesajlar gibi yeniliklerle tanışabilir. Ortaya çıkan teknik sorun sonrası iddialar yeniden konuşulmaya başlandı.

DM'lerin tamamen kaldırılacağı söylentileri şimdilik resmi bir doğruluk taşımıyor. Platformun mesajlaşma deneyiminin yenileneceği ve kullanıcılarına daha gelişmiş bir servis sunacağı belirtiliyor. Resmi bir açıklama yapılana kadar DM özelliğinin durumu merak konusu olmaya devam edecek.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Arwen

X’de sürekli ama sürekli sorun çıkması hiç normal değil, dalga mı geçiliyor? Uygulama dün akşamdan beri çökük.