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Twitter (X) Çöktü mü? 28 Nisan Pazartesi Twitter Erişim Problemi

Twitter (X) Çöktü mü? 28 Nisan Pazartesi Twitter Erişim Problemi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
28.04.2025 - 17:18

Sosyal medya uygulamalarına zaman zaman erişim problemi yaşanabiliyor. Kullanıcılar, uygulamalar üzerinden fotoğraf yükleyemediklerini, paylaşım yapamadıklarını ve bazen ana sayfayı yenileyemediklerini belirtiyor. Bunun sebebi ise genellikle globalda yaşanan bir erişim sıkıntısı oluyor. 28 Nisan 2025 tarihinde de birçok kullanıcı X, eski adıyla Twitter, uygulamasına erişim problemi yaşadığını belirtti. Peki X (Twitter) çöktü mü?

İşte 28 Nisan Pazartesi X (Twitter) erişim problemine dair detaylar...

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X (Twitter) Çöktü mü?

X (Twitter) Çöktü mü?

Birçok kullanıcı X'in çöktüğünü belirtiyor. Kullanıcılar, 28 Nisan Pazartesi günü X'te ana sayfanın yenilenmediğini ve yeni paylaşımların ana sayfaya düşmediğini gördü. Ayrıca uygulamanın çok yavaşladığını belirtenler de oldu. Türkiye saati ile 16.50 civarında X'e erişim problemi yaşandı. Özellikle bazı mobil cihazlarda Twitter'a giriş yapılamadı.

Kullanıcıların 'X Çöktü mü?' sorusunun cevabına ise henüz resmi makamlardan açıklama gelmedi. Ancak erişim sıkıntısının Avrupa'da yaşanan elektrik kesintisiyle alakalı olabileceği düşünülüyor.

Twitter (X) Neden Çöktü, Ne Zaman Düzelecek?

Twitter (X) Neden Çöktü, Ne Zaman Düzelecek?

Twitter'ın neden çöktüğüne dair herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Ancak kullanıcılar, İspanya ve Portekiz'de yaşanan elektrik kesintisinin X'i etkilediğini düşünüyor. Twitter'ın kısa süre içerisinde düzeleceği düşünülüyor. 

Geçtiğimiz aylarda global bir siber saldırı sonucunda X'e erişim yavaşlamış, bir gün içerisinde X uygulaması birkaç kez çökmüştü. Bu kez böyle bir saldırının yaşanıp yaşanmadığı ise henüz bilinmiyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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