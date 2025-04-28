Twitter (X) Çöktü mü? 28 Nisan Pazartesi Twitter Erişim Problemi
Sosyal medya uygulamalarına zaman zaman erişim problemi yaşanabiliyor. Kullanıcılar, uygulamalar üzerinden fotoğraf yükleyemediklerini, paylaşım yapamadıklarını ve bazen ana sayfayı yenileyemediklerini belirtiyor. Bunun sebebi ise genellikle globalda yaşanan bir erişim sıkıntısı oluyor. 28 Nisan 2025 tarihinde de birçok kullanıcı X, eski adıyla Twitter, uygulamasına erişim problemi yaşadığını belirtti. Peki X (Twitter) çöktü mü?
İşte 28 Nisan Pazartesi X (Twitter) erişim problemine dair detaylar...
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X (Twitter) Çöktü mü?
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Twitter (X) Neden Çöktü, Ne Zaman Düzelecek?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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