Twitter (X) Çöktü mü? 28 Nisan Pazartesi Twitter Erişim Problemi

Birçok kullanıcı X'in çöktüğünü belirtiyor. Kullanıcılar, 28 Nisan Pazartesi günü X'te ana sayfanın yenilenmediğini ve yeni paylaşımların ana sayfaya düşmediğini gördü. Ayrıca uygulamanın çok yavaşladığını belirtenler de oldu. Türkiye saati ile 16.50 civarında X'e erişim problemi yaşandı. Özellikle bazı mobil cihazlarda Twitter'a giriş yapılamadı.

Kullanıcıların 'X Çöktü mü?' sorusunun cevabına ise henüz resmi makamlardan açıklama gelmedi. Ancak erişim sıkıntısının Avrupa'da yaşanan elektrik kesintisiyle alakalı olabileceği düşünülüyor.