Twitter (X) CEO'su İsrail'in Lübnan Saldırısını Destekleyici Yorumda Bulundu, Küreselde Tepki Çekti
Twitter (X) CEO'su İsrail'in Lübnan Saldırısını Destekleyici Yorumda Bulundu, Küreselde Tepki Çekti
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İsrail, Hizbullah'a "siber" saldırı yaparak çağrı cihazlarını patlatmıştı. Bu saldırı sonrasında ise en az 8 kişi hayatını kaybetmiş ve en az 2 bin 800 kişi de yaralanmıştı.
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Twitter (X) CEO'su ve internet kişiliği olarak bilinen Linda Yaccarino ise bu gönderinin altına "💥" emojisi koyarak tepki çekti.
Küreseldeki kullanıcılar da açtı ağzını, yumdu gözünü!
"X CEO'su, İsrail terörist siber saldırısında 8 yaşındaki Fatima'nın öldürülmesini kutluyor"
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"X/Twitter CEO'su bir terörist saldırıyı destekliyor"
"Cehennemi senin için inşa ediyorlar"
"Umarım siz ve sevdikleriniz masum ruhların yaşadıklarını yaşarsınız"
"Twitter'ın CEO'su iki çocuğun ölümüne yol açan terör saldırısını kutluyor"
"Neden bu kadar kötüsünüz?"
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"Dünya şu anda İsrailli teröristler tarafından yönetiliyor. Çocukların ve çocukların ölümlerine gülüyorlar ve alkışlıyorlar"
"Cehennemde yanmayı hak ediyorsun"
"Bu dünyada ne kadar çok gerçekten kötü insan olduğunu görünce kalbim gerçekten acıyor. İnsanların şiddete karşı en iyi ihtimalle kayıtsız, en kötü ihtimalle de onu alkışlayıp ona düşmanlık besleyebilmelerini anlamıyorum. Gerçekten saf kötülük bu."
"Bu uygulama psikopatlar tarafından yönetiliyor"
"Bu soykırım hastası kadın, Twitter CEO'su mu?"
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