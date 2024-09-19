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Twitter (X) CEO'su İsrail'in Lübnan Saldırısını Destekleyici Yorumda Bulundu, Küreselde Tepki Çekti

Twitter (X) CEO'su İsrail'in Lübnan Saldırısını Destekleyici Yorumda Bulundu, Küreselde Tepki Çekti

Hizbullah israil filistin
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 18:18

Geçtiğimiz günlerde İsrail'in Lübnan'da yaptığı saldırı sonrası tüm dünya ayaklandı. X (Twitter) CEO'su ise bu haberle alakalı bir gönderiye ilginç bir yorum yaparak küresel de tepki çekti.

İşte detaylar...

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İsrail, Hizbullah'a "siber" saldırı yaparak çağrı cihazlarını patlatmıştı. Bu saldırı sonrasında ise en az 8 kişi hayatını kaybetmiş ve en az 2 bin 800 kişi de yaralanmıştı.

İsrail, Hizbullah'a "siber" saldırı yaparak çağrı cihazlarını patlatmıştı. Bu saldırı sonrasında ise en az 8 kişi hayatını kaybetmiş ve en az 2 bin 800 kişi de yaralanmıştı.

Sosyal medya platformlarındaki kullanıcılar ise bu haberleri görüp "ajan filmi"ne benzetti.

Twitter (X) CEO'su ve internet kişiliği olarak bilinen Linda Yaccarino ise bu gönderinin altına "💥" emojisi koyarak tepki çekti.

Twitter (X) CEO'su ve internet kişiliği olarak bilinen Linda Yaccarino ise bu gönderinin altına "💥" emojisi koyarak tepki çekti.
twitter.com

Küreseldeki kullanıcılar da açtı ağzını, yumdu gözünü!

Küreseldeki kullanıcılar da açtı ağzını, yumdu gözünü!
twitter.com

"X CEO'su, İsrail terörist siber saldırısında 8 yaşındaki Fatima'nın öldürülmesini kutluyor"

"X CEO'su, İsrail terörist siber saldırısında 8 yaşındaki Fatima'nın öldürülmesini kutluyor"
twitter.com
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"X/Twitter CEO'su bir terörist saldırıyı destekliyor"

"X/Twitter CEO'su bir terörist saldırıyı destekliyor"
twitter.com

"Cehennemi senin için inşa ediyorlar"

"Cehennemi senin için inşa ediyorlar"
twitter.com

"Umarım siz ve sevdikleriniz masum ruhların yaşadıklarını yaşarsınız"

"Umarım siz ve sevdikleriniz masum ruhların yaşadıklarını yaşarsınız"
twitter.com

"Twitter'ın CEO'su iki çocuğun ölümüne yol açan terör saldırısını kutluyor"

"Twitter'ın CEO'su iki çocuğun ölümüne yol açan terör saldırısını kutluyor"
twitter.com

"Neden bu kadar kötüsünüz?"

"Neden bu kadar kötüsünüz?"
twitter.com
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"Dünya şu anda İsrailli teröristler tarafından yönetiliyor. Çocukların ve çocukların ölümlerine gülüyorlar ve alkışlıyorlar"

"Dünya şu anda İsrailli teröristler tarafından yönetiliyor. Çocukların ve çocukların ölümlerine gülüyorlar ve alkışlıyorlar"
twitter.com

"Cehennemde yanmayı hak ediyorsun"

"Cehennemde yanmayı hak ediyorsun"
twitter.com

"Bu dünyada ne kadar çok gerçekten kötü insan olduğunu görünce kalbim gerçekten acıyor. İnsanların şiddete karşı en iyi ihtimalle kayıtsız, en kötü ihtimalle de onu alkışlayıp ona düşmanlık besleyebilmelerini anlamıyorum. Gerçekten saf kötülük bu."

"Bu dünyada ne kadar çok gerçekten kötü insan olduğunu görünce kalbim gerçekten acıyor. İnsanların şiddete karşı en iyi ihtimalle kayıtsız, en kötü ihtimalle de onu alkışlayıp ona düşmanlık besleyebilmelerini anlamıyorum. Gerçekten saf kötülük bu."
twitter.com

"Bu uygulama psikopatlar tarafından yönetiliyor"

"Bu uygulama psikopatlar tarafından yönetiliyor"
twitter.com

"Bu soykırım hastası kadın, Twitter CEO'su mu?"

"Bu soykırım hastası kadın, Twitter CEO'su mu?"
twitter.com

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