Twitter Merih Demiral'ın Bozkurtlu Paylaşımına Not Düştü: "Türk Üstünlüğü Propagandası"

'Bozkurtlar, Almanya'da destekçileri olan, Türkiye'den gelen sağcı, aşırı milliyetçi bir harekettir. Türk üstünlüğünün propagandasını yapıyorlar ve özellikle Türk göçmenler arasında aktifler. Aşırılıkçı görüşleri popülerlik kazandı.'