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Twitter Merih Demiral'ın Bozkurtlu Paylaşımına Not Düştü: "Türk Üstünlüğü Propagandası"

Twitter Merih Demiral'ın Bozkurtlu Paylaşımına Not Düştü: "Türk Üstünlüğü Propagandası"

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 16:11 Son Güncelleme: 03.07.2024 - 16:23

UEFA, Merih Demiral’ın dün oynanan Avusturya maçında attığı gol sonrası bozkurt işareti yapmasından dolayı soruşturma başlattığını duyurmuştu. Twitter, 26 yaşındaki futbolcun son paylaşımına uyarı notu düştü.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Türkiye adına golleri kaydeden Merih Demiral, gol sevincinde bozkurt işareti yapması nedeniyle bugün UEFA soruşturma altına alındı.

Türkiye adına golleri kaydeden Merih Demiral, gol sevincinde bozkurt işareti yapması nedeniyle bugün UEFA soruşturma altına alındı.

UEFA’dan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği’nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açıldığı ifade edildi.

UEFA’dan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği’nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açıldığı ifade edildi.

Twitter, bugün Demiral'ın dün geceki paylaşımının altına uyarı notu düştü: "Bozkurtlar, Almanya'da destekçileri olan, Türkiye'den gelen sağcı, aşırı milliyetçi bir harekettir. ''

Twitter, bugün Demiral'ın dün geceki paylaşımının altına uyarı notu düştü: "Bozkurtlar, Almanya'da destekçileri olan, Türkiye'den gelen sağcı, aşırı milliyetçi bir harekettir. ''

'Bozkurtlar, Almanya'da destekçileri olan, Türkiye'den gelen sağcı, aşırı milliyetçi bir harekettir. Türk üstünlüğünün propagandasını yapıyorlar ve özellikle Türk göçmenler arasında aktifler. Aşırılıkçı görüşleri popülerlik kazandı.'

Demiral, galibiyetin ardından gol sevincini paylaşarak " Ne mutlu Türküm diyene!" demişti.

Demiral, galibiyetin ardından gol sevincini paylaşarak " Ne mutlu Türküm diyene!" demişti.
twitter.com
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Bozkurt

Bunların aşırı Türk milliyetçisi zannettiği tiplerin eline Arapça kuru pasta tarifi ver, evlerini ellerinden alırsın.

Zafer Swec

bu çok iyiydi işte

Thistle

Para için Türk düşmanı Suudilerin liginde oynayacaksın, sonra milli maçta bozkurt selamı vereceksin. Olmaz böyle.

ahmetpamukupaagl

Türk üstünlüğü propagandası demeyelim daha ziyade Türk üstünlüğü gerçeği diyelim

Muhammet yazıcı

tamam işte adamlar da bunun bir çeşit hastalık olduğunu kabul ediyorlar, ve tedavi öneriyorlar.