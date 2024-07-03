Twitter Merih Demiral'ın Bozkurtlu Paylaşımına Not Düştü: "Türk Üstünlüğü Propagandası"
Twitter Merih Demiral'ın Bozkurtlu Paylaşımına Not Düştü: "Türk Üstünlüğü Propagandası"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye adına golleri kaydeden Merih Demiral, gol sevincinde bozkurt işareti yapması nedeniyle bugün UEFA soruşturma altına alındı.
UEFA’dan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği’nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açıldığı ifade edildi.
Twitter, bugün Demiral'ın dün geceki paylaşımının altına uyarı notu düştü: "Bozkurtlar, Almanya'da destekçileri olan, Türkiye'den gelen sağcı, aşırı milliyetçi bir harekettir. ''
Demiral, galibiyetin ardından gol sevincini paylaşarak " Ne mutlu Türküm diyene!" demişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Bunların aşırı Türk milliyetçisi zannettiği tiplerin eline Arapça kuru pasta tarifi ver, evlerini ellerinden alırsın.
bu çok iyiydi işte
Para için Türk düşmanı Suudilerin liginde oynayacaksın, sonra milli maçta bozkurt selamı vereceksin. Olmaz böyle.
Türk üstünlüğü propagandası demeyelim daha ziyade Türk üstünlüğü gerçeği diyelim
tamam işte adamlar da bunun bir çeşit hastalık olduğunu kabul ediyorlar, ve tedavi öneriyorlar.