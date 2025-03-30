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Twitter Çöktü mü? 30 Mart Twitter’da (X) Gönderiler Neden Yüklenmiyor?

Twitter Çöktü mü? 30 Mart Twitter’da (X) Gönderiler Neden Yüklenmiyor?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
30.03.2025 - 17:57

Son günlerde eski adıyla Twitter, yeni adıyla X platformunda sık sık erişim sorunları yaşanıyor. 30 Mart 2025 Pazar günü itibariyle Türkiye’den kullanıcılar X’te gönderilerin yüklenmemesi ve platformda yavaşlık gibi sorunlarla karşılaşıyor. Peki, Twitter çöktü mü?

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30 Mart 2025 Twitter (X) Neden Açılmıyor?

30 Mart 2025 Twitter (X) Neden Açılmıyor?

Türkiye’de sosyal medya platformlarına erişim zaman zaman kısıtlanabiliyor. Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Instagram ve X gibi platformlarda bant daraltma uygulandığı görülmüştü.

30 Mart Pazar günü saat 17.00 itibariyle Türkiye genelinde kullanıcılar X’e erişimde sorun yaşamaya başladı. Kullanıcılar, platforma girdiklerinde 'Gönderiler yüklenmiyor. Tekrar dene.' hatasıyla karşılaştı.

Twitter (X) Erişim Sorunu Devam Ediyor mu?

Twitter (X) Erişim Sorunu Devam Ediyor mu?

Daha önce, 10 Mart 2025 tarihinde, X platformunda küresel çapta bir erişim sorunu yaşanmış ve bu durum platformun sahibi Elon Musk tarafından büyük bir siber saldırıya bağlanmıştı. Ancak bugün saat 17.00 itibariyle yaşanan erişim sıkıntısı ile ilgili bir açıklama henüz yok. 

Türkiye'de geçtiğimiz günlerde yaşanan toplumsal olaylar sırasında sosyal medya platformlarına erişim kısıtlamaları uygulanmıştı. Bu nedenle, mevcut erişim sorunlarının yerel nedenlerden kaynaklanabileceği düşünülüyor. 

Kullanıcılar X'e girdiklerinde paylaşımların hala yüklenmediğini görüyor ve 'Tekrar dene.' ibaresi ile karşılaşıyor. Gelişme oldukça aktaracağız.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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