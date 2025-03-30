Twitter Çöktü mü? 30 Mart Twitter’da (X) Gönderiler Neden Yüklenmiyor?

Daha önce, 10 Mart 2025 tarihinde, X platformunda küresel çapta bir erişim sorunu yaşanmış ve bu durum platformun sahibi Elon Musk tarafından büyük bir siber saldırıya bağlanmıştı. Ancak bugün saat 17.00 itibariyle yaşanan erişim sıkıntısı ile ilgili bir açıklama henüz yok.

Türkiye'de geçtiğimiz günlerde yaşanan toplumsal olaylar sırasında sosyal medya platformlarına erişim kısıtlamaları uygulanmıştı. Bu nedenle, mevcut erişim sorunlarının yerel nedenlerden kaynaklanabileceği düşünülüyor.

Kullanıcılar X'e girdiklerinde paylaşımların hala yüklenmediğini görüyor ve 'Tekrar dene.' ibaresi ile karşılaşıyor. Gelişme oldukça aktaracağız.