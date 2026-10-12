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Türklerin İngilizce Şarkı Söylememesi Gerektiğini Söyleyen Kullanıcıya Yanıt Yağdı

Türklerin İngilizce Şarkı Söylememesi Gerektiğini Söyleyen Kullanıcıya Yanıt Yağdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.10.2026 - 14:47
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Manifest'in ilk İngilizce single'ı 'TRALALA' 9 Ekim'de yayımlandı. Klip ve parça dünya çapında yayılırken bir X kullanıcısı 'Türklerin İngilizce şarkı söylemeyi derhal bırakmasına ihtiyacım var' diye yazdı ve çok yanlış yere çattı. Kullanıcılar Eurovision sahneleri ve 2000'lerin pop gruplarından, Ümit Besen'in 1986 tarihli 'I love you' şarkısına kadar tepkilerle olayı milli meseleye dönüştürdü.

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Her şey bu paylaşımla başladı:

'Türklerin hemen İngilizce şarkı söylemeyi bırakması gerekiyor.'

Yanıtlar gecikmedi.

Susturamazsınız dendi.

Başarılı örnekler de gösterildi.

👇

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Sahne bizim.

Hadise olmadan olmaz.

1986'dan beri...

Bir de Kibariye versiyonu geldi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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