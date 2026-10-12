Türklerin İngilizce Şarkı Söylememesi Gerektiğini Söyleyen Kullanıcıya Yanıt Yağdı
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Manifest'in ilk İngilizce single'ı 'TRALALA' 9 Ekim'de yayımlandı. Klip ve parça dünya çapında yayılırken bir X kullanıcısı 'Türklerin İngilizce şarkı söylemeyi derhal bırakmasına ihtiyacım var' diye yazdı ve çok yanlış yere çattı. Kullanıcılar Eurovision sahneleri ve 2000'lerin pop gruplarından, Ümit Besen'in 1986 tarihli 'I love you' şarkısına kadar tepkilerle olayı milli meseleye dönüştürdü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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