Türkiye'nin Kebap Kralı Arif Develi Hayata Gözlerini Yumdu!
Türkiye'nin Kebap Kralı Arif Develi Hayata Gözlerini Yumdu!
'Kebap Kralı' ve 'Kebap Profesörü' namıyla bilinen Develi Restoranları’nın kurucusu Arif Develi hayatını kaybetti.
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Gaziantepli kebap zincirleri Develi'nin sahibi Arif Develi hayata gözlerini yumdu. Arif Develi'nin cenazesi, perşembe günü Beşiktaş Barbaros Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilecek.
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Arif Develi’nin dedesi tarafından 1912 yılında Gaziantep'te kurulan Develi Restaurant, 1966 yılından itibaren de İstanbul'daki kalesi Samatya'da faaliyetlerini yürütüyordu.
"Develi" adını ünlü bir marka haline getiren Arif Develi için daha önce "Arif Olmak" isimli bir de belgesel çekilmişti. Arif Develi ayrıca 'Kebap Kralı' ve 'Kebap Profesörü' namıyla biliniyordu.
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