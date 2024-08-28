Türkiye’nin Kayıp Çocukları: Tokat’ta Kaybolan İki Çocuktan Yıllardan Beri Haber Alınamıyor
Türkiye’nin Kayıp Çocukları: Tokat’ta Kaybolan İki Çocuktan Yıllardan Beri Haber Alınamıyor
Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları sürüyor. Jandarma komutanı, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Tüm Türkiye, Diyarbakır’dan gelecek güzel haberi beklerken, Tokat’ta yıllar önce kaybolan 8 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı ve 3.5 yaşındaki Evrim Atış akıllara geldi.
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Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin için tüm Türkiye ayağa kalmış durumda. Herkes, Diyarbakır’dan gelecek güzel haberi bekliyor.
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, olayı çözmeye çok yakın oldularını söyleyerek 1 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.
Küçük Narin'in bulunması için Türkiye seferber olurken akıllara Tokat'ta farklı tarihlerde kaybolan iki çocuk geldi. 2015 yılında Reşadiye ilçesinde kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve 2018 yılında Turhal ilçesinde kaybolan Evrim Atış'a ait bir ize rastlanılmadı. Dursun Kağan'dan 3 bin 165, Evrim'den ise 2 bin 242 gündür haber alınamıyor.
25 Nisan 2018 tarihinde Reşadiye ilçesi D-100 karayolu Dokuzdolanbaç Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada, aracının 20 metre yükseklikten Kelkit Çayı'na yuvarlanması sonucu suda kaybolan 2 çocuk babası muhtar Ayhan Cebe için Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri arama çalışması yapmıştı.
2 hafta süren çalışma sonucunda içerisinde çorap ve insan kemiği kalıntılarının bulunduğu çocuk ayakkabısının bulunması üzerine kemik parçalarının 29 Aralık 2015 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı ile 10 yaşındaki Bayram Erol'a ait olma ihtimali nedeniyle ailelerden kan örnekleri alınmıştı. Kemik parçaları ile birlikte DNA testi için aileden alınan kan örnekleri Ankara'ya gönderilmişti.
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DNA sonucunda kemik kalıntılarının Bayram Erol'a ait olduğu tespit edilmiş, Dursun Kağan Taşçı'nın ise izine rastlanılmamıştı. Aradan 3 bin 165 gün geçmesine rağmen Taşçı hala bulunamadı.
Ayrıca Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasındaki evlerinin önünde oynadığı sırada 10 Temmuz 2018 tarihinde kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ı, Ankara'dan gelen ve Reşadiye ilçesinde kaybolan Bayram Erol'un kemiklerini bulan özel JAK ekibi aramıştı. İddiaya göre anne Dilek Atış, köye yakın bir noktada yaylaya kurulan çadırda kardeşinin yanına bıraktığı kızını, kısa bir süre sonra geri döndüğünde yerinde bulamamıştı. Evrim'in kaybolmasının ardından kendi imkânları ile kızını bulamayan anne ve yakınları jandarmaya haber vermiş, ihbar yapılmasının ardından jandarma ve AFAD ekipleri aylarca süren çalışmalara rağmen bir bulguya rastlayamadı.
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