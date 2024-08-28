Türkiye’nin Kayıp Çocukları: Tokat’ta Kaybolan İki Çocuktan Yıllardan Beri Haber Alınamıyor

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları sürüyor. Jandarma komutanı, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Tüm Türkiye, Diyarbakır’dan gelecek güzel haberi beklerken, Tokat’ta yıllar önce kaybolan 8 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı ve 3.5 yaşındaki Evrim Atış akıllara geldi.