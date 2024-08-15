Türkiye’nin İlk Yetkinlik Bazlı Oyun Fikri Geliştirme Yarışması Gerçekleşti!
Türkiye’nin İlk Yetkinlik Bazlı Oyun Fikri Geliştirme Yarışması Gerçekleşti!
Gamfed Türkiye destekleriyle hayata geçen Türkiye’nin ilk yetkinlik bazlı oyun fikri geliştirme yarışması olan 1. HirinGames Ideathon “Takım Ruhunu Keşfet” Takım Yetkinliği Oyunları Fikir Geliştirme Yarışması 5 - 12 Ağustos tarihleri arasında 50.000 TL toplam ödülle tamamen online platformda gerçekleşti.
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50’den fazla ekibin katılımcı olduğu ve 11 ekibin ön elemeyi geçerek sunum yaptığı etkinliği NURF isimli ekip projesiyle birinci olarak 25.000 TL nakit ödülünü kazandı.
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HirinGames Ideathon’un Basın Sponsorları Branding Türkiye ve Onedio oldu.
Ideathon sonrası ödüller sahiplerini buldu. Buna göre;
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