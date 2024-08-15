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Türkiye’nin İlk Yetkinlik Bazlı Oyun Fikri Geliştirme Yarışması Gerçekleşti!

etiket Türkiye’nin İlk Yetkinlik Bazlı Oyun Fikri Geliştirme Yarışması Gerçekleşti!

Ercan Altuğ Yılmaz
Ercan Altuğ Yılmaz - yazio
15.08.2024 - 22:43

Gamfed Türkiye destekleriyle hayata geçen Türkiye’nin ilk yetkinlik bazlı oyun fikri geliştirme yarışması olan 1. HirinGames Ideathon “Takım Ruhunu Keşfet” Takım Yetkinliği Oyunları Fikir Geliştirme Yarışması 5 - 12 Ağustos tarihleri arasında 50.000 TL toplam ödülle tamamen online platformda gerçekleşti.

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50’den fazla ekibin katılımcı olduğu ve 11 ekibin ön elemeyi geçerek sunum yaptığı etkinliği NURF isimli ekip projesiyle birinci olarak 25.000 TL nakit ödülünü kazandı.

50’den fazla ekibin katılımcı olduğu ve 11 ekibin ön elemeyi geçerek sunum yaptığı etkinliği NURF isimli ekip projesiyle birinci olarak 25.000 TL nakit ödülünü kazandı.

Ekipler bir hafta boyunca Gamfed Türkiye Uluslararası Oyunlaştırma Federasyonundan gönüllü mentorluk desteği alarak projelerini tamamladılar.

HirinGames Ideathon’un Basın Sponsorları Branding Türkiye ve Onedio oldu.

HirinGames Ideathon’un Basın Sponsorları Branding Türkiye ve Onedio oldu.

Ideathon’da birinci olan ekibe 15.000 TL, ikinci olan ekibe 10.000 TL, üçüncü olan ekibe 5.000 TL değerinde ödüller dağıtıldı. Bunun yanı sıra yarışmacılardan dört ekip teselli ödülü alarak yarışmayı tamamladı.

Ideathon sonrası ödüller sahiplerini buldu. Buna göre;

Ideathon sonrası ödüller sahiplerini buldu. Buna göre;

• Birincilik Ödülü : Nurf Takımı

• İkincilik Ödülü: Culture Connect Takımı

• Üçüncülük Ödülü : Nebula Takımı

• Teselli Ödülleri: BrainstormX Takımı, HR Gamemaster Takımı, Flabex Takımı, Unduco Games Takımı

İkincisi 2025 Yılı Ocak Ayı’nda gerçekleşecek etkinlik için detaylı bilgilere HiringGames Ideathon - Takım Ruhunu Keşfet! | Hiringames & Gamfed Türkiye üzerinden ulaşabilirsiniz.

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