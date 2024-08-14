Türkiye'nin 2023 Ar-Ge Yatırımları: En Çok Bütçe Ayıran 10 Şirket Belli Oldu
Türkiye'nin 2023 Ar-Ge Yatırımları: En Çok Bütçe Ayıran 10 Şirket Belli Oldu
Türkiye'nin Ar-Ge performansını inceleyen 'Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması', 2023 yılına ait verileri açıkladı. Bu yıl 11'incisi hazırlanan araştırma, Türkiye'nin Ar-Ge yatırımlarında önemli bir veri kaynağı olarak rol oynuyor.
İşte bu yıl ki rapora gör Ar-Ge'ye en çok bütçe ayıran 10 şirket 👇
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1. TUSAŞ TÜRK HAVACILIK
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2. ASELSAN
3. FORD
4. Roketsan
5. ARÇELİK
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6. HAVELSAN
7. TUSAŞ MOTOR SANAYİ
8. TURKCELL
9. Vestel
10. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş
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2023’TE EN FAZLA PROJE GELİŞTİREN 10 FİRMANIN LİSTESİ👇
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