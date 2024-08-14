Türkiye'nin 2023 Ar-Ge Yatırımları: En Çok Bütçe Ayıran 10 Şirket Belli Oldu

TUSAŞ Türk Havacılık, 2022 yılında 12,5 milyar TL Ar-Ge harcaması yaparak sektörde zirveye oturmuştu. Ancak 2023 yılı itibarıyla firmanın Ar-Ge yatırımları büyük bir sıçrama gösterdi. Bu yıl 28,2 milyar TL Ar-Ge harcaması gerçekleştiren TUSAŞ, geçen yılki yatırımını iki katından daha fazla bir seviyeye taşıdı.