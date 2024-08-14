Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Türkiye'nin 2023 Ar-Ge Yatırımları: En Çok Bütçe Ayıran 10 Şirket Belli Oldu

Türkiye'nin 2023 Ar-Ge Yatırımları: En Çok Bütçe Ayıran 10 Şirket Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 17:35 Son Güncelleme: 14.08.2024 - 17:36

Türkiye'nin Ar-Ge performansını inceleyen 'Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması', 2023 yılına ait verileri açıkladı. Bu yıl 11'incisi hazırlanan araştırma, Türkiye'nin Ar-Ge yatırımlarında önemli bir veri kaynağı olarak rol oynuyor. 

İşte bu yıl ki rapora gör Ar-Ge'ye en çok bütçe ayıran 10 şirket 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. TUSAŞ TÜRK HAVACILIK

1. TUSAŞ TÜRK HAVACILIK

TUSAŞ Türk Havacılık, 2022 yılında 12,5 milyar TL Ar-Ge harcaması yaparak sektörde zirveye oturmuştu. Ancak 2023 yılı itibarıyla firmanın Ar-Ge yatırımları büyük bir sıçrama gösterdi. Bu yıl 28,2 milyar TL Ar-Ge harcaması gerçekleştiren TUSAŞ, geçen yılki yatırımını iki katından daha fazla bir seviyeye taşıdı.

2. ASELSAN

2. ASELSAN

Aselsan, 2021 yılında Ar-Ge yatırımlarında zirveye oturmuş ve 2022 yılında da listenin ikinci sırasında yer almıştı. 2023 yılı itibarıyla Aselsan, Ar-Ge yatırımlarını önemli bir şekilde artırarak bu konumunu korudu.

2023 Yılı Ar-Ge Harcaması: 19,5 milyar TL

3. FORD

3. FORD

Ford Otomotiv Ar-Ge yatırımlarında dikkat çekici bir ilerleme kaydetti. 2022 yılında Ar-Ge listesinde beşinci sırada yer alan Ford Otomotiv, 2023 yılı itibarıyla önemli bir sıçrama yaparak üçüncü sıraya yükseldi.

2023 Yılı Ar-Ge Harcaması: 5,3 milyar TL

4. Roketsan

4. Roketsan

2022 yılında 2,2 milyar TL Ar-Ge harcamasıyla üçüncü sırada yer alan Roketsan, 2023 yılında bu konumunu koruyamadı ve dördüncü sıraya geriledi.

2023 Yılı Ar-Ge Harcaması: 4,2 milyar TL

5. ARÇELİK

5. ARÇELİK

2022 yılında 1,6 milyar TL Ar-Ge harcamasıyla listenin dördüncü sırasında yer alan Arçelik, 2023 yılında 3,4 milyar TL harcama yaparak sıralamada beşinci sıraya yerleşti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. HAVELSAN

6. HAVELSAN

Havelsan Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ar-Ge yatırımlarında önemli bir başarıya imza atarak 2023 yılında listeye altıncı sıradan girmeyi başardı. Şirket, bu yıl 2.299.284.472 TL (yaklaşık 2,3 milyar TL) Ar-Ge harcaması gerçekleştirdi.

7. TUSAŞ MOTOR SANAYİ

7. TUSAŞ MOTOR SANAYİ

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI), Ar-Ge yatırımlarında dikkat çeken bir performans sergileyerek 2023 yılında listeye yedinci sıradan girdi. Şirket, bu yıl 2.284.577.415 TL (yaklaşık 2,3 milyar TL) Ar-Ge harcaması yaptı.

8. TURKCELL

8. TURKCELL

Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş., 2023 yılında Ar-Ge yatırımlarında listeye sekizinci sıradan girdi. Şirket, bu yıl 2.186.420.422 TL (yaklaşık 2,2 milyar TL) Ar-Ge harcaması gerçekleştirdi.

9. Vestel

9. Vestel

Listenin dokuzuncu sırasında da Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. var. Şirket 2023 yılında Ar-Ge yatırımlarına 1.939.046.000 TL (yaklaşık 1,94 milyar TL) Ar-Ge harcaması gerçekleştirdi.

10. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş

10. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş

Listenin onuncu ve son sırasında ise Türk Telekomünikasyon A.Ş. yer aldı. Şirket 2023 yılında Ar-Ge yatırımlarına 1.637.000.000 TL (yaklaşık 1,64 milyar TL) Ar-Ge harcaması gerçekleştirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2023’TE EN FAZLA PROJE GELİŞTİREN 10 FİRMANIN LİSTESİ👇

2023’TE EN FAZLA PROJE GELİŞTİREN 10 FİRMANIN LİSTESİ👇

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın