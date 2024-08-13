Görüş Bildir
Haberler
Finans
Yatırımcılar Dikkat! 13 Ağustos'ta Borsada Yükselişe Geçen Şirketler

etiket Yatırımcılar Dikkat! 13 Ağustos'ta Borsada Yükselişe Geçen Şirketler

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 18:30

Borsa dünyasında heyecanlı bir gün daha yaşandı! 13 Ağustos'ta bazı şirketlerin borsa değerleri büyük bir yükseliş gösterdi ve yatırımcılar bu fırsatları kaçırmamak için ekran başına kilitlendi. Peki, hangi şirketler borsa listelerinde parladı? Buyurun, birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GEREL)

1. Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GEREL)

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GEREL) hisseleri, %10'luk bir artışla 34,76 TL seviyesine ulaştı. Elektrik ve enerji altyapı çözümleriyle sektörde öne çıkan GEREL, yenilikçi projeleri ve geniş ürün yelpazesi sayesinde yatırımcıların ilgisini çekiyor.

2. Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM)

2. Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM)

Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM) hisseleri, %10’luk bir artışla 56,10 TL seviyesine ulaştı. Kimya sektöründe faaliyet gösteren BAHKM, yenilikçi ürünleri ve çevre dostu üretim süreçleriyle dikkat çekiyor.

3. Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR)

3. Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR)

Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR) hisseleri, %9,99'luk bir artışla 35,88 TL seviyesine ulaştı. Teknoloji sektöründe faaliyet gösteren REEDR, özellikle akıllı cihazlar ve inovatif ürünlerle öne çıkıyor.

4. Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL)

4. Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL)

%9,98 artışla 35,70 TL seviyesine yükselerek yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı. Holding, bu güçlü performansıyla borsada dikkat çekerken, yatırımcılar için potansiyel bir kazanç fırsatı sunuyor.

5. Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO)

5. Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO)

Bugün borsada adeta uçuşa geçti! %9,97'lik artışla 16,22 TL seviyesine ulaşan şirket, yatırımcıların gözdesi oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. (EMKEL)

6. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. (EMKEL)

Borsada dikkat çeken bir yükselişe imza attı! Hisse senedi, %9,97'lik artışla 14,89 TL seviyesine ulaşarak yatırımcıların radarına girdi.

7. Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş. (SNKRN)

7. Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş. (SNKRN)

%9,96'lık artışla 71,20 TL seviyesine yükselerek borsada dikkat çeken hisseler arasında yer aldı. Şirket, siber güvenlik alanındaki güçlü konumuyla yatırımcıların ilgisini çekiyor.

8. MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (MMCAS)

8. MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (MMCAS)

Borsada adeta şaha kalktı! %9,94 oranında artışla 28,54 TL'ye ulaşan hisse, yatırımcıların dikkatini üzerine çekti.

9. Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. (AKENR)

9. Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. (AKENR)

Borsada %9,94’lük bir artış göstererek 13,83 TL’ye ulaştı. Enerji sektöründe köklü bir geçmişe sahip olan Akenerji, bu yükselişle yatırımcıların radarına girdi.

10. İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA)

10. İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA)

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA) ise %9,79’luk bir artışla 2,58 TL seviyesine yükseldi. Ev aletleri alanında faaliyet gösteren İhlas, borsada dikkat çeken performansıyla öne çıktı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın