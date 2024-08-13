Yatırımcılar Dikkat! 13 Ağustos'ta Borsada Yükselişe Geçen Şirketler

Borsa dünyasında heyecanlı bir gün daha yaşandı! 13 Ağustos'ta bazı şirketlerin borsa değerleri büyük bir yükseliş gösterdi ve yatırımcılar bu fırsatları kaçırmamak için ekran başına kilitlendi. Peki, hangi şirketler borsa listelerinde parladı? Buyurun, birlikte bakalım.