Türkiye Girişimcilik Vakfı Fellow Programı Başvuruları Başladı
Türkiye Girişimcilik Vakfı, yeni dönem Fellow Programı başvurularını almaya başladı. Başvurular, 17-24 yaş aralığındaki üniversite öğrencilerine açık. Programa katılan gençler burs desteğinden faydalanıyor. Katılımcılar, geniş bir ağa dahil olma imkanı buluyor. Rol modellerle tanışma fırsatı da program kapsamında sunuluyor.
İşte detaylar...
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Vakıf, 2014’ten bu yana girişimcilik kültürünü yaymak için çalışıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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