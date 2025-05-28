Türkiye Girişimcilik Vakfı Fellow Programı Başvuruları Başladı

Türkiye Girişimcilik Vakfı, 2014 yılında bir grup girişimci ve iş insanı tarafından kuruldu. Kuruluş amacı, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve bu kültürle Türkiye’nin gelişimine katkı sağlamak. Vakıf, çeşitli proje ve programlarla girişimcilik alanında etki yaratmayı hedefliyor.

Fellow Programı’na katılan üniversite öğrencileri burs desteği alıyor. Gençler, program boyunca ilham alabilecekleri rol modellerle tanışıyor ve çeşitli etkinlik ve buluşmalarla kendilerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar. 2014’ten bu yana programa yaklaşık 700.000 başvuru yapıldı. Bugün 377 mezun, 52 aktif Fellow ve 55 Challenger’dan oluşan bir topluluk var.

Fellow Programı, girişimciliğe ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen gençleri bekliyor. Programa başvuranlar, burs ve gelişim fırsatlarının yanında sosyal etki yaratabilecek projelerde yer alma imkanı da buluyor. Başvurular, Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın resmi kanalları üzerinden yapılabiliyor.