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Türkiye Girişimcilik Vakfı Fellow Programı Başvuruları Başladı

Türkiye Girişimcilik Vakfı Fellow Programı Başvuruları Başladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.05.2025 - 16:56

Türkiye Girişimcilik Vakfı, yeni dönem Fellow Programı başvurularını almaya başladı. Başvurular, 17-24 yaş aralığındaki üniversite öğrencilerine açık. Programa katılan gençler burs desteğinden faydalanıyor. Katılımcılar, geniş bir ağa dahil olma imkanı buluyor. Rol modellerle tanışma fırsatı da program kapsamında sunuluyor.

İşte detaylar...

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Vakıf, 2014’ten bu yana girişimcilik kültürünü yaymak için çalışıyor

Vakıf, 2014’ten bu yana girişimcilik kültürünü yaymak için çalışıyor

Türkiye Girişimcilik Vakfı, 2014 yılında bir grup girişimci ve iş insanı tarafından kuruldu. Kuruluş amacı, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve bu kültürle Türkiye’nin gelişimine katkı sağlamak. Vakıf, çeşitli proje ve programlarla girişimcilik alanında etki yaratmayı hedefliyor.

Fellow Programı’na katılan üniversite öğrencileri burs desteği alıyor. Gençler, program boyunca ilham alabilecekleri rol modellerle tanışıyor ve çeşitli etkinlik ve buluşmalarla kendilerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar. 2014’ten bu yana programa yaklaşık 700.000 başvuru yapıldı. Bugün 377 mezun, 52 aktif Fellow ve 55 Challenger’dan oluşan bir topluluk var.

Fellow Programı, girişimciliğe ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen gençleri bekliyor. Programa başvuranlar, burs ve gelişim fırsatlarının yanında sosyal etki yaratabilecek projelerde yer alma imkanı da buluyor. Başvurular, Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın resmi kanalları üzerinden yapılabiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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