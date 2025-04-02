Türkiye’den Facebook’a ‘Ekrem İmamoğlu’ Faturası: “Yüklü Miktarda Para Cezası”

Facebook'un bağlı olduğu sosyal medya şirketi Meta, Ekrem İmamoğlu protestoları ile bağlantılı hesapların engellenmesi yönünde hükümetten gelen talebi yerine getirmediği için Türkiye'de 'yüklü miktarda' para cezasına çarptırıldığını açıkladı. Ancak Meta, cezanın miktarı hakkında bilgi vermedi.

Politico'nun haberine göre; Meta sözcüsü dün yaptığı açıklamada, 'Türk hükümetinin kamu yararına olduğu açıkça belli olan içerikleri sınırlama taleplerine karşı çıktık ve bunun sonucunda para cezasına çarptırıldık' dedi.