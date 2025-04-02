Türkiye’den Facebook’a ‘Ekrem İmamoğlu’ Faturası: “Yüklü Miktarda Para Cezası”
Türkiye’den Facebook’a ‘Ekrem İmamoğlu’ Faturası: “Yüklü Miktarda Para Cezası”
Kaynak: https://www.politico.eu/article/meta-...
Türkiye'nin, Facebook'tan Ekrem İmamoğlu protestolarına ilişkin paylaşımları sınırlamasını, bazı hesapların askıya alınmasını istediği iddia edildi. Facebook da bu talebi geri çevirince ise Meta'ya büyük bir para cezası verildi. Açıklama yapan META yetkilisi “Türk hükümetinin kamu yararına olduğu açıkça belli olan içerikleri sınırlama taleplerine karşı çıktık ve bunun sonucunda para cezasına çarptırıldık' dedi.
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Meta, İmamoğlu protestoları ile bağlantılı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirmediği için para cezasına çarptırıldığını açıkladı.
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Sözcü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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