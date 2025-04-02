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Türkiye’den Facebook’a ‘Ekrem İmamoğlu’ Faturası: “Yüklü Miktarda Para Cezası”

Türkiye’den Facebook’a ‘Ekrem İmamoğlu’ Faturası: “Yüklü Miktarda Para Cezası”

Facebook Ekrem İmamoğlu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.04.2025 - 12:27

Türkiye'nin, Facebook'tan Ekrem İmamoğlu protestolarına ilişkin paylaşımları sınırlamasını, bazı hesapların askıya alınmasını istediği iddia edildi. Facebook da bu talebi geri çevirince ise Meta'ya büyük bir para cezası verildi. Açıklama yapan META yetkilisi “Türk hükümetinin kamu yararına olduğu açıkça belli olan içerikleri sınırlama taleplerine karşı çıktık ve bunun sonucunda para cezasına çarptırıldık' dedi.

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Kaynak: https://www.politico.eu/article/meta-...
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Meta, İmamoğlu protestoları ile bağlantılı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirmediği için para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Meta, İmamoğlu protestoları ile bağlantılı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirmediği için para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Facebook'un bağlı olduğu sosyal medya şirketi Meta, Ekrem İmamoğlu protestoları ile bağlantılı hesapların engellenmesi yönünde hükümetten gelen talebi yerine getirmediği için Türkiye'de 'yüklü miktarda' para cezasına çarptırıldığını açıkladı. Ancak Meta, cezanın miktarı hakkında bilgi vermedi.

Politico'nun haberine göre; Meta sözcüsü dün yaptığı açıklamada, 'Türk hükümetinin kamu yararına olduğu açıkça belli olan içerikleri sınırlama taleplerine karşı çıktık ve bunun sonucunda para cezasına çarptırıldık' dedi.

Sözcü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Sözcü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Hükümetin çevrimiçi konuşmayı kısıtlama talepleri, çevrimiçi hizmetleri kapatma tehditleriyle birlikte ciddi ve insanların kendilerini ifade etme yetenekleri üzerinde caydırıcı bir etkiye sahip.”

Meta'nın şeffaflık raporuna göre, Meta 2024 yılında Türk yetkililerinden içerik kaldırma yönünde 5.677 talep aldı ve bunların 4.199'u yetkililerden. Rapora göre Meta taleplerin yüzde 40'ını dikkate aldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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