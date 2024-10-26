Türkçedeki Zaman Kipini “Dedikodu Kipi” Olarak Tanımlayan Ekşi Sözlük Kurucusunun Paylaşımı Viral Oldu
Türkçedeki Zaman Kipini “Dedikodu Kipi” Olarak Tanımlayan Ekşi Sözlük Kurucusunun Paylaşımı Viral Oldu
Türkçenin ne kadar zengin bir dil olduğunu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Köklü ve sürekli yeni yönlerini keşfedebildiğimiz güçlü bir dilimiz var. Yakın dönemde sosyal medyada viral olan konuyu görünce, siz de bunu daha iyi anlayacaksınız.
Bir kullanıcı, Türkçe derslerinden aşina olduğumuz ''öğrenilen geçmiş zaman'' kipini, ''dedikodu kipi'' olarak tanımladı. Attığı tweet sosyal medyada hızla yayılırken yabancılar da konuya dahil oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her şey, Ekşi Sözlük'ün Kurucusu Sedat Kapanoğlu'nun attığı şu tweet'le başladı👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kapanoğlu, ''-mişli geçmiş zaman'' olarak da bilinen bu kipin inanılmaz bir dil bilimsel özellik olduğunu söyledi👇
Devamı da var👇
Kapanoğlu, bazı kullanıcılar konuyla ilgili sorular sorunca, konuyu özetleyen bir cevap da verdi👇
Flood'u okuyan yabancılar yorum yapmayı ihmal etmedi👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın