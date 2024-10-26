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Türkçedeki Zaman Kipini “Dedikodu Kipi” Olarak Tanımlayan Ekşi Sözlük Kurucusunun Paylaşımı Viral Oldu

Türkçedeki Zaman Kipini “Dedikodu Kipi” Olarak Tanımlayan Ekşi Sözlük Kurucusunun Paylaşımı Viral Oldu

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
26.10.2024 - 13:53

Türkçenin ne kadar zengin bir dil olduğunu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Köklü ve sürekli yeni yönlerini keşfedebildiğimiz güçlü bir dilimiz var. Yakın dönemde sosyal medyada viral olan konuyu görünce, siz de bunu daha iyi anlayacaksınız.

Bir kullanıcı, Türkçe derslerinden aşina olduğumuz ''öğrenilen geçmiş zaman'' kipini, ''dedikodu kipi'' olarak tanımladı. Attığı tweet sosyal medyada hızla yayılırken yabancılar da konuya dahil oldu.

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Her şey, Ekşi Sözlük'ün Kurucusu Sedat Kapanoğlu'nun attığı şu tweet'le başladı👇

Her şey, Ekşi Sözlük'ün Kurucusu Sedat Kapanoğlu'nun attığı şu tweet'le başladı👇
twitter.com

''Türkçede dedikodu kipi var. Eğer bir olaya kendiniz şahit olmadıysanız, söylediklerinizin doğru olmayabileceğini, söylenti olduğunu vurgulamak için dedikodu kipi kullanırsınız. Bunun kültürel bir unsuru da var; başka bir zaman kipi kullandığınız takdirde insanlar sizi, onları yanılttığınız için yargılarlar.''

Kapanoğlu, ''-mişli geçmiş zaman'' olarak da bilinen bu kipin inanılmaz bir dil bilimsel özellik olduğunu söyledi👇

Kapanoğlu, ''-mişli geçmiş zaman'' olarak da bilinen bu kipin inanılmaz bir dil bilimsel özellik olduğunu söyledi👇
twitter.com

''Bence bu, size iletilen bilginin değerini tartmanıza olanak sağlayan inanılmaz bir dil bilimsel özellik. Keşke tüm diller, görüşleri, gerçeklerden ayıran benzer özelliklere sahip olsaydı. Sonuçta, 'Bence' ifadesini cümleye dahil etmeyebilirsiniz ama yüklemin zamanını tüm cümleden çıkaramazsınız.''

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Devamı da var👇
twitter.com

''Türk dil bilgisinde bu ek bir 'zaman kipi' olarak tanımlanıyor. (Günümüzdeki adı 'öğrenilen geçmiş zaman'). Bir hal değil, bir dilek kipi de değil.

İngilizcedeki present perfect tense'e yakın buluyorum. Ancak ben dil bilimci değilim, bu nedenle Türk dili konsorsiyumuna katılmak isteyen varsa, buyursun :)

Kapanoğlu, bazı kullanıcılar konuyla ilgili sorular sorunca, konuyu özetleyen bir cevap da verdi👇

Kapanoğlu, bazı kullanıcılar konuyla ilgili sorular sorunca, konuyu özetleyen bir cevap da verdi👇

''Eklemeleriniz için teşekkür ederim. Özetlemek gerekirse:

- Bu kipin dil bilimdeki resmi adı 'dolaylı anlatım'dır. İşlevini daha iyi tanımladığını düşündüğüm için 'dedikodu kipi'ni türettim.''

Flood'u okuyan yabancılar yorum yapmayı ihmal etmedi👇

Flood'u okuyan yabancılar yorum yapmayı ihmal etmedi👇
twitter.com

''Çok ilginçmiş, teşekkürler!''

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twitter.com

''Türkçede ünlülerin magazin haberleri gerçekten eğlenceli olmalı! Sanırım haberleri bu zaman kipiyle yazıyorlar?''

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twitter.com

Oğullarımın ana dili İngilizce ve ikinci dil olarak da Türkçe konuşuyorlar. Ancak bu zaman kipiyle ilgili pek çok zorluk yaşıyorlar. Mesela ''Arkadaşım oraya gitti'' gibi şeyler söylediklerinde, ben de ''Birlikte miydiniz?'' diye soruyordum. 😂😂

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twitter.com

''Bu şimdiye kadar duyduğum en havalı şey.''

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twitter.com

''Bunun İngilizcede de karşılığı var, adına 'Trump kipi' deniyor.''

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