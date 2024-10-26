Türkçedeki Zaman Kipini “Dedikodu Kipi” Olarak Tanımlayan Ekşi Sözlük Kurucusunun Paylaşımı Viral Oldu

Türkçenin ne kadar zengin bir dil olduğunu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Köklü ve sürekli yeni yönlerini keşfedebildiğimiz güçlü bir dilimiz var. Yakın dönemde sosyal medyada viral olan konuyu görünce, siz de bunu daha iyi anlayacaksınız.

Bir kullanıcı, Türkçe derslerinden aşina olduğumuz ''öğrenilen geçmiş zaman'' kipini, ''dedikodu kipi'' olarak tanımladı. Attığı tweet sosyal medyada hızla yayılırken yabancılar da konuya dahil oldu.