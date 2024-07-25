Türk Sokak Lezzetlerini Deneyerek 10 Üzerinden Puanlayan Turist!
Türk Sokak Lezzetlerini Deneyerek 10 Üzerinden Puanlayan Turist!
Ülkemize gelen turistlerin bir numaralı tercihi, yemeklerimiz. Sokak lezzetlerimiz ayrı, kebaplarımız, içeceklerimiz, tatlılarımız...
Bu kez de ülkemize gelen bir turist, sokak lezzetlerimizi deneyimleyerek puanladı!
Avustralyalı model Paul Aaron Fischer, Türkiye'ye gelerek sokak lezzetlerini deneyimledi. Hayatında ilk kez denediği lezzetleri puanlamayı da ihmal etmedi!
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