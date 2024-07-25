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Türk Sokak Lezzetlerini Deneyerek 10 Üzerinden Puanlayan Turist!

Türk Sokak Lezzetlerini Deneyerek 10 Üzerinden Puanlayan Turist!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
25.07.2024 - 16:35

Ülkemize gelen turistlerin bir numaralı tercihi, yemeklerimiz. Sokak lezzetlerimiz ayrı, kebaplarımız, içeceklerimiz, tatlılarımız...

Bu kez de ülkemize gelen bir turist, sokak lezzetlerimizi deneyimleyerek puanladı!

Avustralyalı model Paul Aaron Fischer, Türkiye'ye gelerek sokak lezzetlerini deneyimledi. Hayatında ilk kez denediği lezzetleri puanlamayı da ihmal etmedi!

Avustralyalı model Paul Aaron Fischer, Türkiye'ye gelerek sokak lezzetlerini deneyimledi. Hayatında ilk kez denediği lezzetleri puanlamayı da ihmal etmedi!

İlk olarak çikolatalı açma deneyen turist, açmaya 10 üzerinden 8 verdi.

İlk olarak çikolatalı açma deneyen turist, açmaya 10 üzerinden 8 verdi.

Tabii açmayı 'akma' olarak telaffuz etmesi dışında!

Sonra sıra geldi ıslak hamburgere. Islak hamburger, Paul'ün denemekten en çok korktuğu yiyecekmiş.

Sonra sıra geldi ıslak hamburgere. Islak hamburger, Paul'ün denemekten en çok korktuğu yiyecekmiş.

Islak hamburger ilk denemede çok geçmedi ve 10 üzerinden yalnızca 4 puan alabildi.

"Hayatımda yediğim en güzel şey" denilen balık ekmek ise elbette 10 üzerinden 10 puan aldı.

"Hayatımda yediğim en güzel şey" denilen balık ekmek ise elbette 10 üzerinden 10 puan aldı.

Sıra geldi tatlıya! İzmir Bombası da elbette 10 üzerinden 10 puan alarak zirvede yer aldı.

Sıra geldi tatlıya! İzmir Bombası da elbette 10 üzerinden 10 puan alarak zirvede yer aldı.

Siz olsanız, bu lezzetleri ilk kez denediğiniz zaman kaç puan verirdiniz?

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