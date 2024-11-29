Türk Hava Yolları'nın Sanatla Buluştuğu Geceye Ünlü İsimlerin Şıklığı Damga Vurdu
Türk Hava Yolları'nın Sanatla Buluştuğu Geceye Ünlü İsimlerin Şıklığı Damga Vurdu
Türk Hava Yolları, dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olarak, sanatla buluşmaya devam ediyor. Refik Anadol ile hazırlanan 'Inner Portrait' isimli eser Türkiye'de ilk kez sanatseverlerle buluşacak. 28 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sergi, birçok ünlü ismin de katılımıyla geçtiğimiz gün açılış yaptı! Geceye katılan ünlü isimler, zarif ve şık tercihlerle serginin adeta odak noktası oldular. Gelin katıldıkları daveti şıklık geçidine dönüştüren ünlü isimlere birlikte bakalım!
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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen
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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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