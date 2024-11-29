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Türk Hava Yolları'nın Sanatla Buluştuğu Geceye Ünlü İsimlerin Şıklığı Damga Vurdu

Türk Hava Yolları'nın Sanatla Buluştuğu Geceye Ünlü İsimlerin Şıklığı Damga Vurdu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.11.2024 - 14:28

Türk Hava Yolları, dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olarak, sanatla buluşmaya devam ediyor. Refik Anadol ile hazırlanan 'Inner Portrait' isimli  eser Türkiye'de ilk kez sanatseverlerle buluşacak. 28 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sergi, birçok ünlü ismin de katılımıyla geçtiğimiz gün açılış yaptı! Geceye katılan ünlü isimler, zarif ve şık tercihlerle serginin adeta odak noktası oldular. Gelin katıldıkları daveti şıklık geçidine dönüştüren ünlü isimlere birlikte bakalım!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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