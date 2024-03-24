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Turistlerin Gittiklerine Bin Pişman Olduğu Dünyanın Farklı Farklı Şehirleri Sizi Şaşırtacak

Turistlerin Gittiklerine Bin Pişman Olduğu Dünyanın Farklı Farklı Şehirleri Sizi Şaşırtacak

Aden
Aden - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 10:31

Hepimiz farklı ülkeler ve şehirler görmek istiyoruz. Normal olarak turistler için popüler olan mekanlar öne çıkıyor. Ama bazı insanların tecrübeleri popüler olmaları gereken yerler için farklı şeyler söylüyor. Bakalım, turistlerin gittiklerine pişman oldukları yerler nelermiş.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Sochi, Rusya saçma bir şekilde sıcak ve her şey çok pahalı."

1. "Sochi, Rusya saçma bir şekilde sıcak ve her şey çok pahalı."

'Adeta paranızı almak için hazırlanmış bir tuzak gibi. Kış Olimpiyatlarında bile dışarıdan kar getirmişlerdi ve erimesin diye özel yerlerde saklamışlardı.'

2. "Babam beni cehennemi görmeye götüreceğini söyledi ve sonundaysa Michigan'da şeytanlarla boyanmış birkaç evin olduğu küçük bir kasabaya gittik..."

2. "Babam beni cehennemi görmeye götüreceğini söyledi ve sonundaysa Michigan'da şeytanlarla boyanmış birkaç evin olduğu küçük bir kasabaya gittik..."

3. "Route 66'nın bir parçası olduğu için Barstow'da geceyi geçirmeye karar verdik ama büyük bir hataydı."

3. "Route 66'nın bir parçası olduğu için Barstow'da geceyi geçirmeye karar verdik ama büyük bir hataydı."

'Her yer toprak ve tozdan geçilmiyordu ve sonuç olarak gecemiz mahvoldu.'

4. "Niagara Şelalesi'nin oraya gittik ve şelalenin kendisi hoş olsa da, kasaba gerçekten acınası durumdaydı."

4. "Niagara Şelalesi'nin oraya gittik ve şelalenin kendisi hoş olsa da, kasaba gerçekten acınası durumdaydı."

5. "Hollywood düşündüğünüz gibi etkileyici bir yer değil."

5. "Hollywood düşündüğünüz gibi etkileyici bir yer değil."

'Her yerde sarhoş ve kaba insanlar var ve birkaç parlak bina harici oldukça sıkıcı.'

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6. "Dubai'yi nasıl özetleyebiliriz? Vegas ama daha ruhsuz hali. Kısacası büyük bir çöl ve sadece birkaç etkileyici bina var."

6. "Dubai'yi nasıl özetleyebiliriz? Vegas ama daha ruhsuz hali. Kısacası büyük bir çöl ve sadece birkaç etkileyici bina var."

7. "Cevap kesinlikle Kahire. Hikayeleri YouTube'dan duyuyorsanız hepsinin doğru olduğuna emin olabilirsiniz."

7. "Cevap kesinlikle Kahire. Hikayeleri YouTube'dan duyuyorsanız hepsinin doğru olduğuna emin olabilirsiniz."

'Bir turist için en kötü yer.'

8. "İlkbahar aylarında Venedik'i ziyaret etmiştik ve her şey çok güzeldi ama yazın gittiğimizde kanallar ölü balıklarla doluydu ve her yer çok kötü kokuyordu."

8. "İlkbahar aylarında Venedik'i ziyaret etmiştik ve her şey çok güzeldi ama yazın gittiğimizde kanallar ölü balıklarla doluydu ve her yer çok kötü kokuyordu."

9. "Beklentilerimin aksine Paris çok kötü kokuyordu ve her tarafta kaba insanlar ve fareler vardı."

9. "Beklentilerimin aksine Paris çok kötü kokuyordu ve her tarafta kaba insanlar ve fareler vardı."

10. "Costa Rica sadece çok pahalı bir üçüncü dünya ülkesiydi."

10. "Costa Rica sadece çok pahalı bir üçüncü dünya ülkesiydi."

'Kesinlikle pişmanım.'

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11. "Kısa süreli bir tatil için gidiyorsanız Küba hoş bir yer olabilir ama bir hafta geçirdikten sonra ülkenin ne kadar bozuk olduğunu anlıyorsunuz."

11. "Kısa süreli bir tatil için gidiyorsanız Küba hoş bir yer olabilir ama bir hafta geçirdikten sonra ülkenin ne kadar bozuk olduğunu anlıyorsunuz."

12. "Kopenhag'da oldukça hoş yerler olduğunu kabul ediyorum ama birkaç gün geçirdikten sonra yapacak şeylerin hepsini yapmış oluyorsunuz ve sıkıcı bir şehirle başbaşa kalıyorsunuz."

12. "Kopenhag'da oldukça hoş yerler olduğunu kabul ediyorum ama birkaç gün geçirdikten sonra yapacak şeylerin hepsini yapmış oluyorsunuz ve sıkıcı bir şehirle başbaşa kalıyorsunuz."

13. "Londra hoş bir şehir ve görecek çok yer var ama kaba insanları ve kötü kokan sokakları hiç yardımcı olmuyor."

13. "Londra hoş bir şehir ve görecek çok yer var ama kaba insanları ve kötü kokan sokakları hiç yardımcı olmuyor."

14. "Taj Mahal hoş ama Hindistan bir daha asla! Hiç bu kadar güvensiz hissettiğim bir ülkede bulunmamıştım."

14. "Taj Mahal hoş ama Hindistan bir daha asla! Hiç bu kadar güvensiz hissettiğim bir ülkede bulunmamıştım."

15. "Vegas filmlerde hep büyülü bir yer gibi gözüküyor ama gerçekte sadece kumar oynayabileceğiniz bir çöl şehiri."

15. "Vegas filmlerde hep büyülü bir yer gibi gözüküyor ama gerçekte sadece kumar oynayabileceğiniz bir çöl şehiri."
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16. "Şehir olarak Münih gerçekten güzel ama insanlar ve mevsim hiç bana göre değil."

16. "Şehir olarak Münih gerçekten güzel ama insanlar ve mevsim hiç bana göre değil."

'Gidecekseniz yazın gitmeyi deneyin çünkü kışın gerçekten çok soğuk!'

17. "Bahamalar sıcak ve hoş ama turist alanlarından biraz dışarı çıktığında etrafın suçlularla dolu ve her saniye hayatın için endişeleniyorsun."

17. "Bahamalar sıcak ve hoş ama turist alanlarından biraz dışarı çıktığında etrafın suçlularla dolu ve her saniye hayatın için endişeleniyorsun."

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