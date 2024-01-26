Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Turabi Gibi Burnundan Soluyanlardan Icardi'nin Yeni Saç Stiline Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Turabi Gibi Burnundan Soluyanlardan Icardi'nin Yeni Saç Stiline Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
26.01.2024 - 17:57

Bakalım Cuma günü timeline'ında neler var?

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda

Klonları kadar benzemiyor.

Klonları kadar benzemiyor.

Arada unuttuğumuz oluyor.

Arada unuttuğumuz oluyor.
twitter.com

Biraz TV gündemi atalım.

Senin ortam daha verimli.

Senin ortam daha verimli.
twitter.com

Riri ne yaptın kendine?

Riri ne yaptın kendine?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Salgın varmış.

Salgın varmış.
twitter.com

Berberleri darlamaya başlamışlardır.

Berberleri darlamaya başlamışlardır.
twitter.com

Bi' zahmet sarsın!

Bi' zahmet sarsın!
twitter.com

Cevap da veremezler ki?

Cevap da veremezler ki?
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

Siz gidin annem salmıyor.

Siz gidin annem salmıyor.
twitter.com

Puanlasınlar bakalım.

Puanlasınlar bakalım.
twitter.com

Kapatalım 👋

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
1
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?