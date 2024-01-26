Turabi Gibi Burnundan Soluyanlardan Icardi'nin Yeni Saç Stiline Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Turabi Gibi Burnundan Soluyanlardan Icardi'nin Yeni Saç Stiline Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Cuma günü timeline'ında neler var?
İyi eğlenceler 🚀
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Klonları kadar benzemiyor.
Arada unuttuğumuz oluyor.
Senin ortam daha verimli.
Riri ne yaptın kendine?
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Salgın varmış.
Berberleri darlamaya başlamışlardır.
Bi' zahmet sarsın!
Cevap da veremezler ki?
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Siz gidin annem salmıyor.
Puanlasınlar bakalım.
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