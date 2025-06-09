Tuğrul Türkeş’ten “Kurucu Önder Abdullah Öcalan” Açıklaması: “Her Yerde Söylenebilir Bir Yer Hariç”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in mezar ziyareti sonrası yaptığı açıklamada Abdullah Öcalan'a ilk kez 'terörist elebaşı' yerine “PKK’nın kurucu önderi” diye hitap etmişti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan AKP'li Tuğrul Türkeş ise babasının mezarı başında Bahçeli'nin Öcalan'a bu şekilde hitap etmemesini istedi.
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Bahçeli'nin, MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in mezar ziyareti sonrası yaptığı açıklamada Öcalan için kullandığı 'kurucu önder' sözleri gündem oldu.
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AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bahçeli'ye yönelik paylaşılan mesajda şu ifadeler kullanıldı:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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