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Tuğrul Türkeş’ten “Kurucu Önder Abdullah Öcalan” Açıklaması: “Her Yerde Söylenebilir Bir Yer Hariç”

Tuğrul Türkeş’ten “Kurucu Önder Abdullah Öcalan” Açıklaması: “Her Yerde Söylenebilir Bir Yer Hariç”

MHP AK Parti Tuğrul Türkeş
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
09.06.2025 - 19:39

MHP Genel Başkanı Devlet BahçeliMHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in mezar ziyareti sonrası yaptığı açıklamada Abdullah Öcalan'a ilk kez 'terörist elebaşı' yerine “PKK’nın kurucu önderi” diye hitap etmişti. 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan AKP'li Tuğrul Türkeş ise  babasının mezarı başında Bahçeli'nin Öcalan'a bu şekilde hitap etmemesini istedi.

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Bahçeli'nin, MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in mezar ziyareti sonrası yaptığı açıklamada Öcalan için kullandığı 'kurucu önder' sözleri gündem oldu.

Bahçeli'nin, MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in mezar ziyareti sonrası yaptığı açıklamada Öcalan için kullandığı 'kurucu önder' sözleri gündem oldu.

Çok geçmeden Alparslan Türkeş'in oğlu AKP'li Tuğrul Türkeş'ten uyarı geldi.

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bahçeli'ye yönelik paylaşılan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bahçeli'ye yönelik paylaşılan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

''Türk milliyetçiliğinin 21. yüzyıldaki siyasi temsilcisi MHP ve onun kıymetli Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli Hocamızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu vesileyle, babam Alparslan Türkeş'in mezarının büyük bir vefa ile her bayram Devlet Hocamız tarafından ziyaretini de büyük bir kadirşinaslık olarak görüyorum. Cenab-ı Allah kendisinden razı olsun.

Bu çerçevede, yanlış anlaşılmalara zemin hazırlamamak için, belki de Devlet Hocamızın iyi niyetle babamın kabri başında telaffuz ettiği 'Kurucu Önder Abdullah Öcalan” ifadesini, bahse konu kişinin (Abdullah Öcalan) Türk yargısı tarafından kesinleşmiş “terörist” geçmişini ibra etmeye yönelik algılar yaratacağı noktasında, bu ifadenin her yerde telaffuz edilebileceğini ancak tek bir yerde asla ağza alınmaması gerektiğini (babamın kabri başı) vicdani ve tarihe karşı sorumluluğum neticesinde açıkça beyan etme zarureti hasıl olmuştur. En derin saygılarımla, kamuoyuna duyurulur.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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