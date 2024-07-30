Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Tuğrul Türkeş, İlk Kez MHP'yi Sert Şekilde Hedef Aldı: "Soyadımın Ekmeğini Yiyorlar"

Tuğrul Türkeş, İlk Kez MHP'yi Sert Şekilde Hedef Aldı: "Soyadımın Ekmeğini Yiyorlar"

MHP Tuğrul Türkeş
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.07.2024 - 15:50

Gezi tutuklularını ziyaret edeceğini açıklayan Alpaslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş ile MHP arasındaki gerilim büyüyor. 

Tuğrul Türkeş kendisine yönelik sert eleştiriler sonrası ilk kez MHP'yi yüksek tondan hedef aldı: '30 yıldır soyismimden ekmek yiyor hepsi.'

Kaynak: Halk TV-İsmail Saymaz

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

AK Parti Ankara Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş'in, Osman Kavala ve Gezi tutuklularını görme talebini açıklamasının ardından MHP'yle arasındaki ipler gerilmişti.

AK Parti Ankara Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş'in, Osman Kavala ve Gezi tutuklularını görme talebini açıklamasının ardından MHP'yle arasındaki ipler gerilmişti.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, sosyal medya hesabı üzerinden Tuğrul Türkeş'e "Türkeş soyadına yakışmayan duruşsuzluğu ile tanıdığımız Tuğrul bey şimdi de Sorosçu Kavala’ya el uzatmış. Düştüğü zillet çukurundan ar etmediğini ve ciddiyetsizliğini bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, sosyal medya hesabı üzerinden Tuğrul Türkeş'e "Türkeş soyadına yakışmayan duruşsuzluğu ile tanıdığımız Tuğrul bey şimdi de Sorosçu Kavala’ya el uzatmış. Düştüğü zillet çukurundan ar etmediğini ve ciddiyetsizliğini bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Bu mesajın ardından MHP'li hesaplardan da Türkeş'e saldırılar başlamıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Tuğrul Türkeş ise ilk kez MHP'ye yönelik oludukça sert açıklamalar yaptı.

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Tuğrul Türkeş ise ilk kez MHP'ye yönelik oludukça sert açıklamalar yaptı.

Kaynak

Türkeş gerileme ilişkin, "Çok merak ediyorum, neden hakaret etmeden düzgün bir tartışmanın tarafı olamıyorlar. Bunca hakarete ne gerek var, onu anlamıyorum" diye konuştu.

Türkeş gerileme ilişkin, "Çok merak ediyorum, neden hakaret etmeden düzgün bir tartışmanın tarafı olamıyorlar. Bunca hakarete ne gerek var, onu anlamıyorum" diye konuştu.

İsmail Saymaz'ın "Acaba size yönelik böyle bir üsluba başvurulmasının sebebi soy isminiz olabilir mi? Alparslan Türkeş'in oğlu olmanız mı?" sorusuna ise Tuğrul Türkeş'in yanıtı şöyle oldu: 👇

İsmail Saymaz'ın "Acaba size yönelik böyle bir üsluba başvurulmasının sebebi soy isminiz olabilir mi? Alparslan Türkeş'in oğlu olmanız mı?" sorusuna ise Tuğrul Türkeş'in yanıtı şöyle oldu: 👇

'Soyismim onları niye rahatsız etsin ki? Onlar ondan geçiniyorlar. 30 yıldır soyismimden ekmek yiyor hepsi. Sonra da Türkgün gazetesinde Türkeş'in çocuklarına saldırıyorlar. 30 yıldır mirasını yedikleri Türkeş'in kendi çocuklarını yetiştiremediğini her fırsatta ifade ediyor. 

Bunu kabul etmem mümkün değil de bir an için doğru kabul etsek kendi evindeki çocuğu yetiştirememiş Türkeş'in dağdaki çobanı nasıl adam ettiğini iddia ediyorlar o zaman. ​​​Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?'

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın