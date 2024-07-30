Tuğrul Türkeş, İlk Kez MHP'yi Sert Şekilde Hedef Aldı: "Soyadımın Ekmeğini Yiyorlar"
Tuğrul Türkeş, İlk Kez MHP'yi Sert Şekilde Hedef Aldı: "Soyadımın Ekmeğini Yiyorlar"
Gezi tutuklularını ziyaret edeceğini açıklayan Alpaslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş ile MHP arasındaki gerilim büyüyor.
Tuğrul Türkeş kendisine yönelik sert eleştiriler sonrası ilk kez MHP'yi yüksek tondan hedef aldı: '30 yıldır soyismimden ekmek yiyor hepsi.'
Kaynak: Halk TV-İsmail Saymaz
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AK Parti Ankara Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş'in, Osman Kavala ve Gezi tutuklularını görme talebini açıklamasının ardından MHP'yle arasındaki ipler gerilmişti.
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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, sosyal medya hesabı üzerinden Tuğrul Türkeş'e "Türkeş soyadına yakışmayan duruşsuzluğu ile tanıdığımız Tuğrul bey şimdi de Sorosçu Kavala’ya el uzatmış. Düştüğü zillet çukurundan ar etmediğini ve ciddiyetsizliğini bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullanmıştı.
Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Tuğrul Türkeş ise ilk kez MHP'ye yönelik oludukça sert açıklamalar yaptı.
Türkeş gerileme ilişkin, "Çok merak ediyorum, neden hakaret etmeden düzgün bir tartışmanın tarafı olamıyorlar. Bunca hakarete ne gerek var, onu anlamıyorum" diye konuştu.
İsmail Saymaz'ın "Acaba size yönelik böyle bir üsluba başvurulmasının sebebi soy isminiz olabilir mi? Alparslan Türkeş'in oğlu olmanız mı?" sorusuna ise Tuğrul Türkeş'in yanıtı şöyle oldu: 👇
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