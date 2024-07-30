Tuğrul Türkeş, İlk Kez MHP'yi Sert Şekilde Hedef Aldı: "Soyadımın Ekmeğini Yiyorlar"

'Soyismim onları niye rahatsız etsin ki? Onlar ondan geçiniyorlar. 30 yıldır soyismimden ekmek yiyor hepsi. Sonra da Türkgün gazetesinde Türkeş'in çocuklarına saldırıyorlar. 30 yıldır mirasını yedikleri Türkeş'in kendi çocuklarını yetiştiremediğini her fırsatta ifade ediyor.

Bunu kabul etmem mümkün değil de bir an için doğru kabul etsek kendi evindeki çocuğu yetiştirememiş Türkeş'in dağdaki çobanı nasıl adam ettiğini iddia ediyorlar o zaman. ​​​Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?'

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