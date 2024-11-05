Trump'tan ABD Başkanlık Seçimleriyle İlgili Beklenmedik İddia: "Philadelphia'da Hile Yapıldı!"
Trump'tan ABD Başkanlık Seçimleriyle İlgili Beklenmedik İddia: "Philadelphia'da Hile Yapıldı!"
ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Philadelphia'daki seçimlerde hile yapıldığını iddia etti.
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ABD'de 244 milyon seçmenin sandık başına giderek oy kullanacağı seçimlerde, seçmenler Demokrat Partisi adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Donald Trump arasında tercih yapıyor.
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Yapılan anketlere göre çok yakın sonuçlar elde edileceği tahmin edilen seçimle ilgili olarak, sonuçların açıklanmasının günler sürebileceğine ve itirazlar olacağına dair öngörüler bulunuyordu.
Oy verme süreci henüz devam ederken eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, oy verme süreciyle ilgili açıklama yaptı.
Trump, Truth Social'dan "Philadelphia'da büyük bir sahtekarlıktan bahsediliyor. Kolluk kuvvetleri yolda" mesajını paylaştı.
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