Tesis çevresinde yürürken parklardan geçerken coşkuyla küfür eden insanları sanki ilk kez görüyormuşum gibi şaşırdım yine.
Normalde kendi hallerindeyken o kelimeleri ağızlarına almayı kendilerine yakıştıramayacak kişiler bile birlikteyken amansızca küfür ederek kendilerini ifade ediyorlar.
Bir Beşiktaşlı olarak zeki ve küfürsüz tezahürat hareketinin de yine Beşiktaş tribünlerinden filizlenmesi hayalimi usanmadan saklı tutuyorum. Vallahi buna değeriz.
Peki bunca insanın taraftarlık kavramına dair otoritesi ne ve neye itaat ediyorlar?
Bu ağız dolusu cinsiyet ayrımcılığı içeren sözleri, neşeyle, sokak ortasında, utanmadan, bağırarak söyleme motivasyonları ne?
“Şiddetin bir ortam meselesi olduğunu kavramamız, şiddetin azaltılmasında da kilit bir öneme sahip. Eğer kadınlara yönelik şiddetin, çocuklara yönelik şiddetin, hayvanlara yönelik şiddetin, akran zorbalığının, trafik magandalığının ve işyerindeki mobingin azaltılmasını istiyorsak, meseleye insan psikolojisinden değil, bu ortamları düzenleyen toplumsal sözleşmelerden başlamamız gerekir.” diyor Selçuk Şirin.
Toplumsal sözleşmemizde “itaat ve gücün gereğini yerine getirmek” gözle görünmeyen bir motivasyon kaynağıysa tribün kültürü denilen ve tüm şiddet içeren ifadeleri toplum nazarında meşrulaştıran bu hal de itaat mi?
Tribünlerde küfür etmek de böyle demek.
Kendimize yakıştırdığımız toplum sözleşmeleri hayalimle.
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