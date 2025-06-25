Tribünlerde küfür etmek de böyle demek.

Herkesle geçinmek:

Önemlidir.

Gerekirse çatışırım, gruptan bile çıkarım.

Karar alınıyor mu veriliyor mu diye sormaya bayılan ben, şimdi sizi de tarafınızı seçmeye davet ediyorum.

Kararlarımda:

Ben çok mantıklıyımdır.

Önsezilerimi dinlerim.

Kitapta itaat konusu demini aldıkça insanların birbirleriyle ne hallere girdiklerini de uzun uzun düşündüm. Kişilere kendi hallerindeyken baktığımız kadar, aynı kişilerin gruplar içinde nasıl tiplere dönüştükleri konusunda anılarım beni yokladı.

Kimileri kendi doğrusunu daima ifade edecek,

Kimileri “ağzımızın tadı kaçmasın” diyecek,

Kimileri doğruyu bildiği halde grubun ahengi bozulmasın diye sürüklenecek.

Kendimize layık yerlerde durmak nasıl da güç veriyor insana. Belki o zaman duruşumuzu tarif etme çabası yerini sadece özgün bir duruşa bırakabilecek.