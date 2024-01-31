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Trans Sporcunun Ragbi Karşılaşmasında Kadın Rakibini Yere Vurması Eşitlik Tartışmasını Alevlendirdi

Trans Sporcunun Ragbi Karşılaşmasında Kadın Rakibini Yere Vurması Eşitlik Tartışmasını Alevlendirdi

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
31.01.2024 - 13:57

Kadınların ragbi müsabakasında takımda yer alan trans sporcu tartışma yarattı. Rakibini alıp yere vuran trans sporcu sosyal medyada tepkilerle karşılaştı. Detaylar...👇

Kaynak: https://twitter.com/JoelWBerry/status...
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Trans bireylerin katıldıkları spor müsabakalarıyla ilgili tartışma bir süredir sporseverlerin arasında devam ediyor.

Trans bireylerin katıldıkları spor müsabakalarıyla ilgili tartışma bir süredir sporseverlerin arasında devam ediyor.

Birçok kişi, güç ve kas anlamında eşitsizlik olduğunu savunarak trans bireylerin spor müsabakalarına katılmaması gerektiğini savunuyor.

Olimpiyat Oyunları’nda yarışan ilk trans sporcu Laurel Hubbard da tartışılan isimlerden bir tanesiydi.

Olimpiyat Oyunları’nda yarışan ilk trans sporcu Laurel Hubbard da tartışılan isimlerden bir tanesiydi.

MMA'e katılan eski asker trans birey sporcu olan McLaughlin de ikinci roundda rakibini nakavt ederek tartışma yaratmıştı.

MMA'e katılan eski asker trans birey sporcu olan McLaughlin de ikinci roundda rakibini nakavt ederek tartışma yaratmıştı.

Ardından da eşitsizlik yorumları gelmişti.👇

Ardından da eşitsizlik yorumları gelmişti.👇

Sizlerle de paylaşmıştık.👇

Bugün ise rugby oynayan trans sporcunun rakibine hamlesi gündem oldu.

Bugün ise rugby oynayan trans sporcunun rakibine hamlesi gündem oldu.
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Video, "Kadınların sahada bir trans sporcu varken oynamayı reddetmeye başlaması gerekiyor. Bir kadının bundan dolayı ölmesi an meselesi" yorumuyla paylaşıldı.

Yorumlar da gecikmedi.👇

Yorumlar da gecikmedi.👇
twitter.com

"Ragbi mi? Bu kişi kadınlardan nefret ediyor ve onları dövmek istiyor."

"Ragbi mi? Bu kişi kadınlardan nefret ediyor ve onları dövmek istiyor."
twitter.com

"Bunları kabul eden insanlar nasıl var?"

"Bunları kabul eden insanlar nasıl var?"
twitter.com

"Kadının uyanması gerekiyor. Eğer bunu destekliyorsanız, sorunun bir parçasısınız demektir. Bunun erkeklerin kadınları (fiziksel olarak) alt etmeleri için bir fırsat olduğunun farkında değil misin? Oynamayı reddedin, taraftarlar bilet almayı bıraksın… bu durum duracak!"

"Kadının uyanması gerekiyor. Eğer bunu destekliyorsanız, sorunun bir parçasısınız demektir. Bunun erkeklerin kadınları (fiziksel olarak) alt etmeleri için bir fırsat olduğunun farkında değil misin? Oynamayı reddedin, taraftarlar bilet almayı bıraksın… bu durum duracak!"
twitter.com
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"Bir erkek neden burada kadınlar ragbisi oynuyor?"

"Bir erkek neden burada kadınlar ragbisi oynuyor?"
twitter.com

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