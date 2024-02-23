Trabzonspor-Adanaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda
Trabzonspor-Adanaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında merakla beklenen mücadelede Trabzonspor ile Adana Spor karşı karşıya gelecek. Ligde üst sıraları zorlayan Trabzonspor, ev sahibi avantajını kullanarak galibiyet için sahaya çıkacak. Öte yandan, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Adana Spor ise deplasmanda önemli bir sonuç almak için sahaya çıkacak. Taraftarlar, iki takım arasındaki bu kritik mücadeleyi heyecanla bekliyor. Peki Trabzonspor- Adana maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Adana maçı hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde.
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Trabzonspor ile Adanaspor, Trendyol Süper Lig'de 26. kez karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor, Adanaspor ile oynadığı son maçta rakibinin sahasında 1-0 yenilmişti.
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Trabzonspor-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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