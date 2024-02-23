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Trabzonspor-Adanaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda

Trabzonspor-Adanaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 17:31

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında merakla beklenen mücadelede Trabzonspor ile Adana Spor karşı karşıya gelecek. Ligde üst sıraları zorlayan Trabzonspor, ev sahibi avantajını kullanarak galibiyet için sahaya çıkacak. Öte yandan, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Adana Spor ise deplasmanda önemli bir sonuç almak için sahaya çıkacak. Taraftarlar, iki takım arasındaki bu kritik mücadeleyi heyecanla bekliyor. Peki Trabzonspor- Adana maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Adana maçı hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

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Trabzonspor ile Adanaspor, Trendyol Süper Lig'de 26. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Adanaspor, Trendyol Süper Lig'de 26. kez karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor ile Adanaspor, Trendyol Süper Lig'de 26. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un ev sahibi olduğu son sekiz Süper Lig maçını da kazandığı doğru. Ancak, Trabzonspor'u bu sezon evinde 1-0 mağlup eden takım Adana Demirspor değil, Bursaspor'dur. Bu rekabet tarihinde Adana Demirspor, Trabzonspor'a üst üste iki galibiyet aldığı ya da ligde bir sezon içinde Trabzonspor'u iki kez yendiği bir süreç yaşamadı.

Trabzonspor, Adanaspor ile oynadığı son maçta rakibinin sahasında 1-0 yenilmişti.

Trabzonspor, Adanaspor ile oynadığı son maçta rakibinin sahasında 1-0 yenilmişti.

Trabzonspor, son sekiz Süper Lig maçını evinde kazanarak etkileyici bir performans sergilemişti. Ancak, bu galibiyet serisine son veren Adana Demirspor oldu. Adana Demirspor, Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederek bu güçlü performansa karşı önemli bir direniş gösterdi.

Trabzonspor-Adanaspor sakatlar

Trabzonspor-Adanaspor sakatlar

Trabzonspor sakatlıkları nedeniyle kilit oyuncuları Hüseyin Türkmen ve Mislav Oršić'ten faydalanamayacak. Adanaspor cephesinde ise hücum hattının önemli isimlerinden Nabil Alioui sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Trabzonspor-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Adanaspor maçında hakem Burak Şeker görev yapacak. Hakemin yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Murat Ergin Gözütok üstlenecek. 25 Şubat Pazar günü Papara Park'ta oynanacak mücadele 1600 da başlayacak. Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

Trabzonspor-Adanaspor Süper Lig tek maç satın al

Trabzonspor-Adanaspor Süper Lig tek maç satın al

Trabzonspor-Adanaspor maçını izlemek istiyorsanız tek maç olarak satın alabilirsiniz. Maçı satın almak için linkler:

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