Trabzonspor-Adanaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda

Trabzonspor'un ev sahibi olduğu son sekiz Süper Lig maçını da kazandığı doğru. Ancak, Trabzonspor'u bu sezon evinde 1-0 mağlup eden takım Adana Demirspor değil, Bursaspor'dur. Bu rekabet tarihinde Adana Demirspor, Trabzonspor'a üst üste iki galibiyet aldığı ya da ligde bir sezon içinde Trabzonspor'u iki kez yendiği bir süreç yaşamadı.