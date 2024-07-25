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Trabzon'a Geldi: Bordo-Mavililer Atletico Madrid'in Yıldızı Stefan Savic'i Kadrosuna Kattı

Trabzon'a Geldi: Bordo-Mavililer Atletico Madrid'in Yıldızı Stefan Savic'i Kadrosuna Kattı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 10:18

Trabzonspor, İspanya ekibi Atlecio Madrid'in tecrübeli savunmacısı Stefan Savic'i Trabzon'a getirdi. Karadağlı futbolcu ile üç yıllık sözleşme imzalandı.

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, dünyaca ünlü stoper oyuncusu Stefan Savic’i kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, dünyaca ünlü stoper oyuncusu Stefan Savic’i kadrosuna kattı.

edro Malheiro, Cinar Çanak, Ozan Tufan, Denis Draguş, Lundstram, Borna Barisic ve Nwakaeme’nin ardından stoper oyuncusu Stefan Savic de bordo-mavili kulübe dahil oldu.

edro Malheiro, Cinar Çanak, Ozan Tufan, Denis Draguş, Lundstram, Borna Barisic ve Nwakaeme’nin ardından stoper oyuncusu Stefan Savic de bordo-mavili kulübe dahil oldu.

Savic, basın mensuplarına yaptığı açıklamada çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Taraftarlarımızın heyecanını görmek var olan heyecanımı daha da arttırdı. Transfer sürecim güzel geçti. Taraftarlarımızla ve takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.

Savic, basın mensuplarına yaptığı açıklamada çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Taraftarlarımızın heyecanını görmek var olan heyecanımı daha da arttırdı. Transfer sürecim güzel geçti. Taraftarlarımızla ve takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.
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