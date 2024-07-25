Trabzon'a Geldi: Bordo-Mavililer Atletico Madrid'in Yıldızı Stefan Savic'i Kadrosuna Kattı
Trabzon'a Geldi: Bordo-Mavililer Atletico Madrid'in Yıldızı Stefan Savic'i Kadrosuna Kattı
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, dünyaca ünlü stoper oyuncusu Stefan Savic’i kadrosuna kattı.
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edro Malheiro, Cinar Çanak, Ozan Tufan, Denis Draguş, Lundstram, Borna Barisic ve Nwakaeme’nin ardından stoper oyuncusu Stefan Savic de bordo-mavili kulübe dahil oldu.
Savic, basın mensuplarına yaptığı açıklamada çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Taraftarlarımızın heyecanını görmek var olan heyecanımı daha da arttırdı. Transfer sürecim güzel geçti. Taraftarlarımızla ve takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.
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