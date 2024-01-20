Tonton Aile Büyüklerinin Torunlarını Büyütürken İnandığı 30 Sıra Dışı Hurafe

Anneanne ve babaanneler, torunlarına olan sevgilerini ve ilgilerini gösterirken, çoğu zaman eski inanç ve hurafelere başvururlar. Bu hurafeler, genellikle geçmişten kalan ve nesilden nesile aktarılan bilgilerdir. Bazıları komik, bazıları ise korkutucu olabilir. Gelin birlikte bakalım!