Tonton Aile Büyüklerinin Torunlarını Büyütürken İnandığı 30 Sıra Dışı Hurafe
Tonton Aile Büyüklerinin Torunlarını Büyütürken İnandığı 30 Sıra Dışı Hurafe
Kaynak: https://www.boredpanda.com/baby-super...
Anneanne ve babaanneler, torunlarına olan sevgilerini ve ilgilerini gösterirken, çoğu zaman eski inanç ve hurafelere başvururlar. Bu hurafeler, genellikle geçmişten kalan ve nesilden nesile aktarılan bilgilerdir. Bazıları komik, bazıları ise korkutucu olabilir. Gelin birlikte bakalım!
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1. ''Kediler tüyleri yüzünden bebeklere alerji yapabilir.''
2. ''Hamileyken çok fazla soğuk su içiyordum. Anneannem bu kadar su içmemin bebeğimi boğabileceğini söyledi.''
3. ''Anneannem bebeğim her zaman ayaklı pijama giydiği için yamuk ve küçük ayakları olacağını söylüyordu.''
4. ''Babaannem hamileyken yüzmeye gidersem bebeğimin boğulabileceğini söylemişti.''
5. ''Anneannem anneme hamileyken kollarını başının üstüne kaldırırsa göbek kordonunun bebeğin etrafına dolanacağını söylüyormuş..''
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6. ''Eşimin anneannesi bebeğimize çorap giydirirsek ayak bileklerinin gelişmeyeceğini söyledi.''
7. ''Eşimin annesi, oğlumun tavan vantilatörüne bakmasına izin vermememi söyledi. Nedeni ise şeytansı olmasıymış.''
8. ''Anneannem bebeğimin ayağını gıdıklarsam onun ileride küfürbaz biri olacağını söyledi.''
9. ''Eşimin annesi, bebeğimizi her gün marullu suda yıkamamızı istiyordu. Sözde uyku apnesini engelliyormuş. Çok yorucuydu.''
10. ''Anneannem bebeğimizin aynada kendisini görmemesi gerektiğini söylerdi. Eğer görürse dişleri çıkmazmış.''
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11. ''Babaannem hamileyken çişimi çok uzun süre tutarsam bebeği boğabileceğimi söyledi.''
12. ''Anneannem bebeğimin çok fazla fotoğrafını çekersem, bunun onun görüş gücünü azaltacağını söyledi.''
13. ''Babaannem bebeğimin tırnaklarını kesmek yerine ısırarak koparmamı söyledi. Eğer kesersem büyüdüğünde bir hırsız olurmuş.''
14. ''Anneannem sigara dumanını 4 aylık bebeğimin kulağına üflemesinin onun kulak iltihabını iyileştireceğine inanıyordu.''
15. ''Anneannem bebeğimi baştan aşağı tutmanın onun ciğerlerinin yerini değiştireceğine ve kaydıracağına inanıyordu.''
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16. ''Gece ve gündüzlerini sorunsuz geçirmeleri için bebeğimizi baş aşağı eğmemizi söylemişti.''
17. ''Anneannem elma suyunu sulandırmanın bebeğime şeker hastalığı vereceğini söyledi.''
18. ''Bebeğimin ayağının altına dokunursam saçlarının çıkmayacağını söylemişti.''
19. ''Benimkisi çocuğumu çok fazla gıdıklarsam sesini kaybedeceğini konusunda ciddi bir şekilde uyarmıştı.''
20. ''Anneannem bana bebeğimi asla kalça hizamda tutmamamı söyledi, aksi takdirde bacakları bükülürmüş.''
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21. ''Hamileyken annem bacaklarıma tokat attı ve göbek kordonu bebeğimin boynuna dolanabileceği için onları açık tutmamı söyledi.''
22. ''Anneannemin annesi, anneme bebekken aynaya bakarsak kalp krizi geçirebileceğimizi söylemiş.''
23. ''Eşimin anneannesi sürekli henüz karnımda olan çocuğumun, çorap giymemesi durumunda hipotermiye yakalanacağını söylerdi. Hatta yazın ortasında bile.''
24. ''Bebek doğduktan bir ay sonra dışarı çıkarırsak kolik olabileceğini düşünüyordu.''
25. ''Anneannem bebeğimin sırtını çok sert pışpışladığımı söyledi. Ben ise orada durmuş yavaşça sırtına vurarak onu uyutmaya çalışıyordum.''
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26. ''Bebekler aynaya bakarsa damakları zarar görürmüş.''
27. ''Anneannem salonumuzda sinek gördüğü için bebeğime cibinlik siparişi verdi. Bunu yapmasaymış sinekler yumurtalarını bebeğimin ağzına bırakırlarmış.''
28. ''Bebeğimin ayağını gıdıklarsak diyabete yakalanacağına inanıyordu.''
29. ''Anneannem bebeğimin ayağını gıdıklarsam büyüdüğünde idrarını tutmada sorun yaşayacağını düşünüyordu.''
30. ''Babaannem bebeğimin başının tepesine bakarsam onun şaşı olabileceği konusunda beni uyarmıştı.''
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