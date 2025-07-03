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Toksik İlişkilere Neden Bu Kadar Bağımlısın? Nedenlerini Açıklıyoruz!

etiket Toksik İlişkilere Neden Bu Kadar Bağımlısın? Nedenlerini Açıklıyoruz!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
03.07.2025 - 22:01

Toksik ilişkilere bağımlıysan eğer bunun da bir nedeni var. Bu sağlıksız ilişkilerden vazgeçemiyorsan bunlardan biri nedeniyle olabilir. Peki ne bu nedenler, gel birlikte bakalım...

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Öncelikle, acıyı sevgi zannediyor olabilirsin...

Toksik ilişkilerde duygular çok büyük oluyor. Ama bu duygular aslında sevgi ya da aşk değil. Bu yaşadığın acıyı sevgi sanıyor olabilirsin. Ama bunlar sağlıklı duygular değil maalesef. Burada çektiğin acıları aşkın normali hali zannediyorsan çok yanıldığını söyleyebiliriz.

Travmaların da etkisi büyük.

Geçmişte yaşanılan travmalar seni toksik ilişkilere bağımlı kılıyor olabiliyor. Çocuklukta ya da geçmiş ilişkilerinde yaşadığın travmalar ve aldığın duygusal yaralar sonucunda toksik ilişkiler dışında bir yol olmadığını düşünüyor olabilirsin. Yani mesela ailenden şartlı bir sevgi gördüysen ilişkilerinde de sevginin şartlı olmasını normal bulabilirsin.

Özgüvenin eksikse bu da toksik ilişkilere bağımlı olmanın nedeni olabilir.

Kendini değersiz hissediyorsan bu da toksik ilişkilerde olmanı açıklıyor aslında. Çünkü kendine değer vermediğin için daha iyisini de hak etmediğini düşünüyorsun. Partnerin sana karşı ilgisizse ya da kötü davranışları varsa bunu hak ettiğini ve sana yapılmasının normal olduğunu düşünebilirsin.

Manipülasyon, toksik ilişkiler içinde olmana neden olabiliyor.

Toksik partnerin manipülasyon konusunda başarılıysa seni bu ilişkide tutabilir. Seni ilk başlarda sevgi ve ilgiye boğuyor, daha sonra ise sevgisinden seni mahrum bırakarak çaresiz hissetmene neden oluyor. Bu kadar sevgiden sonra kendini ona bağımlı hissedersin ve bu ilişkiden dönemez hale gelirsin.

Kaos senin normalin olabilir mi acaba?

Geçmişte aile ya da özel ilişkilerinde hep kaos varsa, bu kaotik ilişkileri normal görüyor olabilirsin. Kaosu ve dramayı normal görüyorsan toksik ilişkilerde olan ve aslında sağlıklı ilişkilerde olmayan bu durum seni toksikliğe çekiyor olabilir. Hatta kaos olmadığında ilişkiyi normal bulmuyor olabilirsin.

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Sevgi için hep mücadele ettiysen bunu normal sayıyor olabilirsin.

Sevgiyi kanıtlamanın ve göstermenin yolu senin için mücadele ise o zaman toksik ilişkide olmanın nedeni bu olabilir. Toksik ilişkiler aslında tam bir mücadele alanı diyebiliriz. Sevgini kanıtlamak ve sürekli ortaya koymak için sağlıklı ilişkilerde olmayacak bir gereklilik olduğuna inanıyorsun. O yüzden de toksik ilişkilere kendini mahkum ediyorsun.

İlişkilerde kendini kurtarıcı görüyorsun.

Bazıları ilişkilerde kendini kurtarıcı görüyor. Yani partnerinin kötü yanlarını düzeltmek için ilişkide kendine bir görev ediniyor. Toksik ilişkilere çekilmenin nedeni bu kurtarıcı rolünü sahiplenmen olabilir. İlişkide kendine biçtiğin bu rol sağlıklı ilişkilerde olmayacağı için kendini hep toksik ilişkilere mahkum ediyorsun diyebiliriz.

Yalnız kalmaktan korkman da bunun bir nedeni.

Yalnız kalma korkusu ile her ilişkiyi kabul ediyor olabilirsin. Bu da seni toksik ilişkilere çekiyor olabilir. Yani ilişki olsun da nasıl olursa olsun anlayışında olduğunda toksik ilişkiler içinde de yer alıyorsun. Çünkü senin için yalnız kalmaktansa toksik bir ilişkide olmak daha iyi.

Toplumu da es geçmek olmaz!

Toplum ve kültür farkında olmasan da seni şekillendiriyor. Romantik ilişkilerdeki toplumun sana empoze ettiği bazı düşünceler sonucunda gerçek aşkın ve sevginin böyle olduğunu düşünüyor olabilirsin. Bunun sonucunda da kendini toksik ilişkiler içinde buluyorsundur.

Terk edilmemek için toksik ilişkiye boyun eğiyor olabilirsin.

Terk edilmeden korkuyorsan toksik ilişkiden vazgeçmiyor olabilirsin. Yani bir reddedilme ya da terk edilme korkun varsa o zaman toksik ilişkilerde yer almaya kendini mecbur hissediyorsun. Sürekli kanıtlama ihtiyacın ve karşındakini kaybetmemek için her şeyi kabullenmen toksik ilişkiden kopamamanı açıklıyor aslında.

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Gerçek aşkın ne olduğunu bilmiyor olabilirsin.

Gerçek aşk ya da sevgiyi bir kere yanlış öğrendiysen o zaman toksik ilişkilerdeki sevgi ve aşkı doğru zannediyorsun. Ama normalde bu gerçek aşk ya da sevgi değil. Gerçeğini hiç tatmadığın bu duyguların doğru olduğunu zannederek kendini toksik ilişkilere çekiyor olabilirsin.

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