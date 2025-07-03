Toksik İlişkilere Neden Bu Kadar Bağımlısın? Nedenlerini Açıklıyoruz!

Yalnız kalma korkusu ile her ilişkiyi kabul ediyor olabilirsin. Bu da seni toksik ilişkilere çekiyor olabilir. Yani ilişki olsun da nasıl olursa olsun anlayışında olduğunda toksik ilişkiler içinde de yer alıyorsun. Çünkü senin için yalnız kalmaktansa toksik bir ilişkide olmak daha iyi.