Toksik İlişkilere Neden Bu Kadar Bağımlısın? Nedenlerini Açıklıyoruz!
Toksik ilişkilere bağımlıysan eğer bunun da bir nedeni var. Bu sağlıksız ilişkilerden vazgeçemiyorsan bunlardan biri nedeniyle olabilir. Peki ne bu nedenler, gel birlikte bakalım...
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Öncelikle, acıyı sevgi zannediyor olabilirsin...
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Travmaların da etkisi büyük.
Özgüvenin eksikse bu da toksik ilişkilere bağımlı olmanın nedeni olabilir.
Manipülasyon, toksik ilişkiler içinde olmana neden olabiliyor.
Kaos senin normalin olabilir mi acaba?
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Sevgi için hep mücadele ettiysen bunu normal sayıyor olabilirsin.
İlişkilerde kendini kurtarıcı görüyorsun.
Yalnız kalmaktan korkman da bunun bir nedeni.
Toplumu da es geçmek olmaz!
Terk edilmemek için toksik ilişkiye boyun eğiyor olabilirsin.
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Gerçek aşkın ne olduğunu bilmiyor olabilirsin.
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