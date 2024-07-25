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Tıp Dünyası Şokta: Hindistan'da 4 Kollu, 4 Bacaklı ve 2 Yüzlü Bebek Dünyaya Geldi

Tıp Dünyası Şokta: Hindistan'da 4 Kollu, 4 Bacaklı ve 2 Yüzlü Bebek Dünyaya Geldi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
25.07.2024 - 12:26

Hindistan'da tıp dünyasını şoke eden bir doğum yaşandı. Bir bebek, 4 kol, 4 bacak ve 2 yüzle dünyaya geldi. 38 yaşındaki annenin sağlık durumunun iyi olduğu aktarılırken, bebek birkaç saat içerisinde hayatını kaybetti.

Kaynak: Daily Mail

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Hindistan'da tıp dünyasını şaşırtan bir doğum yaşandı.

Hindistan'da tıp dünyasını şaşırtan bir doğum yaşandı.

38 yaşındaki Rama Devi, doğum sancılarının başlamasıyla hastaneye gitti. Doğumu oldukça normal ilerleyen kadın, sorunsuz bir şekilde doğumu gerçekleştirdi. 

Fakat doğumda görev alan hastane personeli, gördükleri karşısında şoke oldu.

Bebek, 4 kol, 4 bacak ve 2 yüzle dünyaya gelmişti.

Bebek, 4 kol, 4 bacak ve 2 yüzle dünyaya gelmişti.

Bebeğin göğsünden tam gelişmemiş 2 kol ve 2 bacak daha çıktığı görüldü. Bebek, doğumdan 5 saat sonra hayatını kaybetti. Annenin sağlığının ise iyi olduğu aktarıldı.

Doğumun sorunsuz geçtiği, ancak kadının kırsal bölgede yaşadığı ve doğuma kadar hiç doktor kontrolüne gelmediği ortaya çıktı.

Doğumun sorunsuz geçtiği, ancak kadının kırsal bölgede yaşadığı ve doğuma kadar hiç doktor kontrolüne gelmediği ortaya çıktı.

Dolayısıyla, böyle bir bebeğin dünyaya geleceği, daha önce doktorlar tarafından görüntülenememişti. Bu durumun oldukça nadir olduğu, hatta tıp dünyasında bu olayı tam olarak karşılayacak bir terimin bile olmadığı aktarılıyor.

Bebeğin 4 kol, 4 bacak ve 2 yüzle dünyaya gelmesinin ise yapışık bir ikizi daha olmasından kaynakladığı düşünülüyor.

Bebeğin 4 kol, 4 bacak ve 2 yüzle dünyaya gelmesinin ise yapışık bir ikizi daha olmasından kaynakladığı düşünülüyor.

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garibann

ne acayip ülke burası ya.....kalitesiz fantastik netflix dizileri gibi

M.H.

Yine Hindistan. Geçenlerde doğan kuruklu bebek de Hindistandaydı

Naci Kir

Böylelerini tanrı ilan ediyorlar. Türkiye ve hindistan aynı çizgide, cehalet.

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