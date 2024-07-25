Tıp Dünyası Şokta: Hindistan'da 4 Kollu, 4 Bacaklı ve 2 Yüzlü Bebek Dünyaya Geldi
Tıp Dünyası Şokta: Hindistan'da 4 Kollu, 4 Bacaklı ve 2 Yüzlü Bebek Dünyaya Geldi
Hindistan'da tıp dünyasını şoke eden bir doğum yaşandı. Bir bebek, 4 kol, 4 bacak ve 2 yüzle dünyaya geldi. 38 yaşındaki annenin sağlık durumunun iyi olduğu aktarılırken, bebek birkaç saat içerisinde hayatını kaybetti.
Kaynak: Daily Mail
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Hindistan'da tıp dünyasını şaşırtan bir doğum yaşandı.
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Bebek, 4 kol, 4 bacak ve 2 yüzle dünyaya gelmişti.
Doğumun sorunsuz geçtiği, ancak kadının kırsal bölgede yaşadığı ve doğuma kadar hiç doktor kontrolüne gelmediği ortaya çıktı.
Bebeğin 4 kol, 4 bacak ve 2 yüzle dünyaya gelmesinin ise yapışık bir ikizi daha olmasından kaynakladığı düşünülüyor.
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ne acayip ülke burası ya.....kalitesiz fantastik netflix dizileri gibi
Hindistan a kelitesiz demek. Ne garip
Yine Hindistan. Geçenlerde doğan kuruklu bebek de Hindistandaydı
Böylelerini tanrı ilan ediyorlar. Türkiye ve hindistan aynı çizgide, cehalet.
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