Timur Soykan Kimdir? Gazeteci Timur Soykan Neden Gözaltına Alındı?

Gazetecilik kariyerine Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde başlayan Soykan, daha sonra Radikal Gazetesi'nde çalıştı. Burada 12 yıl çalışan Soykan, 9 yıl muhabirlik ve 3 yıl ise editörlük yaptı. Ardından Postacı Yayınevi'ni kurdu. Yayınevinde edebiyat ve siyasetle ilgili çeşitli kitaplar kaleme aldı.

Bir dönem Posta Gazetesi'nde haber müdürü olarak da çalışan Timur Soykan, 2020 yılından beri ise Birgün Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyor.

Timur Soykan'ın Kitapları

Sık sık televizyon programlarına yorumcu olarak katılan tanınmış gazeteci, ilk kitabını 2008 yılında yayımladı. İşte, gazeteci Timur Soykan'ın kitapları: