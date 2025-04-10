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Timur Soykan Kimdir? Gazeteci Timur Soykan Neden Gözaltına Alındı?

Timur Soykan Kimdir? Gazeteci Timur Soykan Neden Gözaltına Alındı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.04.2025 - 19:39

Siyaset gündemine dair yorumları ile sık sık dikkatleri üzerine çeken gazeteci Timur Soykan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Birgün gazetesi köşe yazarlarından ve tanınmış televizyon programı yorumcusu Soykan'ın gözaltına alınma nedeni ve kim olduğu ise merak edildi. Timur Soykan'ın bugüne kadar çalıştığı gazeteler ve yazdığı kitaplar da yeniden gündeme geldi. Peki Timur Soykan kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Timur Soykan'ın eğitimi ne?

İşte, detaylar...

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Timur Soykan Kimdir?

Timur Soykan Kimdir?

Timur Soykan, 1975 yılında Kırklareli'ne bağlı Demirköy ilçesinde dünyaya geldi. Üniversite eğitimini İstanbul'da tamamlaya Soykan, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Sinema ve Televizyon bölümünden 1998 yılında mezun oldu.

Timur Soykan'ın Gazetecilik Kariyeri

Timur Soykan'ın Gazetecilik Kariyeri

Gazetecilik kariyerine Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde başlayan Soykan, daha sonra Radikal Gazetesi'nde çalıştı. Burada 12 yıl çalışan Soykan, 9 yıl muhabirlik ve 3 yıl ise editörlük yaptı. Ardından Postacı Yayınevi'ni kurdu. Yayınevinde edebiyat ve siyasetle ilgili çeşitli kitaplar kaleme aldı. 

Bir dönem Posta Gazetesi'nde haber müdürü olarak da çalışan Timur Soykan, 2020 yılından beri ise Birgün Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyor. 

Timur Soykan'ın Kitapları

Sık sık televizyon programlarına yorumcu olarak katılan tanınmış gazeteci, ilk kitabını 2008 yılında yayımladı. İşte, gazeteci Timur Soykan'ın kitapları: 

  • Sapan-Hrant Dink Cinayeti (Demet Bilge Ergün ile birlikte) - 2008

  • Tanrı Misafirleri Oteli - 2009

  • Zavallı-Gerçek Kimin Umurunda? - 2013

  • Liste - 2016 

  • Baronlar Savaşı - 2021 

  • Badeci Şeyhin Sır Odası - 2021 

  • İblis'i Öldür - 2023

  • Baron İstilasi - 2024

Timur Soykan Neden Gözaltına Alındı?

Timur Soykan Neden Gözaltına Alındı?

Timur Soykan ve Murat Ağırel 10 Nisan 2025 günü sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'tehdit ve şantaj' suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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Sananekiadımdan

Bu adama da yakında bambaşka bir sebepten soruşturma başaltırlar.