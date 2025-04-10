Timur Soykan Kimdir? Gazeteci Timur Soykan Neden Gözaltına Alındı?
Siyaset gündemine dair yorumları ile sık sık dikkatleri üzerine çeken gazeteci Timur Soykan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Birgün gazetesi köşe yazarlarından ve tanınmış televizyon programı yorumcusu Soykan'ın gözaltına alınma nedeni ve kim olduğu ise merak edildi. Timur Soykan'ın bugüne kadar çalıştığı gazeteler ve yazdığı kitaplar da yeniden gündeme geldi. Peki Timur Soykan kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Timur Soykan'ın eğitimi ne?
İşte, detaylar...
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Timur Soykan Kimdir?
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Timur Soykan'ın Gazetecilik Kariyeri
Timur Soykan Neden Gözaltına Alındı?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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Bu adama da yakında bambaşka bir sebepten soruşturma başaltırlar.