TIME Açıkladı: 2023 Yılının Hayat Değiştiren İcatları
TIME Açıkladı: 2023 Yılının Hayat Değiştiren İcatları
Kaynak: https://time.com/collection/best-inve...
TIME dergisi 2023 yılının en iyi 200 icadını açıkladı. Kategorilerde ön plana çıkan 50 müthiş icadı sizin için derledik. 👇
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1. Lancôme – Motorlu makyaj aplikatörü (Erişilebilirlik)
2. Adobe Photoshop – Generative Expand (Yapay zeka)
3. Sony – Playstation 5 için erişim denetleyicisi (Erişilebilirlik)
4. OpenA – GPT-4 ve DALL-E 3 (Yapay zeka)
5. Nokia – Kendin yap onarım seti (Tüketici elektroniği)
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6. Samba Robotik diş fırçası (Erişilebilirlik)
7. Shift Robotics “Moonwalker” Dünyanın en hızlı ayakkabıları (Açık hava)
8. Honda – Motocompacto (Özel mansiyon)
9. New York, Better Bins Çöp Kutuları (Tasarım)
10. Honor – Honor V Purse (Özel mansiyon)
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11. Sürdürülebilir ayakkabılar, Zellerfeld 3D baskı (Tasarım)
12. Purdue Üniversitesi – En beyaz boya (Deneysel)
13. The Good Cup, kesilmiş plastik ağızlık (Tasarım)
14. GoBoat 2.0, “sırt çantasındaki tekne” (Açık hava)
15. Samsung Galaxy – Z Flip 5 (Tüketici Elektroniği)
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16. Hewlett Packard Enterprise, en güçlü bilgisayar (Deneysel)
17. LEGO – Braille tuğlaları (Erişilebilirlik)
18. Oppo Zero-Power Tag, Ölümsüz batarya (Deneysel)
19. Bhout Bag, Akıllı boks (Fitness)
20. Heinz, Remix isimli sos makinesi (Yemek)
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21. Canon MS-500, En güçlü kamera (Tüketici Elektroniği)
22. Graphene Radyatör, Geleceğin şöminesi (Tasarım)
23. Plumis Automist, Yangın söndürücü (Ev)
24. CisionVision InVision, Görünür kanser (Tıp)
25. BioLite FirePit+, Dumansız ateş (Açık hava)
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26. UBQ, Çöpleri değerlendirmek (Geri dönüşüm)
27. Simbe Tally 3.0, Satıcı robot (Robot)
28. Pivot Bio Proven 40 On-Seed, Temiz gübre (Sürdürülebilirlik)
29. Brimstone, Karbonsuz beton (Sürdürülebilirlik)
30. Salistick, Tükürükle hamilelik testi (Sağlık)
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31. AirHood, Kokusuz yemek pişirme (Özel mansiyon)
32. CozeeCoo, Bebekler için güvenli anne kucağı (Özel mansiyon)
33. Epic OneWater Brew, Çevre dostu bira (Özel mansiyon)
34. Mode Electric Toothbrush, Modern diş fırçası (Özel mansiyon)
35. Sensibo Air Pro, Akıllı klima (Özel mansiyon)
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36. S'well, Dondurma soğutucu (Özel mansiyon)
37. Hai akıllı duş başlığı (Özel mansiyon)
38. Eufy Dual Cameras, kusursuz güvenlik kamera sistemi (Özel mansiyon)
39. Cruz BlenderCap, mikser kap (Özel mansiyon)
40. The Grip Toggle, kulp (Özel mansiyon)
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41. Cionic Neural Sleeve, kolay yürümek için sinirsel bant (Erişilebilirlik)
42. Digital Travel Credentials, E-pasaport (Uygulama & yazılım)
43. Axiom Holographics hologram hayvanat bahçesi (AR & VR)
44. Apple Watch Ultra 2, en inovatif akıllı saat (Tüketici elektroniği)
45. Lenovo Yoga Book 9i (Tasarım)
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46. Nvidia – Neuralangelo, kolay 3D modelleme (Deneysel)
47. Humane – AI Pin (Yapay zeka)
48. Owala FreeSip, çok yönlü termos (Yemek & içecek)
49. Sanofi Tzield, diyabet için bir umut (Tıp9
50. W&P tekrar kullanılabilir streç film (Geri dönüşüm)
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