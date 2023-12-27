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TIME Açıkladı: 2023 Yılının Hayat Değiştiren İcatları

TIME Açıkladı: 2023 Yılının Hayat Değiştiren İcatları

2023enler
Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 16:03

TIME dergisi 2023 yılının en iyi 200 icadını açıkladı. Kategorilerde ön plana çıkan 50 müthiş icadı sizin için derledik. 👇

Kaynak: https://time.com/collection/best-inve...
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1. Lancôme – Motorlu makyaj aplikatörü (Erişilebilirlik)

1. Lancôme – Motorlu makyaj aplikatörü (Erişilebilirlik)

2. Adobe Photoshop – Generative Expand (Yapay zeka)

2. Adobe Photoshop – Generative Expand (Yapay zeka)

3. Sony – Playstation 5 için erişim denetleyicisi (Erişilebilirlik)

3. Sony – Playstation 5 için erişim denetleyicisi (Erişilebilirlik)

4. OpenA – GPT-4 ve DALL-E 3 (Yapay zeka)

4. OpenA – GPT-4 ve DALL-E 3 (Yapay zeka)

5. Nokia – Kendin yap onarım seti (Tüketici elektroniği)

5. Nokia – Kendin yap onarım seti (Tüketici elektroniği)
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6. Samba Robotik diş fırçası (Erişilebilirlik)

6. Samba Robotik diş fırçası (Erişilebilirlik)

7. Shift Robotics “Moonwalker” Dünyanın en hızlı ayakkabıları (Açık hava)

7. Shift Robotics “Moonwalker” Dünyanın en hızlı ayakkabıları (Açık hava)

8. Honda – Motocompacto (Özel mansiyon)

8. Honda – Motocompacto (Özel mansiyon)

9. New York, Better Bins Çöp Kutuları (Tasarım)

9. New York, Better Bins Çöp Kutuları (Tasarım)

10. Honor – Honor V Purse (Özel mansiyon)

10. Honor – Honor V Purse (Özel mansiyon)

Katlanabilir telefonlar modaya uygun el çantalarına dönüyor.

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11. Sürdürülebilir ayakkabılar, Zellerfeld 3D baskı (Tasarım)

11. Sürdürülebilir ayakkabılar, Zellerfeld 3D baskı (Tasarım)

12. Purdue Üniversitesi – En beyaz boya (Deneysel)

12. Purdue Üniversitesi – En beyaz boya (Deneysel)

13. The Good Cup, kesilmiş plastik ağızlık (Tasarım)

13. The Good Cup, kesilmiş plastik ağızlık (Tasarım)

14. GoBoat 2.0, “sırt çantasındaki tekne” (Açık hava)

14. GoBoat 2.0, “sırt çantasındaki tekne” (Açık hava)

15. Samsung Galaxy – Z Flip 5 (Tüketici Elektroniği)

15. Samsung Galaxy – Z Flip 5 (Tüketici Elektroniği)
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16. Hewlett Packard Enterprise, en güçlü bilgisayar (Deneysel)

16. Hewlett Packard Enterprise, en güçlü bilgisayar (Deneysel)

17. LEGO – Braille tuğlaları (Erişilebilirlik)

17. LEGO – Braille tuğlaları (Erişilebilirlik)

18. Oppo Zero-Power Tag, Ölümsüz batarya (Deneysel)

18. Oppo Zero-Power Tag, Ölümsüz batarya (Deneysel)

19. Bhout Bag, Akıllı boks (Fitness)

19. Bhout Bag, Akıllı boks (Fitness)

20. Heinz, Remix isimli sos makinesi (Yemek)

20. Heinz, Remix isimli sos makinesi (Yemek)
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21. Canon MS-500, En güçlü kamera (Tüketici Elektroniği)

21. Canon MS-500, En güçlü kamera (Tüketici Elektroniği)

22. Graphene Radyatör, Geleceğin şöminesi (Tasarım)

22. Graphene Radyatör, Geleceğin şöminesi (Tasarım)

23. Plumis Automist, Yangın söndürücü (Ev)

23. Plumis Automist, Yangın söndürücü (Ev)

24. CisionVision InVision, Görünür kanser (Tıp)

24. CisionVision InVision, Görünür kanser (Tıp)

25. BioLite FirePit+, Dumansız ateş (Açık hava)

25. BioLite FirePit+, Dumansız ateş (Açık hava)
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26. UBQ, Çöpleri değerlendirmek (Geri dönüşüm)

26. UBQ, Çöpleri değerlendirmek (Geri dönüşüm)

27. Simbe Tally 3.0, Satıcı robot (Robot)

27. Simbe Tally 3.0, Satıcı robot (Robot)

28. Pivot Bio Proven 40 On-Seed, Temiz gübre (Sürdürülebilirlik)

28. Pivot Bio Proven 40 On-Seed, Temiz gübre (Sürdürülebilirlik)

29. Brimstone, Karbonsuz beton (Sürdürülebilirlik)

29. Brimstone, Karbonsuz beton (Sürdürülebilirlik)

30. Salistick, Tükürükle hamilelik testi (Sağlık)

30. Salistick, Tükürükle hamilelik testi (Sağlık)
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31. AirHood, Kokusuz yemek pişirme (Özel mansiyon)

31. AirHood, Kokusuz yemek pişirme (Özel mansiyon)

32. CozeeCoo, Bebekler için güvenli anne kucağı (Özel mansiyon)

32. CozeeCoo, Bebekler için güvenli anne kucağı (Özel mansiyon)

33. Epic OneWater Brew, Çevre dostu bira (Özel mansiyon)

33. Epic OneWater Brew, Çevre dostu bira (Özel mansiyon)

34. Mode Electric Toothbrush, Modern diş fırçası (Özel mansiyon)

34. Mode Electric Toothbrush, Modern diş fırçası (Özel mansiyon)

35. Sensibo Air Pro, Akıllı klima (Özel mansiyon)

35. Sensibo Air Pro, Akıllı klima (Özel mansiyon)
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36. S'well, Dondurma soğutucu (Özel mansiyon)

36. S'well, Dondurma soğutucu (Özel mansiyon)

37. Hai akıllı duş başlığı (Özel mansiyon)

37. Hai akıllı duş başlığı (Özel mansiyon)

38. Eufy Dual Cameras, kusursuz güvenlik kamera sistemi (Özel mansiyon)

38. Eufy Dual Cameras, kusursuz güvenlik kamera sistemi (Özel mansiyon)

39. Cruz BlenderCap, mikser kap (Özel mansiyon)

39. Cruz BlenderCap, mikser kap (Özel mansiyon)

40. The Grip Toggle, kulp (Özel mansiyon)

40. The Grip Toggle, kulp (Özel mansiyon)
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41. Cionic Neural Sleeve, kolay yürümek için sinirsel bant (Erişilebilirlik)

41. Cionic Neural Sleeve, kolay yürümek için sinirsel bant (Erişilebilirlik)

42. Digital Travel Credentials, E-pasaport (Uygulama & yazılım)

42. Digital Travel Credentials, E-pasaport (Uygulama & yazılım)

43. Axiom Holographics hologram hayvanat bahçesi (AR & VR)

43. Axiom Holographics hologram hayvanat bahçesi (AR & VR)

44. Apple Watch Ultra 2, en inovatif akıllı saat (Tüketici elektroniği)

44. Apple Watch Ultra 2, en inovatif akıllı saat (Tüketici elektroniği)

45. Lenovo Yoga Book 9i (Tasarım)

45. Lenovo Yoga Book 9i (Tasarım)
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46. Nvidia – Neuralangelo, kolay 3D modelleme (Deneysel)

46. Nvidia – Neuralangelo, kolay 3D modelleme (Deneysel)

47. Humane – AI Pin (Yapay zeka)

47. Humane – AI Pin (Yapay zeka)

48. Owala FreeSip, çok yönlü termos (Yemek & içecek)

48. Owala FreeSip, çok yönlü termos (Yemek & içecek)

49. Sanofi Tzield, diyabet için bir umut (Tıp9

49. Sanofi Tzield, diyabet için bir umut (Tıp9

50. W&P tekrar kullanılabilir streç film (Geri dönüşüm)

50. W&P tekrar kullanılabilir streç film (Geri dönüşüm)

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