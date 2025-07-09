TikTok Çekimlerini Profesyonel Gösteren 10 Ücretsiz Araç
Bildiğimiz üzere TikTok evreni hız kesmeden kullanıcılarına kullanıcı katarak devam ediyor. Biz de video üreticiliğinin herkes tarafından yapılabildiği TikTok evreninde işinize yarayacak, daha kaliteli içerikler üretmenizi sağlayacak ücretsiz araçları listelemek istedik. İşte sizi adeta TikTok fenomeni yapacak o araçlar!
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1. Tabii ki TikTok'un vazgeçilmezi: CapCut
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2. Bir diğer fenomen edici: VN Video Editör
3. Instagram'ın yeni video aracı: Edits
4. Android'çilerin gözü yaşlı: YouCut
5. AI videocular buraya: LightCut
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6. Hızlıca kes, yapıştır, editle: BeeCut
7. Ücretsiz, açık kaynaklı, çok platformlu bir video düzenleyici: Shotcut
8. Öğrenciler, öğretmenler buraya: OpenShot
9. Yeni Başlayan TikTokcular buraya: VideoPad Video Editör
10. iPhone ile çekim yapanlar buraya: iMovie
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