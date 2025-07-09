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TikTok Çekimlerini Profesyonel Gösteren 10 Ücretsiz Araç

etiket TikTok Çekimlerini Profesyonel Gösteren 10 Ücretsiz Araç

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
09.07.2025 - 10:01

Bildiğimiz üzere TikTok evreni hız kesmeden kullanıcılarına kullanıcı katarak devam ediyor. Biz de video üreticiliğinin herkes tarafından yapılabildiği TikTok evreninde işinize yarayacak, daha kaliteli içerikler üretmenizi sağlayacak ücretsiz araçları listelemek istedik. İşte sizi adeta TikTok fenomeni yapacak o araçlar!

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1. Tabii ki TikTok'un vazgeçilmezi: CapCut

1. Tabii ki TikTok'un vazgeçilmezi: CapCut

CapCut TikTok'un resmi editörü olduğundan sesleri, efektleri, filtreleri Tiktok'un trendleriyle haliyle birebir uyumlu. Geçiş efektleri, klip kırpmaları, yazılı ve hareketli animasyonları, bulanıklaştırma-netleştirme gibi özellikleri tamamen ücretsiz kullanabiliyorsunuz. TikTok'un müzik kütüphanesiyle de doğrudan entegre şekilde çalışabiliyor.

2. Bir diğer fenomen edici: VN Video Editör

2. Bir diğer fenomen edici: VN Video Editör

Timeline'ı ile kolayca video editleyip Tiktok'er olma yolunda önemli bir adım atabilirsiniz. Müzikler, ses efektleri, görsel efektler, ses kaydı, hız ayarı gibi gelişmiş özellikleri kullanmak tamamen ücretsiz. Geçişler ve efektler oldukça sinematik! Vloglar, mini belgeseller bu araçla muhteşem iş çıkarılabilir.

3. Instagram'ın yeni video aracı: Edits

3. Instagram'ın yeni video aracı: Edits

Edits o kadar hızlı entegre edildi ki video editörlerin önüne, sanki yıllardır kullanıyormuşuz gibi çatır çatır hızlı video editlemek için gereken her şey içinde! Kullanımı çok kolay, algılanması saatler süremeyen kısayollar, araçlar, ses ve görüntü efektleri, videoya ses kaydı eklemenin kolaylığı, altyazı girişinin kolaylığı derken bir bakıyorsunuz video bitmiş bile. Hem de logosuz galerinize indirebiliyorsunuz Edits'te düzenlediğiniz videoları.

4. Android'çilerin gözü yaşlı: YouCut

4. Android'çilerin gözü yaşlı: YouCut

Popülaritesi öyle ki 200 milyonu geçkin kullanıcısı var YouCut'ın. Premium filtreler ya da araçları olsa da videonuzu editleyebileceğiniz ana özellikler tamamen ücretsiz. Ürün tanıtım videoları, küçük işletmelere reklam videoları rahatlıkla yapılabilir. Dışa aktarımlar logosuz, işaretsiz şekilde yapılabilir.

5. AI videocular buraya: LightCut

5. AI videocular buraya: LightCut

İlk kez AI içerik üretip de denemeyen yoktur. Pratik ve hızlı içerik üretimiyle sosyal medyada size özellikle TikTok'ta istediğiniz etkileşimi sağlayacak video üretme konusunda yardımcı olabilir. Müzik ve geçiş önerileriyle de size yapay zekanın dibinin sıyırdığınızı hissettiriyor. Bir deneyin deriz!

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6. Hızlıca kes, yapıştır, editle: BeeCut

6. Hızlıca kes, yapıştır, editle: BeeCut

10 milyonun üzerinde mobil kullanıcıyla bildiğimiz video editleme sitelerinden biri de BeeCut. Masaüstünde bazı gelişmiş özellikler ücretli ama mobilde video editlemek için ihtiyacınız olan araçlar tamamen ücretsiz. Eğitim videoları, tarif videoları ve öğretici videolar yapmaya birebir. Efektler, sesler kullanımı çok kolay. Denemeye değer!

7. Ücretsiz, açık kaynaklı, çok platformlu bir video düzenleyici: Shotcut

7. Ücretsiz, açık kaynaklı, çok platformlu bir video düzenleyici: Shotcut

1 milyon üstünde aylık kullanıcı sayısıyla tamamen ücretsiz kullanıma sahip Shotcut. Eğitimciler, kurgu öğrenenler ve yeni başlayanlar, TikTokerlar video editi yapabilirler. Dosyalar timeline'a sürüklenir, efekt ve seslerle düzenlenir. Windows ve Mac'te rahatlıkla kullanabilirsiniz.

8. Öğrenciler, öğretmenler buraya: OpenShot

8. Öğrenciler, öğretmenler buraya: OpenShot

Tiktok'ta fenomen videolar yapmak için ücretsiz araçlardan biri de OpenShot. Geçiş efektleri, metin eklemeleri, katmanlar ve ses düzenleme yapabilirsiniz. Videolar, fotoğraflar zaman çizelgesine yerleştirilip kolayca çalışılabilir OpenShot'ta. gönül rahatlığıyla Tiktok videolarınız için kullanabileceğiniz araçlardan.

9. Yeni Başlayan TikTokcular buraya: VideoPad Video Editör

9. Yeni Başlayan TikTokcular buraya: VideoPad Video Editör

Kişisel kullanım için tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir araç daha, VideoPad Video Editör. Basit kesmeler, geçişler, müzik eklemeler ve Tiktok için özel ayarlar. Efektler uygulanarak dışa aktarım kolayca yaptırılabilir.

10. iPhone ile çekim yapanlar buraya: iMovie

10. iPhone ile çekim yapanlar buraya: iMovie

100 milyondan fazla Apple kullanıcısının imdadına yetişiyor iMovie. Tamamen ücretsiz ve tüm olanaklar kullanılabiliyor. Hazır geçişler, kolay bir ara yüz, müzik ve efekt eklemeleri aklınıza ne geliyorsa yapabilirsiniz. Apple olur da bunlar düşünülmez mi?

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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