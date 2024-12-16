Ticaret Bakanlığı’ndan Yeni Liste: Sağlığı Tehlikeye Düşüren 10 Ürün Toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı’ndan Yeni Liste: Sağlığı Tehlikeye Düşüren 10 Ürün Toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı sağlığı tehlikeye düşüren ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık, oyuncak, uçlu kalem, oda kokusu ve takı gibi 10 ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi. Yanma, yaralanma, boğulma ve alerjik reaksiyonlar gibi tehlikeleri barındıran ürünlerin insan sağlığı için hayati risk taşıdığı belirtildi.
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Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yaptığı açıklamada, uçlu kalemde fitalat, oyuncakda ağır metal, boğulma oda kokularında yaralanma, yanma, alerjik reaksiyon tehlikesi, kol saatinde ve boya kalemlerinde kimyasal risk nedeniyle 10 farklı ürün piyasadan toplatılıyor. İşte piyasadan toplanmasına karar verilen 10 ürün ve toplatılma nedenleri:
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Gıpta Ofis Kırtasiye Ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş.'ye ait Gıpta Kıds Forest Versatil Kalem: Limit Değer Üzerinden Fitalat Tespit Edilmesi. (Dınp+Dbp=10000 Ppm Ölçülmüştür.) Bahsedilen fitalat kanserojen maddelerdir. Ayrıca özellikle erkeklerde kısırlığa neden olmaktadırlar.
Batoys Oyuncak Kırtasiye Hed. Eşya San. Ve Tic. Ltd. Şti. ait Renkli Kirpi Oyuncak Tırtıl: Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.)
Ce Kırtasiye Oyuncak Ve Plastik Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne ait yumuşak oyuncaklalar: Kimyasal, Sağlık Riski (Diğer), Yanıklar, Yaralanmalar
Zorluteks Tekstil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'ne ait Linens Marka Aegean Sunset Çubuklu Ortam Kokusu: Sağlık Riski (Diğer), Yanıklar, Yaralanmalar
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Zorluteks Tekstil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'ne ait Linens Marka Exotic Spice Oda Ve Çamaşır Spreyi: Sağlık Riski (Diğer), Yanıklar, Yaralanmalar
Mad Parfüm Kozmetik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne ait 'Mad Parfumeur' Marka Pure Natural Reed Diffuser-Dekoratif Ortam Kokusu (50 Ml'lik): Sağlık Riski (Diğer), Yanıklar, Yaralanmalar
Deha Mağazacılık Ev Tekstili Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait Repertoire Marka Cerisier Reed Diffuser 200 Ml.'Lik Çubuklu Oda Parfümü-Kiraz Çiçeği: Sağlık Riski (Diğer), Yanıklar, Yaralanmalar
Adm Spor Malzemeleri Dış Ticaret - Mehmet Adem Taşçı’ya ait Novel Special" İbareli Sıkınca Ses Çıkartan Plastik Ördek Seti Oyuncak (Poşetli 12'Li Set): Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.), Kimyasal, Sağlık Riski (Diğer), Yaralanmalar
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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