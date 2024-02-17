The Economist Verilerle Konuştu: Yurt Dışına En Çok Dizi İhraç Eden Ülkelerden Biri Türkiye Oldu
The Economist Verilerle Konuştu: Yurt Dışına En Çok Dizi İhraç Eden Ülkelerden Biri Türkiye Oldu
The Economist dergisinin araştırmasına göre Türk dizileri dünya genelinde en çok ihraç edilen diziler sıralamasında üçüncü olarak yer alıyor. Gelin bu araştırmanın ayrıntılarına ve Türk dizilerinin dünyada neden bu kadar popüler olduğuna hep birlikte bakalım.
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Hatırlarsanız 1990'lı yıllarda tüm dünyada Brezilya'nın, İtalya'nın ya da ABD'nin pembe dizileri ekranlarımızda yer alıyordu. İhtiraslı aşklar, entrika dolu ilişkiler, içinden bir türlü çıkılamayan senaryoları ekrana yansıtan bu diziler haber bültenlerinden önce ya da hafta sonları hepimizi ekran başına bağlıyordu.
Cesur ve Güzel, Rosalinda, Marimar, Vahşi Güzel ve Yalan Rüzgarı benim hatırladıklarım arasında. Eminim sizin de çocukluk ya da gençlik anılarınızda bunlara benzer pek çok dizi yer alıyordur.
Ama artık devir değişti, dünya değişti. Son yıllarda Türk dizileri dünya genelinde ihraç edilen ve Avrupa'dan Amerika'ya merakla izlenilen yapımlar haline geldi. Eski haberlerden hatırlıyorum; 2005 yılında Kıvanç Tatlıtuğ ve Songül Öden'in başrolde olduğu 'Gümüş' dizisi yurt dışına ihraç edilmiş ve Orta Doğu dünyasında adeta fırtınalar estirmişti.
Günümüzde ise Türk dizilerinin dünyaya ihraç edilmesini artık sayılarla ve istatistiklerle konuşabiliyoruz. NTV'nin aktardığına ve The Economist'in bir haberine göre Türkiye şu an dünyada en çok dizi ihraç eden 3. ülke. Birinci ve ikinci sırada ABD ve İngiltere yer alıyor.
The Economist dergisi 2020-2023 yılları arasında Orta Doğu'da, Avrupa ve Latin Amerika'da en çok izlenen dizilerin verilerini toplamış ve çıkan sonuca göre Türk dizilerine olan talep % 184 artış göstermiş. Kore dizilerine olan talep ise sadece % 73.
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Araştırmalara göre Türk dizileri en çok İspanya, Suudi Arabistan ve Mısır'a ihraç edilmiş. Öyle ki İspanya'da en popüler üç yapım Türk dizileriymiş. Tabii bu ülkelerde Türk dizilerinin popüler olmasının bazı nedenleri var.
Türkiye'de bir dizi her hafta bir bölüm yayınlanıyor ve bu bölümler 3 saatten daha uzun sürüyor. The Economist'in yayınladığı araştırmaya göre ise Türk dizileri yabancı ülkelerde daha kısa bölümlere ayrılıyor ve daha uzun süre ekranlarda yayınlanıyor.
Türk dizilerinin Orta Doğu, Latin Amerika ve Avrupa'da bu kadar dikkat çekmesinin bir diğer nedeni de görsellik. Araştırmaya göre yabancı ülkelerdeki insanlar Türk dizilerindeki baktıkça iç açan manzaraları, lüks kostümleri, yakışıklı ve güzel oyuncuları çok çekici buluyor.
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