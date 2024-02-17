The Economist Verilerle Konuştu: Yurt Dışına En Çok Dizi İhraç Eden Ülkelerden Biri Türkiye Oldu

The Economist dergisinin araştırmasına göre Türk dizileri dünya genelinde en çok ihraç edilen diziler sıralamasında üçüncü olarak yer alıyor. Gelin bu araştırmanın ayrıntılarına ve Türk dizilerinin dünyada neden bu kadar popüler olduğuna hep birlikte bakalım.