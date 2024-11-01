Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Testo Taylan'ın Son Videosu Çok Büyük Tepki Topladı: EGM ve CİMER'e Çok Sayıda Şikayet Geliyor!

Testo Taylan'ın Son Videosu Çok Büyük Tepki Topladı: EGM ve CİMER'e Çok Sayıda Şikayet Geliyor!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
01.11.2024 - 14:14

Garip ev ziyaretleriyle ciddi bir kitleye ulaşan ve her videosu milyon izlenme alan Testo Taylan'ın bu defaki ev ziyareti ciddi tepkilere yol açtı. Testo Taylan'ın ''SOSYAL MÜHENDİS AKADEMİ'' başlığıyla YouTube hesabında paylaştığı video için EGM ve CİMER'e çok sayıda ihbar yapıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Paylaştığı ev ziyaretleri videolarıyla ilginç bir konsept yakalayan Testo Taylan, bu defa ''ürpertici'' bir eve konuk oldu.

Paylaştığı ev ziyaretleri videolarıyla ilginç bir konsept yakalayan Testo Taylan, bu defa ''ürpertici'' bir eve konuk oldu.

''SOSYAL MÜHENDİS AKADEMİ'' başlığıyla YouTube hesabında paylaştığı video yüz binlerce izlemeye ulaşırken, videodaki kişilere ciddi tepkiler geldi.

''SOSYAL MÜHENDİS AKADEMİ'' başlığıyla YouTube hesabında paylaştığı video yüz binlerce izlemeye ulaşırken, videodaki kişilere ciddi tepkiler geldi.

Sosyal kaygı ve anksiyete gibi konularda insanlara gönüllü yardımcı olduğunu söyleyen kişinin video boyunca hareketleri ve evdeki diğer kişileri ''yönlendirmesi'' dikkat çekti.

Sosyal kaygı ve anksiyete gibi konularda insanlara gönüllü yardımcı olduğunu söyleyen kişinin video boyunca hareketleri ve evdeki diğer kişileri ''yönlendirmesi'' dikkat çekti.

Paylaşılan video sosyal medyada tartışma konusu olurken, CİMER ve EGM'ye çok sayıda ihbar yapıldığı söyleniyor👇

Ayrıca Testo Taylan'ın paylaştığı videoya sosyal medyadan çok fazla tepki geliyor👇

Ayrıca Testo Taylan'ın paylaştığı videoya sosyal medyadan çok fazla tepki geliyor👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

Bazıları evdeki kişilerin bir tarikata hizmet ettiğini söylüyor👇

Bazıları evdeki kişilerin bir tarikata hizmet ettiğini söylüyor👇
twitter.com

Kimileri de Adnan Oktar olayıyla benzerlik kurmuş👇

Kimileri de Adnan Oktar olayıyla benzerlik kurmuş👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın