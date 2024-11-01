Testo Taylan'ın Son Videosu Çok Büyük Tepki Topladı: EGM ve CİMER'e Çok Sayıda Şikayet Geliyor!

Garip ev ziyaretleriyle ciddi bir kitleye ulaşan ve her videosu milyon izlenme alan Testo Taylan'ın bu defaki ev ziyareti ciddi tepkilere yol açtı. Testo Taylan'ın ''SOSYAL MÜHENDİS AKADEMİ'' başlığıyla YouTube hesabında paylaştığı video için EGM ve CİMER'e çok sayıda ihbar yapıldı.