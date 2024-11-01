Testo Taylan'ın Son Videosu Çok Büyük Tepki Topladı: EGM ve CİMER'e Çok Sayıda Şikayet Geliyor!
Testo Taylan'ın Son Videosu Çok Büyük Tepki Topladı: EGM ve CİMER'e Çok Sayıda Şikayet Geliyor!
Garip ev ziyaretleriyle ciddi bir kitleye ulaşan ve her videosu milyon izlenme alan Testo Taylan'ın bu defaki ev ziyareti ciddi tepkilere yol açtı. Testo Taylan'ın ''SOSYAL MÜHENDİS AKADEMİ'' başlığıyla YouTube hesabında paylaştığı video için EGM ve CİMER'e çok sayıda ihbar yapıldı.
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Paylaştığı ev ziyaretleri videolarıyla ilginç bir konsept yakalayan Testo Taylan, bu defa ''ürpertici'' bir eve konuk oldu.
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''SOSYAL MÜHENDİS AKADEMİ'' başlığıyla YouTube hesabında paylaştığı video yüz binlerce izlemeye ulaşırken, videodaki kişilere ciddi tepkiler geldi.
Sosyal kaygı ve anksiyete gibi konularda insanlara gönüllü yardımcı olduğunu söyleyen kişinin video boyunca hareketleri ve evdeki diğer kişileri ''yönlendirmesi'' dikkat çekti.
Ayrıca Testo Taylan'ın paylaştığı videoya sosyal medyadan çok fazla tepki geliyor👇
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Bazıları evdeki kişilerin bir tarikata hizmet ettiğini söylüyor👇
Kimileri de Adnan Oktar olayıyla benzerlik kurmuş👇
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