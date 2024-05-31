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Tersten Tavsiye: İlk Kez Birlikte Film İzleyecek Çiftlerin İzlememesi Gereken 10 Film

etiket Tersten Tavsiye: İlk Kez Birlikte Film İzleyecek Çiftlerin İzlememesi Gereken 10 Film

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 23:01

Yeni bir ilişki yaşayanlar bu filmlerden uzak dursun! Bu sefer size partnerinizle izlememeniz gereken filmleri derledik. İlk kez birlikte film izleyenlerin izlememesi gereken filmlere gelin birlikte bakalım...

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1. Grinin Elli Tonu

1. Grinin Elli Tonu

Bir edebiyat öğrencisinin zengin bir girişimciyle tanışması sonrası yaşadıklarının anlatıldığı bu film aşırı erotik sahneleriyle ilk kez partnerinizle izleyeceğiniz bir film değil. İlk filmlerinizi daha eğlenceli romantik komedilerden seçmek daha iyi olacaktır. 😻

2. Aşk Sarhoşu

2. Aşk Sarhoşu

Özgürlüğüne düşkün Maggie ve cazibesine kimsenin karşı koyamadığı Jamie arasındaki aşkın anlatıldığı bu film toksik bir ilişkinin vücut bulmuş hali diyebiliriz. Daha yeni bir çiftseniz o zaman bu filmden uzak durmalısınız. 🛑

3. Sierra Burgess Is a Loser

3. Sierra Burgess Is a Loser

Yanlış numaraya gönderilen bir mesaj sonrası çok tatlı bir sporcuyla arasında aşk başlayan Sierra'nın yaşadıkları aslında çok da normal değil. Kendisini güzel bulmayarak karşısındakine arkadaşını tanıtması ve bu şekilde devam eden ilişki filme konu edilmiş. Daha yeni bir ilişki içindeyken kendisi gibi davranmayan biriyle ilgili bir film izlemek bizce pek hoş olmayabilir!

4. İlişki Durumu: Açık İlişki

4. İlişki Durumu: Açık İlişki

Birbirini çok seven Anna ve Will'in evlenmeye karar verdiklerinde arkadaşları onlara garip bir tavsiye veriyor. Karar vermeden önce başkalarıyla görüşmelerini öneren arkadaşlarının tavsiyesine uyan ikilinin yaşadıklarını bu filmde izliyoruz. İlişkinin daha başları için bu film çok uygun değil gibi.

5. Bağlanmak Yok

5. Bağlanmak Yok

Emma ve Adam'ın günlük ilişki yaşaması ve bir bağ kurmadan sadece birlikte olmalarını anlatan bu film, yeni bir ilişkiye başladıysanız izlenmeyecek filmlerden biri.

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6. Ölene Kadar

6. Ölene Kadar

İstediği her kadını kolayca elde edebilen Patrick, Tara'yı elde edemeyince onu takıntı haline getirir. Saplantılı bir aşkın anlatıldığı bu film ilk defa partnerinizle izlemeniz için kesinlikle uygun değil.

7. 365 Gün

7. 365 Gün

Aşırı erotik sahnelerin yer aldığı bu filmi ilk film buluşmanızda izlememenizi öneriyoruz. Bir mafyanın kaçırdığı kadına aşık olmasını işleyen bu filmde çok aşırı sahneler var.

8. Komşu Evdeki Çocuk

8. Komşu Evdeki Çocuk

Jennifer Lopez'in başrolünde olduğu bu filmde yeni boşanan bir annenin oğlunun en yakın arkadaşına aşık olması konu alınıyor. Partnerinizle ilk kez bir film izleyecekseniz bu film sizi biraz rahatsız edebilir.

9. Bir Yıldız Doğuyor

9. Bir Yıldız Doğuyor

Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın oynadığı bu filmde Jackson Maine'nin Ally'i keşfetmesi ve ünlü yapması işleniyor. Jackson'ın alkol ve geçmiş sorunları ikilinin ilişkisinin toksik hale gelmesine neden oluyor.

10. Saplantı

10. Saplantı

Kocasından boşanan Tessa, eski kocası David'in hayatına giren bir kadını duyunca bu habere dayanamıyor. Tessa, çifte çeşitli oyunlar oynayarak David'in yeni sevgilisini kötü biri olarak göstermek için elinden geleni yapıyor. Yine toksik bir ilişki ve takıntı konularının anlatıldığı bu film, ilk film için biraz fazla iddialı!

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