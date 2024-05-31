Tersten Tavsiye: İlk Kez Birlikte Film İzleyecek Çiftlerin İzlememesi Gereken 10 Film

Yanlış numaraya gönderilen bir mesaj sonrası çok tatlı bir sporcuyla arasında aşk başlayan Sierra'nın yaşadıkları aslında çok da normal değil. Kendisini güzel bulmayarak karşısındakine arkadaşını tanıtması ve bu şekilde devam eden ilişki filme konu edilmiş. Daha yeni bir ilişki içindeyken kendisi gibi davranmayan biriyle ilgili bir film izlemek bizce pek hoş olmayabilir!