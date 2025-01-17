Terazi Burcu Erkekleriyle Flört Ederken Dikkat Etmeniz Gereken 7 Detay

Karar vermesi için ona fırsat verin! Ya da kararı siz verin. Alternatiflerin arasında sık sık gidip gelirler. Bir anda karar değiştirip gelgitler yaşayabilirler.

Hangi kafeye gidelim, ne içelim, ne yiyelim, ne izleyelim... Tüm bu sorular arasında bazılarında en azından destek olsanız iyi edersiniz. Elbette bunun için destek istedikleri zamanlardan da emin olmanız şart.