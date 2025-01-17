onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Terazi Burcu Erkekleriyle Flört Ederken Dikkat Etmeniz Gereken 7 Detay

Terazi Burcu Erkekleriyle Flört Ederken Dikkat Etmeniz Gereken 7 Detay

astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.01.2025 - 00:53

Terazi burcu erkeğini ne kadar tanıyorsunuz? Romantik bir ilişkide Terazi burçlarının nasıl bir karaktere sahip oldukları hakkında önemli tüyolarımız var. Hazırsanız, flört ettiğiniz Terazi burcu erkeğinde dikkat etmeniz gerekenleri hemen ifşa ediyoruz. Şimdi Terazi burcu bir erkekle anlaşıp anlaşamayacağınızı öğrenmek üzeresiniz. Peki, Terazi erkeği ilişkide nasıldır? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Kavga ve çatışmalardan uzak durun!

Terazi burçları, huzur ararlar! Tatsız kavgalardan, çatışmalardan ve tartışmalardan hoşlanmazlar. Sinirler gerildiğinde, sesler yükseldiğinde oradan sessizce uzaklaşmak isterler. Tartışmalar devam ediyorsa, 'çizgiyi aşan' taraf hangi taraf olursa olsun, ayrılık da gündeme gelir. Aman dikkat.

2. Estetik değerlere, şıkılık güzellik ve zarafete önem verin!

2. Estetik değerlere, şıkılık güzellik ve zarafete önem verin!

Zarafet denilince ilk akla gelen burçtur Teraziler! Kendi dış görünüşleri kadar partnerlerinin dış görünüşüne de dikkat ederler. Birlikte güzel görünmek ve göz kamaştırmak onları mutlu eder. Ona uyum sağlarsan, partinin yıldızı olmayı seninle paylaşmaya hazır!

3. Dengeyi koruyun: Adil ve eşitlikçi olun.

3. Dengeyi koruyun: Adil ve eşitlikçi olun.

Adelet duygusu gelişmiş dengeli ve hassaslardır. Eşitlik duygusuna, hak yememeye ve doğru olanı savunmaya düşkündürler. Haksızlığın karşısında dimdik dururlar. Tabii aynısını sizden de beklerler. Gerçekleri söyleyin ve adil olun.

4. Şefkatinizi göstermeyi ihmal etmeyin.

Aşk hayatına önem veren Teraziler, sevdikleri kişiye kendilerini adarlar. Düşünceli, şefkatli, hassas ve naziktirler. Bizden söylemesi, aynısını sizden de görmek isterler. Onun da sizin sıcaklığınızı hissetmeye ihtiyacı olduğunu unutmayın. İlişkiniz için çaba harcadığınızı hissettirmeyi ve hassasiyetinizi göstermeyi unutmayın.

5. Romantik sürprizlerine ve duygusal jestlerine hazır olun!

5. Romantik sürprizlerine ve duygusal jestlerine hazır olun!

Mutluluğu da paylaşmaya hazır olun. Onunla birlikteyken kendinizi çok özel hissedeceksiniz... Size aşkı yaşatacak, hoş jestler ve sürprizlerle şımartacak o kişiyi bulmuş olabilirsiniz. Aman dikkat ilgisinden sıkılabilirsiniz. Lakin ona biraz zaman tanırsanız, birlikte denge sağlayabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sadık bir liman, güvenli bir sığınak olun!

6. Sadık bir liman, güvenli bir sığınak olun!

Güvenli bir sığınak olabilir misiniz, onun için? Zira bağlanma konusunda aceleci olmayan, zamanla karşılıklı istikrarı sağlamak isteyen temkinli Terazilerin biraz zamana ihtiyacı olabilir. Ona güvenir ve aynı zamanda size güvenmesini sağlarsanız, her şey kusursuz olacaktır. 

Konfor alanı arıyorsanız, onun konfor alanı olun!

7. Kıskançlıktan kaçının çünkü o girdiği her ortamın yıldızıdır!

7. Kıskançlıktan kaçının çünkü o girdiği her ortamın yıldızıdır!

Girdikleri her ortamda fark edilen, kolayca uyum sağlayan ve dengeyi sağlayan taraftır Terazi burçları. Herkesin ilgisi onların üzerinde olduğunda bile güvenmelisiniz partnerinize. Onun sadık olduğunu bilmelisiniz, ilgiden hoşlandıklarını biliyoruz ama kıskanılacak da bir durum yok. Tavırları bazen flörtöz de olsa aranızdaki bağdan emin olmayı deneyin.

Bonus: Kararsızdırlar!

Bonus: Kararsızdırlar!
www.abprojeyonetimi.com

Karar vermesi için ona fırsat verin! Ya da kararı siz verin. Alternatiflerin arasında sık sık gidip gelirler. Bir anda karar değiştirip gelgitler yaşayabilirler. 

Hangi kafeye gidelim, ne içelim, ne yiyelim, ne izleyelim... Tüm bu sorular arasında bazılarında en azından destek olsanız iyi edersiniz. Elbette bunun için destek istedikleri zamanlardan da emin olmanız şart.

Peki, Terazi Erkeği İlişkide Nasıldır?

imgur.com

Her şeyin ötesinde Terazi burcu erkekleri en iyi dinleyicidirler. Sizi dinleyip anlamak ve ilişkide dengeyi sağlamak için cabalarlar. Onlar için denge en büyük güçtür. Hem maddi hem manevi anlamda uyumlu olmayı tercih ederler. Sosyal, çekici ve sempatiktirler. 

İnsanları etkileyen, kolayca bağ kuran ve arkadaş edinebilen kişilerdirler. Yani sizi kolayca etkileyebilirler ama konfor alanınızdan da çıkmayabilirler. Onun konfor alanına ve dengesine çekilmeye hazır olun. Kısa zamanda tüm nezaketi ve sadakati ile sizi saracak. İş ve özel hayatı dengeleyen karakteri ile hayatınızı güzelleştirebilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın