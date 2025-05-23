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Teoman Kimdir, Kaç Yaşında? Teoman'ın Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Teoman Kimdir, Kaç Yaşında? Teoman'ın Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.05.2025 - 13:24

Türk rock müziğinin tartışmasız en karizmatik ve etkileyici isimlerinden biri olan Teoman, hem sesiyle hem de şarkılarındaki derinlikli sözlerle milyonların kalbinde taht kurdu. Bir döneme damgasını vuran şarkıcı, sadece müzik kariyeriyle değil, özel hayatıyla ve verdiği samimi röportajlarla da her zaman merak konusu oldu. Hayatındaki iniş çıkışları, sahnelere verdiği araları ve sonra güçlü dönüşleriyle “gerçek bir sanatçı” portresi çizen Teoman, yıllardır hem dinleniyor hem de konuşuluyor. 

Peki Teoman kimdir, nereli, kaç yaşında? Gelin, bu efsane ismin hayatına birlikte yakından bakalım…

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Teoman Kimdir?

Teoman Kimdir?

Asıl adı Fazlı Teoman Yakupoğlu olan Teoman, Türk rock müziğinin en özgün isimlerinden biri. 20 Kasım 1967’de İstanbul’da dünyaya gelen Teoman, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olduktan sonra müzikle profesyonel olarak ilgilenmeye başladı. Şarkı sözlerindeki şiirsel anlatım, duygusal derinlik ve kişisel deneyimlere dayanan temalar sayesinde çok kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı. “O”, “Renkli Rüyalar Oteli”, “Paramparça”, “Senden Önce Senden Sonra” gibi parçaları hâlâ listelerde yer buluyor.

Teoman Kaç Yaşında?

Teoman Kaç Yaşında?

Teoman, 20 Kasım 1967 doğumlu ve şu an 57 yaşında.

Teoman Nereli?

Aslen Giresunlu olan Teoman, İstanbul’da doğup büyüdü.

Teoman Kariyer Başlangıcı

Teoman Kariyer Başlangıcı

Müziğe lise yıllarında başlayan Teoman, profesyonel kariyerine “Mirage” ve “Indigo” adlı gruplarla adım attı. 1997 yılında kendi adını taşıyan albümüyle solo kariyerine başladı. “Ne Ekmek Ne De Su” ve “Paramparça” gibi şarkılarıyla büyük bir çıkış yakaladı. O günden bu yana Türkiye’de rock müziğin en önemli isimlerinden biri haline geldi.

Teoman Özel Hayatı

Teoman Özel Hayatı

Teoman’ın özel hayatı da kariyeri kadar merak edilen bir konu. 2012 yılında Ayşe Kaya ile evlendi ve bu evlilikten Zeyno adında bir kızı oldu. Ancak evlilikleri 2015 yılında sona erdi.

Teoman’ın Öne Çıkan Açıklamaları

Teoman’ın Öne Çıkan Açıklamaları

“Sahneye her çıktığımda kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum.”

“Ben şarkılarımı önce kendim için yazıyorum, sonra başkaları da kendinden bir şey buluyorsa ne mutlu.”

“Karanlık, benim için sadece bir ruh hali değil; o karanlıkta şiir var, müzik var.”

“Bazen uzaklaşmak gerekiyor; dinlenmek, yeniden yazabilmek için.”

“Bir gün müziği bırakmak istedim çünkü içimdeki boşluğu müzik bile dolduramıyordu.”

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Teoman’ın Güncel Projeleri

Teoman’ın Güncel Projeleri

Son olarak 2023 yılında “Gecenin Sonuna Yolculuk” adlı şarkısıyla yeniden listelere girdi. Yeni nesil müzisyenlerle de zaman zaman düet yaparak müzik dünyasında aktifliğini koruyor. Pandemi döneminden sonra verdiği konserlerle yeniden sahnelere güçlü bir dönüş yaptı. 2024 yılında da Türkiye turnesiyle hayranlarıyla buluştu.

Teoman'ın Çıkardığı Albümler

Teoman'ın Çıkardığı Albümler

  • Teoman (1996)

  • O

  • Onyedi

  • Gönülçelen

  • Teoman (2003)

  • En Güzel Hikayem

  • Renkli Rüyalar Oteli

  • İnsanlık Halleri

  • Aşk ve Gurur

  • Eski Bir Rüya Uğruna...

  • Gecenin Sonuna Yolculuk

Teoman’ın Ödülleri ve Adaylıkları

Teoman’ın Ödülleri ve Adaylıkları

  • 2001 Kral TV Video Müzik Ödülleri – En İyi Rock Sanatçısı

  • 2003 Altın Kelebek – En İyi Erkek Şarkıcı

  • 2006 MTV Türkiye – En İyi Sanatçı Adayı

  • 2011 TRT Müzik Ödülleri – En İyi Rock Albüm

  • 2023 PowerTürk Müzik Ödülleri – En İyi Şarkı (Gecenin Sonuna Yolculuk)

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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