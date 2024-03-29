Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.
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Yetiş bacım.
Aktarım sağlandı.
Cuma akşamları Fatih, Pembe ve Görkem üçlüsü morarınca biz.
Allah herkese böyle arkadaş nasip etsin.
😂😂
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Ya ne alaka. 😂
üzdü bu paylaşım beni şimdi ama.
Eksiği yok. 😂
Mükemmel damat adayı diyenler.
Hep o ödev de birine itelenir. 😂
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Haftaya görüşmek üzere...
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