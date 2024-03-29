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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
29.03.2024 - 14:14

Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.

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Yetiş bacım.

Aktarım sağlandı.

Cuma akşamları Fatih, Pembe ve Görkem üçlüsü morarınca biz.

Allah herkese böyle arkadaş nasip etsin.

😂😂

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Ya ne alaka. 😂

üzdü bu paylaşım beni şimdi ama.

Eksiği yok. 😂

Mükemmel damat adayı diyenler.

Hep o ödev de birine itelenir. 😂

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Haftaya görüşmek üzere...

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