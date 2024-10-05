TBMM'ye Verilen Dilekçeler Yine Dikkat Çekti
TBMM'ye Verilen Dilekçeler Yine Dikkat Çekti
Vatandaşların TBMM Dilekçe Komisyonu'na yaptığı başvurularda ilginç öneri ve talepler de iletildi. Bazı vatandaşlar, evliliği uzun süren kadınlara maaş bağlanmasını talep ederken, diğerleri en düşük emekli maaşı ile engelli aylıklarının bir Cumhuriyet altını düzeyine çıkarılmasını istedi.
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TBMM Dilekçe Komisyonu, vatandaşlardan gelen başvuruları karara bağlarken talepler arasında ilginç dilekçeler de yer aldı. O dilekçelerden öne çıkanlar şu şekilde oldu:
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Bir vatandaş, boşanan veya eşi vefat eden kadınların babalarının maaşını alabilme imkânının kaldırılmasını ve evliliğini uzun süre sürdüren kadınlara maaş bağlanmasını talep etmek üzere Dilekçe Komisyonu’na başvurdu.
Oturduğu sitede bulunan yüzme havuzunu hiç kullanmamasına rağmen ödeme yapmak zorunda olmasından yakınan bir vatandaş, ödemenin sadece havuzdan faydalanan kişilerden alınmasına ilişkin yasal düzenleme istedi.
Oturduğu sitedeki yüzme havuzunu hiç kullanmamasına rağmen ödeme yapmak zorunda kalmasından şikayet eden bir vatandaş, bu ödemelerin yalnızca havuzdan faydalanan kişilerden alınmasına yönelik yasal bir düzenleme talep etti.
Ankara'dan başvuran bir vatandaş, trafikte dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde sinyal lambasını kullanmayan sürücülere uygulanan idari para cezasına ek olarak, sürücü belgesinin geri alınması yaptırımının da uygulanabilmesi için yasal bir düzenleme talep etti.
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