TBMM'ye Verilen Dilekçeler Yine Dikkat Çekti

Vatandaşların TBMM Dilekçe Komisyonu'na yaptığı başvurularda ilginç öneri ve talepler de iletildi. Bazı vatandaşlar, evliliği uzun süren kadınlara maaş bağlanmasını talep ederken, diğerleri en düşük emekli maaşı ile engelli aylıklarının bir Cumhuriyet altını düzeyine çıkarılmasını istedi.