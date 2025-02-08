Tatlı Almak İçin Kredi Çeken Gençten Soğuk Havalara Karşı Direnişimize Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Sosyal mecraların bel kemiği Twitter'da kullanıcılar her gün olduğu gibi bugün de mizahlarını konuşturdu. Twitter kullanıcılarının mizah yapması için pek de malzemeye ihtiyacı olmadığı da bir gerçek. Uçan kuştan esen yele her şey onlar için komedi konusu. Şimdiyse son 24 saatin viral tweetleriyle karşınızdayız.

İyi eğlenceler 🚀