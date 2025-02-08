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Tatlı Almak İçin Kredi Çeken Gençten Soğuk Havalara Karşı Direnişimize Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Tatlı Almak İçin Kredi Çeken Gençten Soğuk Havalara Karşı Direnişimize Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.02.2025 - 17:35

Sosyal mecraların bel kemiği Twitter'da kullanıcılar her gün olduğu gibi bugün de mizahlarını konuşturdu. Twitter kullanıcılarının mizah yapması için pek de malzemeye ihtiyacı olmadığı da bir gerçek. Uçan kuştan esen yele her şey onlar için komedi konusu. Şimdiyse son 24 saatin viral tweetleriyle karşınızdayız.

İyi eğlenceler 🚀

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Hazırsanız başlayalım!

Hazırsanız başlayalım!
twitter.com

Şu günlere geri dönebilsek 👇

Şu günlere geri dönebilsek 👇
twitter.com

Biz anladık…

Biz anladık…
twitter.com

Bazı gerçekler

Bazı gerçekler
twitter.com

Gaipten sesler duymak denince de biz 👇

Gaipten sesler duymak denince de biz 👇
twitter.com
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Bi’ kat daha varsa buraya alalım

Durumun değil, durumumuz…

Durumun değil, durumumuz…
twitter.com

Ekran süresi Twitter’dan oluşanlar anladı bile.

Ekran süresi Twitter’dan oluşanlar anladı bile.
twitter.com

Yarın görüşmek üzere 👋🏻

Yarın görüşmek üzere 👋🏻
twitter.com

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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