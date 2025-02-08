Tatile Çıkan Arzu Sabancı'dan Saçı Başı Dağıtan Pelin Akil'e 8 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Tatile Çıkan Arzu Sabancı'dan Saçı Başı Dağıtan Pelin Akil'e 8 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Yasemin Tatlıses
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Arzu Sabancı
Şevval Şahin
Pelin Akil
İrem Derici
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Demet Akalın
Merve Boluğur
Şükrü Özyıldız
Devrim Özkan
Didem Soydan
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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