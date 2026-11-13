Tası Tarağı Toplamak Deyimi Nereden Çıktı? Hamamdaki Dilenci ile Kaçak Berberlerin İki Ayrı Hikâyesi

Daha uzun ve daha sık anlatılan hikâye İskender Pala'ya ait. Pala bu öyküyü İki Dirhem Bir Çekirdek adlı kitabında aktarıyor. Hikâyenin kahramanı, Bağdat'ta yaşayan Abbas Oş adında meşhur bir dilenci. Abbas mevsimine göre bazen cerre çıkarak, yani yardım toplayarak, bazen de doğrudan dilencilik yaparak zengin olmuş. Bütün Bağdat onu tanıyor.

Bu şöhreti fark eden bir sefil, Abbas'ın işin sırrını nasıl çözdüğünü öğrenmek için onu kollamaya başlıyor. Fırsatı da bir Ramazan gecesi buluyor. Abbas hamama giriyor, adam da peşinden içeri dalıyor. Kurna başında yanına yaklaşıp şöyle diyor:

'Efendim! Bendeniz dilenciliğe başlamaya karar verdim. Umarım ki bu asil sanatın inceliklerini bu kulunuzdan esirgemezsiniz. Ne türlü usul ve kaidesi var ise bilcümle öğrenmek isterim. Şu mübarek geceler hürmetine lütfediniz.'

Hikâyenin bazı anlatımlarında Abbas Bağdat'ta değil İstanbul'da yaşıyor. Ramazan gecesi ve hamam sahnesi ise her versiyonda aynı kalıyor.

Ramazan gecesi, mübarek zaman, karşısında da samimi bir talip. Abbas kabul ediyor ve mesleğin üç kuralı olduğunu söylüyor:

Bir, her nerede olursa olsun istemeli.

İki, her kimden olursa olsun istemeli.

Üç, her ne olursa olsun istemeli.

Yeni dilenci kuralları duyar duymaz Abbas'ın elini öpüyor ve ilk dersi hemen uygulamaya koyuyor: 'Ben fakirim, bir şeyler ver bana?' Abbas şaşırıyor. Karşısındaki kişiye kendisinin de en az onun kadar fakir bir dilenci olduğunu hatırlatıyor. Ama çırak pes etmiyor, ikinci kuralı hatırlatıyor: Herkesten istenebilir, o halde Abbas'tan da.