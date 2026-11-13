Tası Tarağı Toplamak Deyimi Nereden Çıktı? Hamamdaki Dilenci ile Kaçak Berberlerin İki Ayrı Hikâyesi
Bir ilişkiyi bitirirken, işten ayrılırken ya da başka şehre taşınırken hepimiz bir kez olsun 'tası tarağı toplayıp gidiyorum' dedik. Peki neden kıyafet ya da ayakkabı değil de tas ile tarak? Deyimin kökenine dair kesin bir belge yok ama dilden dile dolaşan iki anlatı var: Biri zabıtadan kaçan seyyar berberleri, diğeri Bağdat'ın meşhur dilencisi Abbas'ı konu alıyor.
[Kaynak: Webtekno, Türkiye Gazetesi, KÜRE Ansiklopedi]
Deyim bugün ne anlama geliyor?
Birinci anlatı: Zabıtadan kaçan seyyar berberler
İkinci anlatı: Bağdat'ın ünlü dilencisi Abbas Oş
Abbas'ın elinde sadece tasıyla tarağı kalıyor
Peki sizce hangi anlatı daha akla yatkın?
Seyyar berber hikâyesi sokak hayatına dair gerçekçi bir sahne çiziyor. Abbas hikâyesi ise tas ile tarağın neden seçildiğini çok güzel açıklıyor, üstelik ismi, mekânı ve diyaloğu olan bir öykü.
Sonuçta ikisi de deyimin nasıl doğduğunu anlatan birer rivayet. Siz hangisini daha akla yatkın buluyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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